Irene Montero se pone como una fiera porque el chalé "fue el principio del fin de Podemos"

El Mundo



Más encuestas, qué pesadilla. "El PP cuenta ya con arrebatar seis gobiernos autonómicos al PSOE con o sin Vox". A saber. "Almeida crece a costa de la desaparición de Villacís pero depende de Vox". Puede.

"El PP obligará al PSOE a votar sobre "romper" los pactos con Bildu y propone un cordón sanitario al partido de Otegi". En el PP están todos sordos. QUE SÁNCHEZ NO VA A ROMPER CON BILDU.

A David Jiménez Torres le duele el infame discurso del psicópata de Moncloa. "Según el discurso del presidente este martes en el Senado, la derrota de los terroristas no fue un logro compartido, el resultado del trabajo y los sacrificios de las fuerzas de seguridad, del poder judicial, de un sector heroico de la sociedad civil y de los distintos Gobiernos de la democracia. Fue obra de Zapatero, de Rubalcaba y de Patxi López. El PP no fue un partido durísimamente golpeado por los psicópatas como castigo por defender las leyes y la decencia, sino que «hizo lo imposible para impedir que Zapatero derrotara a ETA». La conclusión: solo el PSOE tendría legitimidad para decidir qué se hace con los herederos de Batasuna. Irónicamente, quien dijo todo esto acusa a la oposición de usar el terrorismo de forma electoralista". Sí, es un tipejo de cuidado.

Leyre Iglesias comenta la que le montó la histérica de Irene Montero a una señora en Valencia. El vídeo nos ha dejado a todos atónitos por la extrema violencia de destila doña Irenita. Llego hasta a las manos.

"El martes a Irene Montero se le acercó una señora, no sabemos si enviada por algún esbirro de la ultraderecha, en el acto electoral que protagonizó en Valencia.

-Mi marido, trabajando desde los 14 años... ¿Usted cómo ha podido tener un chalé...?

-¿Sabe por qué, señora? ¿Sabe por qué? [La mirada increpadora, acercándose demasiado a la cara de la señora; palmadas en el hombro un tanto violentas. Ministra de los cuidados, las no violencias y la igualdad]. Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única. Por eso y porque tengo una pareja con la que he podido comprar con mi dinero [en buena medida, nuestro] la casa que me ha dado la gana". A grito pelado, habló la podemita que se permite luego hablar contra la propiedad, las herencias y los ricos a la señora que le paga el sueldo.

"Irene Montero tiene razón. La ministra tiene todo el derecho a comprarse la casa que le dé la gana si puede pagarla. En esto está en lo cierto aunque sea contra sí misma y contra su partido, que quiere penalizar las herencias por ser la principal vía por la cual las familias ricas siguen siendo ricas". Ya se sabe, hay que cabalgar contradicciones, aunque se están pasando.

Domo dice Leyre, seguramente la pareja de Iglesias se puso hecha una fiera porque es consciente de que el casoplón de Galapagar fue "el primer gran error de su vida política, porque la casa que le dio la gana fue el principio del fin de un partido que aspiraba a algo más que a sobrevivir como una secta con sillones".

"De Montero quedarán para la historia el chalé, el sí es sí, claro, y la conducta violenta de una mujer llamada a inaugurar una nueva forma feminista de mandar". Y roguemos porque esta conducta hunda a Podemos definitivamente en las urnas.

El País

"Feijóo zanja el debate interno en el PP sobre la ilegalización de Bildu tras el archivo de la Fiscalía". ¿Y de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Sánchez tiene contaminadas todas las instituciones. Ya no creemos en la Fiscalí, ni en el CIS, ni en el Constitucional. El déspota se ha cargado la democracia.

"El PSOE no tiene ningún pacto de Gobierno ni de investidura con EH Bildu en País Vasco y Navarra". Sólo El País puede mentir con tanto descaro. En Navarra ganó las elecciones UPN, y gobierna el PSOE por los votos de Bildu, solo por poner un ejemplo.

"¿Cuánto se puede estirar el ‘tema Bildu’ en campaña?", se pregunta Carlos Cué. "En la cúpula del PP aseguran que el antisanchismo, epicentro de su campaña hasta que llegó Bildu, es lo que más une a los votantes populares, de Vox y de Ciudadanos. Y como Alberto Núñez Feijóo quiere pescar en todos esos caladeros, el diseño de campaña estaba claro: derogar el sanchismo. Pero ETA une aún más a la derecha, incluso 12 años después de dejar de matar y cinco años después de dejar de existir". Más años hace que murió Franco y mira que lo explota la izquierda.

"Los socialistas insisten en que es un tema mediático, que la gente no está en eso", que la gente está en el chorreo de anuncios en los mítines que luego lleva Sánchez al Consejo de Ministros más desprestigiado de la historia de la democracia. "Los populares creen que Bildu ha reventado la campaña del presidente y ya no se recuperará". Seguramente ni lo uno ni lo otro.

"Ahora queda ver cuánto logra estirar el PP la polémica. Varios dirigentes populares consultados creen que para Sánchez va a ser muy difícil volver al eje que tenía pensado, de anuncios y debates sobre su gestión". Sólo que se ha pasado de frenada. Este chaparrón de anuncios lo único que consigue es que la gente ya no se acuerde de ninguno.

ABC

"El PSE, clave para que Bildu gobierne dos capitales, cien pueblos y una diputación". La prueba del algodón. Desde luego, en ABC el tema Bildu sigue muy vivo. "La complicidad entre el PSOE y Bildu se ha desarrollado en un curso tan constante como ascendente", dice el editorial. "En apenas cuatro años, el Partido Socialista ha optado por equiparar a Bildu a los demás partidos democráticos a pesar de que los de Otegi están todavía lejos de haber recorrido la transición política exigible para ser considerados como una opción enteramente democrática".

"Hasta la fecha fue Bildu quien apoyó el PSOE pero, después de las próximas elecciones, ciudades como Vitoria o Pamplona, o diputaciones como la de Guipúzcoa y un centenar de municipios podrían acabar en manos de la izquierda abertzale si se cumple la máxima que elevó a Pedro Sánchez a la Secretaría General de su partido y que señala que es mejor coaligarse con cualquier izquierda, sin importar su condición extrema, antes que establecer pacto alguno con la más moderada de las opciones de signo contrario". Con Rivera, no. La opción de Sánchez está clarísima, no hay que darle muchas más vueltas.

Ignacio Camacho cree que "el presidente sólo tenía un modo de reaccionar a lo que él mismo calificó de «indecencia», y era sacar de inmediato a Bildu de su bloque de aliados. Y es justo lo que no piensa hacer porque necesita esos escaños para albergar alguna opción de revalidar el mandato". "El Gobierno da por supuesto que el escándalo de las candidaturas batasunas está desactivado, resuelto, y que la falsa renuncia táctica de los condenados es suficiente pretexto para que vuelvan al redil socialista los votantes descontentos. Veremos". Eso, veremos, que están unos y otros pendientes de cómo influye ETA en las urnas.

La Razón

"El PSOE medió con Bildu para contener la sangría electoral". "La rectificación de las listas atiende al cálculo en votos. Bilbao y Navarra, en la diana abertzale. PSOE y Bildu mantienen sus canales".

Dice el editorial que "el forzado silencio de la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, ante un Pedro Sánchez que volvió a tildar de «indecencia», esta vez en el escenario del Congreso, la inclusión de etarras en las listas a los ayuntamientos del País Vasco y Navarra, demuestra que los abertzales tratan por todos los medios de limitar el daño electoral que su actuación está causando a los socialistas, conscientes de que una ruptura de la alianza de hecho que mantienen con el PSOE les perjudica en su objetivo primordial, que no es otro que desbancar al PNV como primera fuerza política nacionalista en las instituciones vascas y, por supuesto, navarras".

"Ahora bien, caer en la tentación de sustituir al PNV por Bildu en los futuros acuerdos de gobernabilidad de España sería un grave error para el PSOE, como lo ha sido su alianza con Podemos. Haría bien Pedro Sánchez en escuchar al principal partido de la oposición, que está más próximo al sentir de la calle". Tampoco es que el PNV sea de fiar. No hay más que recordar cómo le clavaron la navaja a Rajoy por la espalda.

Echo un vistazo por el rojerío digital para tomar la temperatura al debate sobre Bildu y responder a la pregunta de Cué. Fatal, chico, fatal. No se habla de otra cosa. Eso sí, asombra la agresividad contra el PP, es puro odio.

En el diario.es, el de Escolar, de seis artículos de opinión, 3 hablan de Bildu, o mejor dicho, insultan al PP. Producen tanto asco que no los voy a reproducir, no merecen ensuciar esta revista. Total, el autor podría perfectamente ser Otegi o el mismo Txapote.