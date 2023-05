Pam y los gordos: su pesadilla son el "espárrago" Belarra y el "cebollino" Irene

El Mundo

"Aparecen otras 370 facturas de pagos de Ximo Puig a su hermano en sólo 28 meses". Se ve que Génova le ha dado un toque a Juanma Lamet para que El Mundo publique de una vez la corrupción del PSOE valenciano denunciada por Carlos Cuesta en Libertad Digital. Pues no te quedan portadas, Juanma. Mira, esto publicó LD el 4 de abril. "Las empresas del hermano de Ximo Puig cobraron 547 facturas por 369.637€ del antiguo Ayuntamiento del líder socialista". Lo puedes utilizar para la información de mañana.



" ¿Cuándo comenzó el negocio a medida de los Puig en Morella?", pregunta el editorial. Carlos, haz el favor de orientar a El Mundo, como llegan tan tarde andan un poco despistados.



"Sánchez moviliza a sus ministros 'independientes' en defensa del PSOE para salvar la primera vuelta frente al PP". Que se protejan bien. Miren lo que le ha pasado a Bolaños tras las presiones de Sánchez, que ha terminado en el hospital. Como le ocurrió al pobre Ángel Gabilondo, otro al que Sánchez mandó al hospital con un infarto después de la campaña contra Ayuso.



Emilia Landaluce se lamenta por el fin de Sálvame. "Nos gusta que los ricos lloren, que pongan cuernos, que pongan pisos a las queridas, que se pongan gordos, que se pongan tristes, que se pongan unas rayas... y verlo. Y regocijarnos porque, al menos hoy, eso no nos ha pasado a nosotros. Sálvame tenía mucho de eso. Esa alegría ante la humanidad -las debilidades, los pecadillos- que es de lo que nos gusta rajar". "Otra cosa es todos los asuntos en los que se ha visto envuelto Sálvame, cuando dejó que la realidad y la solemnidad (la basura que se ve en otros formatos) les arrancaran la mueca burlona. El politiqueo trajo el dogmatismo (el asunto Rociito) y con el dogmatismo llegó Irene Montero entrando en directo. Dejaron de reírse de todo y empezaron a tomarse en serio lo que no lo era". Sálvame se lo ha cargado Jorge Javier Vázquez. Enloqueció con Pedro Sánchez. No le demos más vueltas.

El País



"El derecho al aborto, blindado por la "libertad y la dignidad" de la mujer". "EL PAÍS ha tenido acceso a una parte amplia de la sentencia, que aún no ha sido difundida". Cómo no, se la ha filtrado Conde Pumpido. "El bloque conservador del Constitucional estima que la sentencia sobre la ley del aborto ha incurrido "en un evidente exceso"". "Los magistrados propuestos por el PP consideran que el fallo ha creado un nuevo derecho fundamental que no está en la Constitución".



Mientras el aborto se convierte en derecho, El País deroga el derecho a huelga de los funcionarios. "El secuestro del servicio público de la justicia". "Los incumplimientos de la Administración no justifican que los titulares de un poder del Estado suspendan unilateral e indefinidamente su funcionamiento por el ejercicio de un derecho de huelga no reconocido ni en la Constitución ni en la Ley". Pues bien que aplaudió y jaleó El País la huelga de médicos en Madrid. Ahí el secuestro del servicio público sanitario se lo pasaron por el forro.



Sergio del Molino se descojona de los anuncios electorales de Sánchez. "Como no parece que vaya a prosperar el alquiler social, y a ver cómo diablos se construyen los bloques de pisos en suelo público que prometió el presidente en esta renovada fiebre de grúas desarrollistas, el Gobierno va a mandar de viaje a los jóvenes (entendiendo la juventud con la horquilla generosísima que se aplica a estos tiempos adolescentes, hasta los 30 y más allá)". "Pedro Sánchez se ha puesto a repartir interrailes por las Europas y por las Españas". "¿Quién quiere un trabajo y un pisito pudiendo dormir cada noche en un pueblo, dejando un amor en cada plaza?". Durmiendo en la calle claro, que los hoteles, de momento, no los ha incluido Sánchez en este frenesí de regalos con el dinero de todos.



Encima, explica Sergio, los trenes prometidos no existen. "Por muchos bonos que regale, los beneficiarios solo podrán recorrer una parte del país, casi siempre grandes ciudades, y viajando de día por una red de alta velocidad que ha destruido la red convencional". Cierto. Por no haber ya no hay ni autobuses.



"Prometer billetes gratis para trenes que no existen se parece mucho a prometer viviendas asequibles que nadie ha construido ni sabe cómo construir. Mientras tanto, los destinatarios de las promesas siguen sin casa y sin saber a qué hora sale el tren a Extremadura". Da gusto que alguien del periódico sanchista diga verdades como catedrales.

ABC



Portada histórica con los rostros de los asesinos que el socio preferente de Sánchez, Bildu, va a meter en sus listas. "Bildu quiere colocar etarras en 38 instituciones del País Vasco y Navarra. Los de Otegi llevan en sus candidaturas a 44 exmiembros de la banda terrorista que mataron a 8 personas. Esta circunstancia se da a todos los niveles. Tanto en entidades locales, provinciales y autonómicas de ambas comunidades". Y, no lo duden, el PSOE les dará sus votos para gobernar. "El asunto no es sólo que Bildu presente a los asesinos como candidatos, sino que el Partido Socialista pueda incluso pactar alcaldías con ellos después de las elecciones. Con esta indignidad han de transigir las miles de víctimas de ETA", dice Julián Quirós. Y lo hará encantado.



José María Carrascal opina que "Yolanda Díaz ha descubierto, demasiado tarde, que Pedro Sánchez la ha usado como caballo de Troya en Podemos. Lo ha conseguido". Y una advertencia: "no creer ninguna encuesta, incluidas las que dan al PP como amplio ganador en Madrid y posibilidades en otra plazas, como Valencia, Aragón o Castilla-La Mancha". Buen consejo.



El editorial, sobre el aborto. "La gran novedad es el ejercicio de 'constructivismo' jurídico que hace el TC de modo indebido y abusivo al crear una suerte de 'derecho constitucional' al aborto que no existe en la Carta Magna. Ni, por cierto, en ninguna Constitución del mundo. De este modo, y al instaurar un «derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción del embarazo», la mayoría progresista del Tribunal se erige directamente en legislador y excede su papel de intérprete de las normas". "El problema del actual TC no es su capacidad jurídica, que nadie pone en duda, sino su papel de rodillo ideológico del Gobierno". Lo malo es que el problema no lo tiene el TC, lo tenemos los españoles durante los próximos diez años.

La Razón



"El derecho al aborto de la mujer fractura el Constitucional". Denuncia Marhuenda que "Conde-Pumpido se está aficionando a actuar como un legislador y el TC emerge como un nuevo poder del Estado. Es ciertamente insólito. Ahora resulta que el aborto es un nuevo derecho constitucional". Pumpido "está imponiendo un ritmo y un papel al TC que se aleja de su función constitucional. Estamos ante una mutación cada vez más inquietante". Es un personaje siniestro.



Pero cambiemos de tema, que no solo de Pumpido y campaña vive el lector. Vamos con Pam, que nos da más marcha. La última ha sido pedir más gordos en el Congreso. Dice Pedro Narváez que "a la inefable Pam, secretaria de Estado de Igualdad, a la que el médico le diría que le sobran unos kilitos, le parece que hay pocas personas gordas en el Congreso porque por aquello de la imagen los que hacen las listas deben ser gordofóbicos, incluidos los de su partido, porque Belarra es un espárrago e Irene Montero un cebollino, digo en lenguaje de una madre entrada en carnes, como por ejemplo la mía".



"Lo que Pam propone es que en la Cámara Baja entren candidatos con hábitos alimenticios menos saludables porque así una señora que a sí misma se llama gorda como Pam, estaría más en su salsa y no con la pesadilla de sentirse diferente a Belarra o Irene Montero. En lugar de dar ejemplo de vida deportiva lo que anhela Pam es que los cuerpos se desparramen en una orgía de Rubens hasta que ella se sienta psicológicamente bien". La entiendo, estar tan gorda y rodeada de modelis tiene que ser una tortura. Pero vaya, también existe la opción de adelgazar, que a su edad no es tan difícil. Esta chica es una mina. ¿Qué vamos a hacer los periodistas cuando desaparezcan las chicas podemitas de la política? Ya las estoy echando de menos.