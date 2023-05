La miseria moral de Sánchez y sus socios: Bildu reniega de etarras arrepentidos y premia a los que no se arrepienten

Pasadas las diez y media de la noche del día 7 de agosto de 1991 el etarra Juan Ramón Rojo González, encapuchado y armado con un subfusil, asesinaba a tiros en Irún (Guipúzcoa) a Francisco Gil Mendoza, de 27 años. Su hermano Alfredo, que se encontraba con él en la plaza de Urdanibia de la localidad guipuzcoana, consiguió huir antes de que lo asesinaran. La justificación de la banda terrorista era que los hermanos Gil Mendoza se dedicaban al narcotráfico, una excusa con la que la banda pretendía blanquear sus crímenes. Si en muchos casos las familias de los asesinados no replicaban la propaganda de ETA, en este caso no ocurrió así, como ya contamos en el blog In Memoriam de Libertad Digital.

El asesinato de Francisco Gil Mendoza fue cometido por miembros del grupo Irún de ETA —Juan Ramón Rojo González, Iñaki Recarte Ibarra y José Ramón Goñi Ruiz—, grupo legal de la banda de apoyo al grupo Iparhaizea que actuaba en la comarca de Irún.

Juan Ramón Rojo e Iñaki Recarte tienen en común haber pertenecido a ETA y haber cometido delitos de sangre por los que fueron condenados a prisión. Pero les diferencia una cosa: mientras el primero no ha mostrado su arrepentimiento por pertenecer a una sanguinaria banda terrorista, el segundo sí se arrepintió y renegó de su paso por ETA.

Consecuencia de lo anterior es que Rojo González figura como candidato de Bildu para las elecciones municipales del 28 de de mayo. Recarte no figura en esa lista. Es más: es un apestado en el entorno etarra y proetarra, hoy en las instituciones bajo la marca Bildu, y convertidos en socios preferentes del Gobierno de Pedro Sánchez.

El primero ha sido premiado, junto a otros 44 terroristas, con el puesto 21 en la lista de Bildu en la localidad de Irún, localidad donde asesinó junto a Recarte a Francisco Gil Mendoza. Siete de los 44 tienen delitos de sangre. Bildu reivindica así el legado de ETA, dejando claro que la vía terrorista no es algo de lo que arrepentirse y avergonzarse, sino todo lo contrario.

Recarte, aunque es un apestado para la banda terrorista y sus herederos políticos de Bildu, al menos no ha corrido la misma suerte que la arrepentida Yoyes, como se conocía a María Dolores González Catarain, asesinada delante de su hijo en 1986 en Villafranca de Ordicia (Gupúzcoa).

En una entrevista en El País, Recarte contó que "la mayoría de los miembros de ETA éramos los más burros de nuestros barrios, pudimos ser cualquier cosa pero, te aseguro, que nada bueno". "Fuimos una cuadrilla de locos, capaces de matar a desconocidos. Me arrepentiré toda la vida".

Iñaki y Juanra eran amigos, y se estrenaron como asesinos con Francisco Gil. Cuando fue detenido explicó que echaron a suertes quién dispararía a la víctima, y le tocó a Juan Ramón Rojo.

La miseria moral de Sánchez y sus socios

La historia de este asesinato, y la trayectoria posterior de sus perpetradores, es muy sintomática de la miseria moral de Bildu, que premia al que no reniega de la historia criminal de ETA y aparta al arrepentido. Y es con estos miserables con los que el PSOE ha fraguado una alianza que tiene como único objetivo mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Una alianza con la que ha sacado adelante leyes como la nefasta Ley de Vivienda o la aún más nefasta Ley de Memoria Democrática, entre muchas otras.

La miseria moral de los bilduetarras es algo que a estas altura no sorprende a nadie. Lo que resulta inaceptable es que Sánchez mantenga un trato preferente con los herederos de una banda terrorista que no sólo cometió auténticas atrocidades, sino que no ha mostrado en ningún momento arrepentimiento por esas atrocidades, más bien al contrario. Lo de Bildu, mal. Lo del PSOE, incalificable y repugnante, como se señala en el editorial de Libertad Digital: "Sólo hay una cosa más repugnante que lo que hacen los bilduetarras: lo que hace el PSOE, porque sin la colaboración entusiástica de los socialistas la infamia de Bildu no recibiría los premios que está recibiendo y las inmensas cuotas de poder que, cada día más, atesora, en la mayor parte de los casos de la mano de Sánchez y sus adláteres".

Se entiende que los ministros del PSOE huyan cobardemente para no dar explicaciones sobre las listas de Bildu. Sánchez necesita de los herederos de ETA para seguir en el poder, tanto en las elecciones del próximo 28 de mayo como en las generales.