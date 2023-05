El Gobierno regala a Portugal "cantidades brutales" de agua en plena sequía mientras recorta el trasvase Tajo-Segura

Coincidiendo con el plan para paliar la sequía y tras el hachazo al trasvase Tajo-Segura, los agricultores alertan de que el Gobierno está cediendo "cantidades brutales" de agua a Portugal a través del Trajo precisamente.

La denuncia la pone sobre la mesa en declaraciones a Libertad Digital el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, pero las cifras las adelantaba hace unos días el diario Las Provincias: 6.616 hectómetros cúbicos de media anual, más del doble de lo pactado en el llamado Convenio de Albufeira.

El mencionado acuerdo, fechado en 1998 y disponible para su consulta a través del BOE, establece que España garantizará al país vecino 2.700 hectómetros cúbicos al año a través del embalse de Cedillo. La realidad, sin embargo, es que mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez recorta el agua para Alicante, Murcia y Almería, permite que los portugueses reciban muchísima más de la que les corresponde.

"En el contexto de escasez hídrica que tenemos en España, esto es una barbaridad. No parece demasiado lógico que el Guadiana esté casi seco, las Tablas de Daimiel secas, el Guadalquivir en una situación agónica y el Segura también con un déficit hídrico brutal y que estemos cediendo miles y miles de hectómetros por encima de los acuerdos suscritos con Portugal", lamenta Andreu.

El silencio del Gobierno

Tras la polémica suscitada, este periódico se ha puesto en contacto tanto con la Confederación Hidrográfica del Tajo como con el Ministerio de Transición Ecológica para tratar de contrastar los datos y buscar algún tipo de explicación. Desde la CHT alegan que están "hasta arriba de trabajo" y que responderán cuando puedan. Desde el departamento de Teresa Ribera, por el momento, dan la callada por respuesta.

"No quieren dar las cifras porque no les interesa, pero los datos son ciertos y da igual que sean 5.000, 6.000 o 7.000 —insisten desde Asaja—. Lo cierto es que en España tenemos un frente abierto con el agua y los del Tajo-Segura estamos discutiendo por 100 hectómetros arriba o abajo en el Supremo mientras estamos cediendo una inmensa riqueza hídrica a Portugal".

La polémica llega a Castilla-La Mancha

El porqué de este menoscabo a Alicante, Murcia y Almería parece claro para los agricultores: "El recorte es un tema absolutamente político, una concesión a Castilla-La Mancha para que Page pueda seguir gobernando. No hay más, porque las masas de agua del Alto Tajo tienen buena cantidad y calidad. Eso lo dijo hasta el Consejo de Estado, pero la ministra Teresa Ribera tenía el compromiso con Page de que iba a recortar el trasvase para posicionarlo bien de cara a estas elecciones".

El impacto político de estas medidas, sin embargo, no parece claro. "Si la política de agua del Gobierno de Castilla-La Mancha y del Gobierno de España es que con el agua del Tajo se riegue Portugal, yo no la comparto. No solo no la comparto yo, sino que todas las organizaciones agrarias han denunciado el plan", ha asegurado en las últimas horas el candidato del PP, Paco Núñez, quien lamenta que se pretenda que el agua del Tajo pase por ciudades como Toledo, Guadalajara, sin beneficiar a los cultivos de estas tierras y, sin embargo, se rieguen con esta agua los cultivos portugueses tras cruzar la frontera.

Con todo, Núñez ha subrayado la necesidad de recuperar un Plan Hidrológico Nacional, algo que también suscriben desde Asaja cuyos agricultores insisten además en la importancia de una altura de miras de la que el Gobierno ha demostrado carecer: "Hay que dejar de hacer política cortoplacista con el agua, porque el agua es fundamental para que el país funcione y no podemos dejar que nuestro futuro se nos escape por los ríos".