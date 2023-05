Escrivá "se pasa de listo" y recibe un bofetón en plena campaña

El Mundo

"Sánchez llena de millones el 28-M acosado por la sombra de Bildu". "El PP busca una "gran victoria" que empuje a Feijóo y el PSOE despliega todos sus resortes de poder para frenarlo". A costa de nuestro dinero, que no el suyo. Dice el editorial que "la cercanía a las próximas elecciones generales, que se celebrarán a final de año, convierte las autonómicas y municipales del 28 de mayo en una pugna entre dos modelos: el del PSOE en alianza con sus socios populistas e independentistas y el de una derecha liderada por el PP y en la que Vox aspira a ser decisivo". Hay que admitir que ahí el PSOE lleva ventaja. Sus socios le aprueban los presupuestos y le apoyan. Vox, sin embargo, ha demostrado que es muy difícil gobernar con ellos. A Ayuso, Monasterio le ha hecho la vida imposible pese a que los madrileños votaron masivamente a la presidenta madrileña. Vox ha puesto sus votos al servicio de la izquierda.



"Las discrepancias ideológicas entre las dos principales fuerzas quedan en un segundo plano ante el hecho grave de que el PSOE, rehén del populismo de izquierda y secesionista, haya abandonado sus señas socialdemócratas. Esta renuncia es fruto del empeño del presidente, precursor de la polarización estratégica del no es no, en operar desde un marco en el que no existe la centralidad, sino dos bloques enfrentados que no dialogan ni se escuchan". Más bien es Sánchez, los cuatro gatos podemitas, los separatistas y los filoetarras contra el resto de España.



"Alberto Núñez Feijóo afronta el reto de disipar dudas y ahormar una alternativa capaz de ilusionar y aglutinar al votante de centroderecha". Ilusionar, ilusionar, Feijóo ilusiona poco, la verdad. Pero es la única alternativa al sanchismo y esto es lo que hay.



Federico Jiménez Losantos denuncia que el TC de Pumpido "se ha proclamado Poder Legislativo y en sus sentencias establece derechos ni reconocidos por la Constitución ni votados por los españoles". "Pumpido ha proclamado el derecho al aborto, ciscándose en el derecho a la vida del nasciturus, en conflicto con el derecho de la madre al uso de su cuerpo, que se niega a la prostitución y la gestación subrogada. Coherencia zurda. Todas las legislaciones y nuestras dos leyes de supuestos y plazos buscaban un equilibrio entre ambos derechos. Salomón Pumpido parte al niño y arreglado. Tiene más derechos un feto canino que humano".



"Con el recurso de Cayetana, denegó el derecho a la libre expresión de una diputada y el derecho a decir la verdad. Llamar "hijo de un terrorista" al hijo de un terrorista "vulnera el decoro parlamentario". Los condenados por terrorismo allí sentados, a los que Sánchez da el pésame al suicidarse otro, no. El pumpidismo, golpismo sin Sánchez, es mucho peor que el sanchismo". ¿De verdad que hay algo peor que el sanchismo, Federico? No es posible.

El País

"La campaña de la incertidumbre". Dice Elsa García de Blas, que debe ser la única que se cree el CIS de Tezanos, que "están en disputa dos relatos: la resistencia de la izquierda o el cambio de ciclo en favor del PP". Está en juego dictadura sanchista, sí, dictadura sanchista, no.



El editorial vende la última campaña sanchista, que ahora se acuerda del mundo rural porque se manifestarán en Madrid el día 15 pese a las amenazas que ha sufrido por parte del PSOE y del Gobierno.



"El Consejo de Ministros extraordinario de ayer buscó la reparación de parte de las consecuencias de la sequía con la aprobación de un paquete de medidas de apoyo a los agricultores y de mejora de algunas infraestructuras relacionadas con el agua. La coincidencia del anuncio con el inicio hoy mismo de la campaña electoral para las elecciones del 28 de mayo puede despertar todo tipo de suspicacias". Noooo, ninguna ¿Crees que alguien puede pensar que Sánchez está haciendo campaña con el dinero de todos? Pepa, qué mal pensada eres.

ABC



"Un etarra, testigo protegido: «Para atentar contra políticos necesitabas permiso de la dirección, contra guardias civiles, no»". "Dos etarras delatan a la cúpula de la banda terrorista como testigos protegidos en la Audiencia Nacional".



"Los sindicatos convocan la primera huelga de la historia en la Seguridad Social". El campo en pie de guerra, los jueces y fiscales con un cabreo monumental. Esta es la paz social de Sánchez. Dice el editorial que la huelga en la Seguridad Social es "un rotundo desmentido a su máximo responsable, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que apenas unas horas antes negaba en el Congreso los graves problemas de gestión de su área. Escrivá, que elevó el tono y se mostró enfadado ante las preguntas del diputado popular Jaime Eduardo de Olano, calificó como «bulos» la existencia de procedimientos como la cita previa que se prescribe como imprescindible para acceder a los trámites principales en la propia página web de la Seguridad Social". Hay que tener rostro de cemento armado. ¿Pero cómo puede un ministro soltar esa trola sobre algo que saben y sufren todos los ciudadanos? "La huelga convocada por CSIF y Comisiones Obreras demuestra que el ministro se ha pasado de listo negando lo que es evidente para los ciudadanos". Dimisión ya.



Carlos Herrera se escandaliza de la indecencia de Bildu. "Bildu podría haber reservado perfectamente a todos los miembros de la banda –y no digamos a los condenados por delitos de sangre– de haberlo querido; tiene basura suficiente para completar candidaturas sin necesidad de tirar de gente con pasado. Sin embargo, saberse impune y legitimado le invita a desafiar cualquier decencia". Hacemos lo que nos da la gana porque tenemos a Sánchez cogido por sus partes.



"Los socialistas necesitan su apoyo ahora y puede que a partir de diciembre, y harán las piruetas que sean necesarias para justificar" a estos tipos. "La miseria del sanchismo se traduce en este tipo de contorsiones de la decencia, sin que se les despeine un mechón".

Comenta Carlos que hay muchos pueblos en los que solo se presenta Bildu porque "nadie se atreve a sacar una lista diferente, lo cual demuestra que los alegres muchachos de Bildu no te matan, pero sí te hacen la vida imposible". La travesura de Bildu le ha jorobado la campaña a Sánchez. "No pocos candidatos socialistas han sufrido un inesperado respingo de inquietud. No contaban con esta indecencia añadida". Quien con niños se acuesta, meado se levanta.

La Razón



"Prioridad de Génova: limitar el «yugo» de Vox". No les entra en la cabeza que Vox existe y tiene votantes. "El presidente Pedro Sánchez aspira a ganar en coaliciones, no en votos a nivel nacional, pero sí en alianzas de gobierno. Mientras que Alberto Núñez Feijóo afronta las elecciones con la consigna de que el objetivo de su partido debe ser conseguir ser la lista más votada en el mayor número de plazas y, a partir de ahí, luchar en la negociación de los acuerdos postelectorales por gobiernos en solitario con pactos externos de investidura". Feijóo, espabila y quítate Galicia de la cabeza. "Feijóo sabe que en la política de pactos postelectorales se juegan mucho de lo que pase en las próximas elecciones generales". Pero vamos a ver. Sánchez pacta con los podemitas, los filoetarras y los golpistas y presume de ello.



Dice el editorial que "arranca una de las campañas electorales más decisivas de la historia democrática del país". "Estamos frente a la primera oportunidad en años de que los españoles se pronuncien de manera directa sobre el gobierno de coalición de la izquierda y la alianza Frankenstein con los principales enemigos de la España constitucional". También es la primera oportunidad para opinar sobre las mentiras de Sánchez. Una cosa es prometer cosas que luego no se pueden cumplir y otra es hacer todo lo contrario de lo que dijiste que no iba a hacer. Como ciudadanos no podemos pasar por alto este tipo de comportamientos. Sánchez tiene que pagar por sus embustes continuos o no seremos ciudadanos, seremos meros borregos.



"Sánchez ha entendido que se dirige hacia un punto crucial de su mandato y ha enfocado la cita con las urnas en clave nacional con un despliegue extraordinario de reclamos electorales y una implicación masiva personal y de sus ministros y altos cargos en los actos socialistas". "La especialidad de la izquierda no es jugar limpio como ha demostrado en tantas ocasiones y el PP debe estar preparado". Peor aún, la especialidad de Sánchez es el juego sucio, las trampas, no tiene escrúpulos, es capaz de todo. Comprendemos que a Feijóo le cueste entenderlo, él es un señor aburrido y sensato. Pero es de vital importancia que no baje la guardia, Sánchez es un tipejo de la peor calaña y muy peligroso.