Feijóo ignora la propuesta de Vox y pide que el 28M se "derogue el sanchismo" por sus pactos con Bildu

Castilla La Mancha se ha convertido en uno de los objetivos del Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Por ello, Toledo ha sido la ciudad elegida por Alberto Núñez Feijóo para celebrar el primer mitin de este viernes de campaña.

Junto con su candidato a la comunidad, Paco Núñez, y su candidato a la alcaldía, Carlos Velázquez, el presidente del PP ha centrado su discurso en cargar contra el Gobierno por tener como "socios" a Bildu y a los 44 etarras que la formación de Otegi lleva en sus listas.

El líder del Partido Popular ha asegurado que a él "no le van a silenciar" y que los acuerdos del presidente con los proetarras son razones suficientes para "derogar el sanchismo" en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28M.

"A mí no me van a silenciar, me repugna igual que a la inmensa mayoría de votantes del PSOE que Bildu lleve asesinos en sus listas. Me estremece que el partido del Gobierno diga que eso merece un respeto y me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación", ha asegurado Feijóo que, eso sí, no ha hecho ninguna referencia a la propuesta que ha realizado este viernes Vox para llevar al Congreso la ilegalización de Bildu.

Sitúa la presión en los candidatos del PSOE

El líder del PP ha ignorado esa petición de los de Santiago Abascal y ha situado la presión en los candidatos y ministros del PSOE. "¿De verdad que no vamos a hacer nada?¿De verdad que no vamos a decir nada? ¿De verdad que vamos a mirar para otro lado después de lo que hemos sufrido? Esto no es normal, digámoslo, denunciémoslo. No aceptemos esta forma de hacer política, esto no merece un respeto, merece todo el reproche", ha comenzado para después dirigirse "a los candidatos de Sánchez": "Les podemos preguntar si se van a callar esta vez aceptando el pacto con Bildu aunque lleve asesinos en sus listas".

"A ningún ministro le queda un ápice de dignidad para decirle a Sánchez que hasta ahí han llegado, que o rompe ese pacto con Bildu o se van del partido", ha terminado el líder de los populares.

El candidato Paco Nuñez también ha cargado en su intervención contra los socialistas, entre ellos el propio García Page, por permitir esos pactos con Bildu. "Page es cómplice necesario", ha sentenciado.