El PP "tiene a Sánchez donde quería" tras el escándalo de Bildu: "Le han reventado la campaña"

El Partido Popular cree que Pedro Sánchez "dejó claro" este martes que volverá a pactar con Bildu. Hasta en cinco ocasiones, Alberto Núñez Feijóo intentó en su cara a cara en el Senado que el presidente del Gobierno aclarase si rompía o no con los proetarras tras el escándalo de las listas pero no lo consiguió.

Pedro Sánchez se marchó del Senado sin hacer ninguna referencia a los acuerdos con Bildu ni a las listas en las que se incluyeron a los etarras. "Están muy nerviosos, los tenemos donde queríamos", sentencian fuentes de Génova sobre los socialistas y explican que "hay una gran bolsa de indecisos que hasta hace unos días estaban entre el PP y el PSOE. Tras lo sucedido con Bildu, tienen claro que no votarán a Sánchez".

"Sánchez cruzó un Rubicón impensable"

Sobre el debate de este martes en el Senado, los populares explican que "Sánchez cruzó un Rubicón impensable cuando dijo que el PP hizo lo imposible para no acabar con ETA. Eso sí, no le dijo nada a Bildu. Ni una coma. Ni con la boca pequeña". Y destacan que el presidente del Gobierno no aclaró, por ejemplo, "si va a utilizar los votos de Bildu para gobernar en Navarra o en Pamplona" tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

"No dijo nada a los terroristas pero sí que criticó a Aznar. ¿Cómo se le puede acusar de connivencia a un señor al que le pusieron una bomba? Ha entrado en un desfase impropio de un presidente", aseguran otras voces de la dirección popular.

La campaña, marcada

¿Y ahora qué? Desde el PP aseguran que la campaña seguirá marcada por las listas etarras. "Aunque pueda pasar a no ser el tema central, Bildu le ha reventado la campaña a Sánchez y este asunto ha acabado con su intención de promocionar sus anuncios sociales".

Miembros del partido cercano a Feijóo también sentencian que "Sánchez no siempre escapa de forma indemne" de todas las polémicas" y se ha "visto claramente porque este mes de mayo ha tenido que llevar a Bildu hasta la Casa Blanca".