El líder del Partido Popular lo intentó hasta en cinco ocasiones pero no lo consiguió. "Garantice que su pacto con Bildu se acabó, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O rompe con Bildu o con la decencia. Está obligado a aclarar si va a seguir profundizando en los pactos con Bildu. ¿Va a romper los pactos con Bildu de una vez si o no?", fueron algunas de las preguntas que lanzó Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez durante la sesión que este martes se celebró en el Senado.

Preguntas que se quedaron sin respuesta ya que el presidente del Gobierno se negó a aclarar si volverá a pactar con los de Arnaldo Otegi. En su última cara a cara en el Senado antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Sánchez y Feijóo protagonizaron el debate más tenso desde la llegada del gallego a Génova.

"Es más generoso con los verdugos que con las víctimas pero ha cometido un error incalculable. Pretendía que siguiésemos su camino, que nos callásemos. Si del sanchismo hubiera dependido, habría asesinos en las instituciones", sentenció Feijóo en su intervención inicial en la que también le preguntó si le parecía bien que "se vayan los que apretaban el gatillo y se queden los que les daban las pistolas".

"Violadores y pederastas, sediciosos, corruptos, okupas y ahora también los que iban con pasamontañas y pistolas. Para todos ellos usted es ahora una gran esperanza electoral", sentenció el líder del PP.

Sin respuesta de Sánchez

En su primera intervención, Sánchez evitó responder a las preguntas de Feijóo. En su lugar, el presidente del Gobierno pasó al ataque contra el PP. Buceó en la hemeroteca mientras arrogaba al PSOE el fin de ETA.

En la respuesta de Sánchez estuvieron presentes más frases de Aznar en 1998 que de Feijóo. También de Borja Sémper cuando era diputado vasco o de Javier Maroto. " El entonces alcalde de Vitoria dijo: no me tiemblan las piernas en llegar a pactos con Bildu ojalá cunda el ejemplo", recordó Sánchez quien añadió que el autor de la frase "está sentado a su lado y sonríe cínicamente".

Sánchez siguió subiendo de intensidad en su respuesta y acusó al PP de "falta de escrúpulos" hasta el punto de sacar a relucir los atentados de Atocha el 11-M 2004 ,"Cada vez que se acercan unas elecciones, los españoles solo tienen que recordar los días 11, 12 y 13 de marzo", afirmó el líder socialista que abandonó el Senado sin aclarar si volverá a pactar con los proetarras.

En su lugar, el presidente del Gobierno terminó su intervención con una nebulosa de cifras económicas. "Cuando todo falla y no llega el apocalipsis, ustedes siempre recurren al mismo argumento. ¿Cuál es la propuesta sobre vivienda? ETA, o sea nada", añadió el presidente del Gobierno. "Cuando en España ETA no es nada, ETA lo es todo. En su desesperación, ETA es lo único que tienen", terció Sánchez quien terció que "ETA dejó de existir hace 12 años salvo para el PP y Vox".