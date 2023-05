Las elecciones se han convertido en todo un bazar de propuestas populistas. Y ERC no podía faltar a esta cita. Gabriel Rufián ofrece ahora permisos pagados para el fisio, el psicólogo o "cualquier especialidad que mejore la salud". Cualquiera. Bienvenidos a la era de las máximas bajas laborales con el mínimo control.

La propuesta ha sido registrada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Republicano, la han firmado los diputados Gabriel Rufián Romero y Jordi Salvador y prometen todo un cheque en blanco para las bajas laborales. Por cuestiones justificables bajo control médico, pero con mínima justificación.

Los de ERC aseguran que "demasiadas veces se abordan asuntos relativos a la conciliación con la vida laboral centrando el debate en medidas que implican directa o indirectamente una reducción del salario". Rufián incluye en esa enumeración "las excedencias, la posibilidad de solicitar una reducción de jornada y los permisos no retribuidos. Si bien es cierto que algunas de estas medidas son necesarias, aunque sea transitoriamente, no es menos cierto que suponen un riesgo de agrandar el sesgo de clase", afirma el portavoz de ERC. Según su argumentación, eso sucede "por cuanto, las personas con salarios más bajos a menudo no tendrán la posibilidad material de acogerse a ellas, produciéndose así un incremento de la desigualdad dentro de las rentas del trabajo, que se acumulará al inherente desequilibrio entre las rentas del trabajo y las rentas del capital".

La propuesta de ERC señala que "el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores estipula una lista de circunstancias por las cuales una persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse con mantenimiento de su remuneración". Esta lista es cerrada y "comprende, supuestamente, aquellas circunstancias el ejercicio de las cuales, por su relevancia personal, comunitaria o cultural, se quiere proteger de forma expresa sin dejarlo a discreción de la negociación colectiva".

Las peticiones de Rufián

Ese listado incluye situaciones como la muerte de un pariente cercano, el matrimonio o el derecho a ejercer el sufragio activo. Pero para ERC no es suficiente: "Existen circunstancias vitales como el duelo gestacional en las que resulta humanamente imprescindible contar con la posibilidad de ausentarse del puesto de trabajo para atender ese momento vital tan complicado y que, sin embargo, quedan al arbitrio de la decisión del empresario porque no se encuentran protegidas ni por ley ni por casi ninguna norma de negociación colectiva. Del mismo modo, hay situaciones como la muerte de un hijo, que encuentran un amparo tan limitado en la ley (únicamente dos días de permiso) que acaban dejando en una situación de desprotección similar a la expuesta".

Por todo ello, Rufián defiende "nuevos permisos remunerados garantizados por ley" porque "no puede quedar a expensas de la situación económica de la empresa". Y ¿qué pide? En primer lugar, "modificaciones normativas para garantizar por ley la existencia de un nuevo permiso retribuido para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena por el tiempo indispensable para", por ejemplo, "el acompañamiento de un hijo o menor a cargo para su asistencia sanitaria, la atención primaria, de urgencias o especializada, la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos de recuperación y rehabilitación incluyendo en todo caso atención psicológica, psiquiátrica, oftalmológica, odontológica, dermatológica, fisioterapéutica, osteopática" o "todas las especialidades requeridas para la mejora de la salud, de naturaleza pública o privada".

Además, Rufián quiere "garantizar por ley la existencia de un nuevo permiso retribuido para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena por el tiempo indispensable para la asistencia sanitaria, la atención especializada, la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos de recuperación y rehabilitación incluyendo en todo caso atención psicológica, psiquiátrica, oftalmológica, odontológica, dermatológica, fisioterapéutica, osteopática y todas las especialidades requeridas para la mejora de la salud, de naturaleza pública o privada".

También otro permiso similar "de cinco días hábiles para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena por pérdida gestacional entre la sexta semana y el día 179 de gestación. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará, como mínimo, dos días más o cuantos resultara imprescindible para trasladarse al lugar de residencia del progenitor gestante". Y, por último, otro permiso retribuido de diez días hábiles "para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena por el fallecimiento de una hija o hijo. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará, como mínimo, dos días más o cuantos resultara imprescindible para trasladarse a los lugares de defunción o exequias".