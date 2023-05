Emiliano García-Page protagonizó un insólito momento durante uno de los mítines de la recién comenzada campaña electoral para el 28-M. Junto a dirigentes de su partido en Guadalajara, Page comenzó a referirse a la vida sentimental de sus hijos en un intento de ensalzar al secretario general del PSOE en Guadalajara y candidato a las Cortes, Pablo Bellido.

"No me atrevo a preguntar por la cosa sentimental. Todavía a mi hijo sí, es de esos de raza, pero a la chica no pregunto yo", arrancó Page, que después explicó que su hija "decidió estudiar" y "empezó por las clases teóricas". "Tú estudias el cuerpo humano en Medicina pero las prácticas las hace tu hermano", contó entre risas de los asistentes en alusión a sus hijos.

Continuó diciendo que a veces pensaba en cómo le gustaría una "buena gente" para su hija, de quien se pudiera "fiar". "Cuando le dé por tener novio, me encantaría que se echara una cosa parecida a Pablo Bellido", proclamó. El padre, dijo, (es decir, él) "dormiría tranquilo" y además no tendría que "discutir ni con el cuñado, ni el suegro, ni con nadie" en las reuniones familiares. "Poderte fiar, poder decir qué tal se porta mi hija en vez de al revés", dijo.