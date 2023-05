Los "votantes socialistas" de Marhuenda y algún que otro ingenuo más

El Mundo

"Un lustro de pactos con Bildu le explotan al PSOE en el arranque de la campaña". "La presencia en las listas de Bildu de 44 condenados por terrorismo que no han repudiado su actividad criminal es la última demostración de que la izquierda abertzale no solo no ha rechazado la violencia que su organización hermana practicó durante casi medio siglo, sino que reivindica ese pasado como núcleo esencial de su presente, hasta el punto de aupar para el 28-M a siete candidatos sentenciados por delitos de sangre. Su persistencia en esa reivindicación antidemocrática constituye una muestra más de la desnaturalización del proyecto socialdemócrata y con vocación mayoritaria que ha sido seña de identidad de un PSOE que ha elevado a Bildu a la categoría de socio preferente en la gobernabilidad del país", dice el editorial.



"La responsabilidad última de esta situación corresponde al PSOE de Pedro Sánchez, quien, guiado por un tacticismo sin límites con el fin de mantenerse en La Moncloa, se ha apresurado a legitimar políticamente a Bildu". Yo diría que ni siquiera por tacticismo. A Sánchez se le ve cómodo con los etarras, les trata con cariño y respeto. Sánchez prefiere a Otegi como socio que un mínimo acuerdo con Feijóo.



"Que un partido que presenta a asesinos como candidatos merezca el aval del mismo Gobierno que llama antisistema al Partido Popular da cuenta de la renuncia de Sánchez al papel del PSOE como actor fundamental en los consensos constitucionales sobre los que se asienta nuestra convivencia". No sé de qué se sorprende. Sánchez ya dejó claro que el partido de ETA era su amigo del alma cuando pactó con Bildu en Navarra.

El País



El panfleto sanchista elude el tema del día para hacer propaganda. "El Gobierno aprobará un paquete millonario de ayudas directas al campo por la sequía en el arranque de la campaña". Si no vienen a manifestarse a Madrid. Sánchez ya les ha amenazado con que si le crean problemas en campaña les quitará las subvenciones. Nos tiene alucinados el chuloplaya de Moncloa con el uso que está haciendo del dinero público para pagarse la campaña. ¿No hay ninguna ley que pueda parar este espectáculo obsceno?



"En las últimas semanas ya ha comparecido varias veces tras el Consejo de Ministros el propio Planas y la vicepresidenta Ribera, para anunciar medidas frente a la sequía. Sin embargo, es la primera vez que se convoca un Consejo de Ministros extraordinario específico sobre este asunto, lo que da idea de la prioridad que le da el Gobierno". Sí, nos hacemos una idea de la prioridad que le da el Gobierno a mantenerse en Moncloa. No es la primera vez que el mundo rural se manifiesta en Madrid. ¿Por qué se les ignoró hasta ahora? No se me ocurre ninguna razón, por más vueltas que le doy.



Pero ellos están muy contentos. Se le nota a Cué. "El Gobierno sí está logrando que la campaña electoral se centre en asunto de contenido real, debates sobre política pública -vivienda, agua, jóvenes, educación, sanidad- en los que cree que está más fuerte, mientras el PP trata de centrar la campaña en la "derogación del sanchismo", esto es movilizar el antisanchismo para que perjudique a los candidatos socialistas. Las dos campañas son completamente diferentes, y en La Moncloa creen que con una estrategia de anuncios constantes y decisiones de impacto están logrando controlar la agenda política y que se hable de la gestión del Ejecutivo, que es el terreno en el que prefiere moverse el PSOE". También están consiguiendo agotar a la gente.



Daniel Gascón advierte de que "la vivienda es un asunto importante y es inquietante que haya entrado en la subasta electoral: propicia los anuncios demagógicos y sensacionalistas, las medidas improvisadas y las promesas que no se cumplen o que pagamos luego entre todos". Tranquilo, sabemos que nada de lo que prometa Sánchez se va a cumplir. "Las viviendas de alquiler que prometió el presidente del Gobierno son como El halcón maltés: están hechas de la misma materia que los sueños", dice el muy guasón.

"La ley de vivienda apostaba por el alquiler ahora se impulsa la compra". Sí, Sánchez vive en un continuo frenesí y cada día nos viene con una ocurrencia nueva. Qué ganas de que acabe la campaña y volvamos a la cruda realidad.

ABC

"Sánchez y sus ministras callan ante las listas de Bildu con 44 etarras". El PSOE ya está preparando los pactos con esos etarras. Y lo harán sin despeinarse, es más, con gusto. "Al menos 13 terroristas, una con delito de sangre, saldrán elegidos". Pues si a los vascos les mola que les gobiernen asesinos con su pan se lo coman.

Recuerda el editorial que "en el año 2015, el hoy presidente del Gobierno sentenció en una entrevista a Navarra Televisión que con Bildu no pactaría jamás". Esa fue una más de una retahíla de mentiras que le llevó a Moncloa. "Miembros del Partido Socialista sostuvieron durante décadas una lucha ejemplar contra el terrorismo". "Toda esa herencia ha quedado dilapidada en una estrategia reprobable que prueba su vileza en la manera con la que ayer los diputados socialistas intentaron evitar a la prensa en los pasillos del Congreso". ¿Y qué van a decir? Al sanchismo le parece genial, no nos engañemos.



"El movimiento de Bildu no es un error, sino que responde a una estrategia de provocación que se sabe ganadora. El Partido Socialista ha demostrado que prefiere pactar con los herederos de ETA antes que con un centro político o con una derecha moderada". Pero vamos, meridianamente claro, lo ha dejado. Recordemos que eligió gobernar Navarra con Bildu cuando podía haberlo hecho con UPN. "Este nuevo límite debería resultar inasumible para la ciudadanía española e, incluso, para gran parte del electorado socialista". Qué ingenuos son los de ABC. El electorado socialista está totalmente podemizado. Al ultra Sánchez le eligió la militancia frente a la socialdemocracia de toda la vida de Susana Díaz y de Javier Fernández, un ejemplo de socialista sensato e inteligente. Es una verdadera pena, pero es la verdad. No soñemos.

La Razón

"El Gobierno fuerza la división entre jueces y fiscales sobre el inicio de la huelga". Eso lo soluciona Sánchez con unos milloncejos. Nos va a dejar secos.



Marhuenda también es un ingenuo con lo de los etarras en las listas. "No me sorprende que Sánchez no respondiera a las críticas que recibió en el Congreso, porque se ha quedado sin argumentos". No respondió porque pasa del tema. Él tiene clarísimo que va a pactar con Bildu y está convencido de que eso no le pasará factura electoral. Y puede que tenga razón, al margen de periodistas y políticos, a la gente le importa una higa ETA y Bildu.

"No creo que ningún votante socialista pueda aceptar como normal que un socio del Gobierno incluya en sus listas a 44 antiguos etarras. La izquierda política y mediática intentará tapar esta indignidad, pero no lo conseguirá". Te equivocas, Marhu. De aquí al día 28 ya nadie se acordará de eso y fuera del País Vasco o Navarra menos aún. El escaso interés de la sociedad en los crímentes de ETA se demuestra en que las noticias sobre este tema apenas se leen. Nos guste o no, ETA ya no moviliza a nadie.