Ayuso entusiasma al PP en Bilbao: "A vuestro lado siempre; desde Madrid, al servicio de España"

La presidenta madrileña causó furor en Bilbao. Hasta allí acudió este sábado después de protagonizar un mitin con Mariano Rajoy en Alcalá de Henares (Madrid). Y lo hizo porque cierra, como gesto simbólico, la lista electoral al ayuntamiento de esta ciudad, como en su día hizo también José María Aznar.

El "déficit democrático" y de "libertad" que aun a día de hoy se sigue viviendo en el País Vasco ha provocado que, en muchos municipios, el PP se haya quedado sin candidatos para presentar en estos comicios. "Gracias a vosotros nos vamos a poder presentar en pueblos donde hay suficientes votos pero no personas que se presenten por miedo", explicó el presidente del partido, Carlos Iturgaiz.

El viaje de Isabel Díaz Ayuso al País Vasco se produce, además, en plena polémica por la inclusión en las listas de Bildu de 44 condenados por terrorismo, siete de ellos por delitos de sangre. La candidata popular en la Comunidad de Madrid lleva tiempo alertando sobre los proetarras y sus pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez por lo que no iba a ser menos tras el estallido de esta polémica en plena campaña.

Ayuso insistió en Bilbao en la necesidad de explorar la vía para que Bildu pueda ser ilegalizado. "Debería pronunciarse el Parlamento y remitir el asunto al Supremo para que nos diga si un partido así cumple la Ley de Partidos y si es legal. Y quiero que quede claro: no significa si un partido nos gusta o no; no hablamos de prohibir lo que no nos gusta, estamos hablando simplemente de justicia. Y yo creo que sí, que el País Vasco, que España entera y que la Unión Europea necesitan que sus más altos poderes, el legislativo y el judicial, se pronuncien sobre esto. Y quizá, si no lo hacemos, nos vamos a arrepentir pronto", advirtió entre el aplauso de los militantes y simpatizantes congregados en el Palacio Euskalduna.

Sólo con "mencionar" los mecanismos previstos en la Ley de Partidos se produce un gran "rechazo" en algunos, subrayó la presidenta madrileña, que recordó que una reacción parecida existió "con la aplicación del artículo 155". Se "acabó aplicando y salvó un momento terrible de la historia".

Ayuso reiteró también que "estas elecciones ya no van de izquierda o derecha. Van de los que defendemos la libertad y la vida, como los bienes más preciados que tiene el hombre, y aquellos que piensan que el fin justifica los medios y que se encuentran por encima de todo porque siempre se salen con la suya".

La presidenta madrileña recordó también, ante muchos jóvenes del PP vasco, que ella dio un paso al frente en política durante la campaña de María San Gil. "Mi historia política va ligada a esta misión [que la libertad llegue al País Vasco] en la que todavía estamos y a la que vengo a unirme a todos los vascos de bien", anunció entre una sonora ovación. Pero el "motivo más importante" que le llevó a estar este sábado en Bilbao, desveló, es porque "no" quiere "la independencia del País Vasco". "Ser vasco y español es un privilegio; ser español, también".

Para ello, Ayuso dedicó buena parte de su intervención a desgranar el exitoso "modelo" de gobierno que aplica en Madrid. Y es que, advirtió, "esto no se trata sólo de recaudar, que es muy fácil, ni sólo de gestionar, sólo faltaba, hay que gestionar bien unos servicios públicos. Se trata sobre todo de defender un modo de ver la vida en torno a unos valores".

La presidenta se comprometió con ellos: "Desde la Comunidad de Madrid no os vamos a fallar". Y concluyó señalando que es "un verdadero honor volver al origen, a las esencias y recordar por qué un día una joven periodista de Madrid unió para siempre su corazón a esta tierra, empujándole a dar un paso adelante en política". En esta ocasión lo hace junto a otros 1.400 candidatos del PP de Madrid. "Ojalá en las próximas elecciones no haga falta porque en cada municipio del País Vasco haya un nuevo Miguel Ángel Blanco, otro Gregorio Ordóñez que se presenten libremente a las urnas". "A vuestro lado siempre; desde Madrid, al servicio de España".