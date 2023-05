Feijóo forzará una votación en el Congreso para impedir que se pueda pactar con Bildu tras el 28M

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a su Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados que elaboren una proposición de manera "inmediata" para que, tras las próximas elecciones municipales y autonómicas, se vote que "no se pueda pactar con Bildu mientras mantengan en sus listas o en su estructura a personas que hayan tenido o pertenecido a banda armada".

Cabe destacar que esta propuesta iría más allá de las listas con etarras que ha presentado Bildu en estas elecciones municipales y autonómicas ya que afectaría también a la "estructura" de la formación proetarra. Es decir, no se podría pactar con Bildu en ningún ayuntamiento ni comunidad ya que su principal dirigente es Arnaldo Otegi, condenado por integración en la organización terrorista.

El texto de la propuesta dice: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a romper de manera inmediata y definitiva los acuerdos que mantiene actualmente y a no promover pactos, ni establecer ningún tipo de acuerdos de gobernabilidad o de cualquier otro tipo, con partidos políticos que tengan en sus estructuras o que hayan incluido en sus candidaturas para cualquier proceso electoral, a personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, con independencia de que hayan cumplido sus penas".

Antes de que se cierren los pactos

La intención del PP es que esta proposición no de ley sea llevada al pleno antes de que se cierren los gobiernos municipales y autonómicos que se conformarán tras las próximas elecciones.

Algo que obligaría al PSOE a posicionarse en plenas negociaciones por los gobiernos locales y de comunidades. Desde el Partido Popular ponen el foco en comunidades como Navarra o Ayuntamientos como Pamplona.

En Génova no descartan incluso la posibilidad de ofrecer sus votos a los socialistas encabezados por María Chivite para que no pacte con los proetarras en la Comunidad Foral ni en el ayuntamiento. "Pero lo primero es ver si ellos están dispuestos a no pactar con Bildu", sentencian.