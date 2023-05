Así trata Sánchez a los encargados de cuidar el Palacio del Rey: más de 4 años sin negociar su convenio colectivo

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dejado de cargar contra los empresarios españoles a los que ha tachado en innumerables ocasiones de no ser solidarios por no elevar el sueldo de sus trabajadores conforme a la evolución del IPC. Pero hay ejemplos que demuestran el trato real dado por la Administración a algunos de sus colectivos de trabajadores. Uno de esos colectivos es el de los empleados de Patrimonio Nacional, que han tenido ya que concentrarse frente al Palacio Real para exigir un nuevo convenio colectivo. Y es que acumulan más de 4 años de bloqueo en la negociación.

La propuesta está siendo liderada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Y remarca el hecho de que estos trabajadores llevan "4 años y medio de retraso en la negociación del convenio colectivo". "Desde 2010, cuando comenzaron los recortes, la plantilla de Patrimonio Nacional se ha reducido en un 30%. Aunque la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contempla 1.200 plazas, el número de empleados asciende a 850 personas, dado que se están amortizando puestos de trabajo", afirman desde el sindicato.

Se trata del personal que presta servicio en el Palacio Real, el Palacio de la Zarzuela, así como en los sitios reales de Aranjuez, San Lorenzo del Escorial, La Granja y Riofrío, el Pardo, el Palacio de la Zarzuela, además de otros lugares históricos como el Monasterio de las Huelgas (Burgos), el Convento de Santa Clara (Tordesillas), el Convento de San Pascual (Aranjuez) o el Colegio de Doncellas Nobles (Toledo).

Demandas de CSIF

CSIF exige una solución inmediata y reclama también la equiparación de la clasificación profesional con el resto de la Administración General del Estado, así como la regulación de la movilidad entre administraciones. La parálisis que sufre el convenio afecta también a la jubilación parcial anticipada y a la solicitud de la jornada de 35 horas y media. El sindicato denuncia, además, "la falta de fondos para la homologación europea de las titulaciones". "A todo esto se le suma la licitación para privatizar la gestión del Museo de Colecciones Reales, rebautizado como Galería de Colecciones Reales. Esta ampliación del Palacio Real, para la que llevamos años pidiendo una dotación adicional de plazas, recibirá también las mejores piezas procedentes de palacios, edificios, monasterios, etc., de toda España, por lo que estos lugares perderán progresivamente interés cultural, se reducirá el personal necesario y a la larga tenderán a su desaparición", afirman desde el sindicato.

Hay que recordar que el mismo sindicato no ha dejado de subrayar que la subida por la inflación de los funcionarios no ha sido plena. Y CSIF se encuentra también presente en las movilizaciones de los funcionarios de Justicia para reclamar una subida salarial y en las de policías y guardias civiles para que se aplique por fin la equiparación de salarial de todos los policías con respecto a los Mossos.