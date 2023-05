A doce días de las próximas elecciones del 28 de mayo y en plena polémica, Bildu ha movido ficha después de que se conociera que habían integrado en sus listas a 44 etarras, siete de ellos con delitos de sangre.

En un movimiento que se trata tan solo de un gesto hacia la galería, la formación proetarra ha hecho como que retira a los siete asesinos de sus listas para blanquear a los otros 37 etarras. Hay que recordar que las listas ya están presentadas e impresas y, según la nota que han enviado los de Otegi, tan solo se "comprometen" a renunciar al cargo en caso de ser elegidos. Así las cosas, en un primer momento, se publicaba en diferentes medios que los etarras renunciaban aunque esto no parece posible.

Las diferentes reacciones en el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se apresuraba a reaccionar en Twitter asegurando que "la democracia, la dignidad y la decencia de la mayoría de los españoles se ha impuesto a pesar de Pedro Sánchez, que eligió dejar solos a los españoles. Hemos dado el primer paso. Vamos a por los siguientes", decía.

Unas horas después, Feijóo ha endurecido su discurso y ha pedido que esos siete etarras "comparezcan en las próximas horas la Junta Electoral y, por escrito, renuncien a las actas y que esto no sea un engaño más".

"En el caso de que así sea", ha continuado el líder del PP tras una visita que ha realizado a Alcorcón, "es evidente que el Gobierno español ha perdido y el pueblo español ha ganado. Y es evidente que todos los que llevábamos durante días denunciando esta ignominia hemos sido útiles a la sociedad española y Sánchez ha vuelto a callar".

Feijóo también ha añadido que su meta es conseguir que "durante la campaña desaparezcan de las listas de Bildu los otros 37 condenados y que nunca más se vuelva a presentar nadie condenado por terrorismo en ningún ayuntamiento de España".

"¿Qué palabra tiene un asesino?"

Más certera, clara y contundente desde un primer momento ha sido la presidenta madrileña. En un mensaje también en Twitter nada más conocer la noticia, Isabel Díaz Ayuso ha avisado de que los etarrras "no van a renunciar porque van igualmente en la lista" y añadía: "Y claro que tomarán posesión. ¿Qué palabra tiene un asesino? La misma que los otros 37 cooperadores necesarios de los asesinatos, secuestros y extorsiones. Son igualmente culpables y así los condena la ley".

La candidata a la reelección en la Comunidad de Madrid jamás pasa de soslayo por este asunto. Lleva meses denunciando los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu, pero desde que arrancó la precampaña ha convertido este asunto en uno de los principales en todas sus intervenciones. Sin ir más lejos este domingo, durante un mitin electoral desde Pozuelo, se dirigió al líder de la formación proetarra, Arnaldo Otegi, que un día antes la había nombrado expresamente en un acto con los suyos. "Vamos a hablar de uno de los protagonistas de la campaña de Pedro Sánchez porque él lo ha querido, porque es parte de su programa, que es Otegi. Ayer me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado y lo dice él, que yo creo que la Ley de Bienestar Animal estaba pensada precisamente para gente como él", afirmó. "Advertía Otegi que acabaría por gobernar el País Vasco, no lo oculta". Pero es que "el problema es que quien lo oculta es el presidente del Gobierno", denunció Ayuso.

Para la presidenta madrileña "la nación que admita este asalto de los criminales a las instituciones habrá firmado su sentencia de muerte". Y aunque "vivir luchando contra el crimen es terrible, es digno. Se puede perder la vida, pero no la libertad ni la decencia. Vivir gobernado por criminales no es vida, no hay democracia ni hay Estado de derecho que resista esto". "No es verdad [lo que afirma el PSOE] y así nos quieren en España entera y por tanto sólo nos queda combatir esta mafia y elegir un camino u otro: o someterse o luchar por lo que es bueno y es justo". Así las cosas, sentenció: "No tenemos miedo, tampoco le tenemos miedo a Otegi ni a su miserable política y así se lo diré el sábado en Bilbao", adonde acudirá al cerrar la lista popular.

"A nadie le quepa duda que entrarán a coger el acta"

En línea similar a dicho este martes por la presidenta madrileña en Twitter se ha pronunciado el alcalde de la capital ante los medios. José Luis Martínez Almeida se ha preguntado que "¿quién puede creer a unos asesinos que no han dado muestras de arrepentimiento?". El regidor añadió que "no pueden renunciar a ir en las listas de Bildu y que a nadie le quepa duda que entrarán a coger el acta".

"Sería una buena noticia que Pedro Sánchez diga que no tiene nada que ver con Bildu y que no va a pactar el Gobierno de Navarra con Bildu. Tenemos que abrir el debate de respeto a las víctimas y evitar la humillación a su memoria. No se puede pactar la gobernabilidad de España con Bildu".

"Plantearse incluso la posible ilegalización de Bildu"

Las diferencias sobre este asunto entre Feijóo y Ayuso no se han quedado únicamente en lo expresado en estos dos tuits. Ayer mismo, lunes, Feijóo pidió que los asesinos no pudieran ir en las listas. Para ello proponía "instar a la Abogacía del Estado a que estudie, ya sea en el ámbito de la LOREG o bien en la Ley de Partidos cómo se puede impedir que personas condenadas por asesinato puedan estar en unas listas de ayuntamientos del País Vasco o de cualquier lugar de España".

Pero la presidenta madrileña considera que con la Ley de Partidos se puede ilegalizar Bildu. Así, explicó que habría que llegar a "plantearse incluso su posible ilegalización". "Habrá que ver la figura con la que se puede revertir una situación así, pero yo creo que no debería estar nunca en ningún Parlamento, Ayuntamiento, ninguna institución nadie que pertenezca al entorno político de una banda terrorista".

La pasada semana, y en la misma línea que la líder madrileña, se pronunció Cayetana Álvarez de Toledo. "Bildu es legal porque en España no se cumple la ley. Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Artículo 9. Sobre los motivos para que un partido político sea declarado ilegal. Apartado 3.c", escribió la diputada popular.

Ya este martes, Álvarez de Toledo destacó el matiz expuesto en el comunicado. "Bildu dice que, en la medida de lo posible, sólo tomarán posesión de sus actas de concejal los 37 terroristas que delegaron sus delitos de sangre. Y la gente lo aplaude. El proceso Sánchez/Bildu/ERC de liquidación del 78 sigue adelante".