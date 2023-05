Feijóo hace un llamamiento directo a los votantes de Vox: "No vamos a tener otra oportunidad"

La Comunidad Valenciana y la ciudad del Turia van a marcar el próximo domingo 28 de mayo las elecciones autonómicas y municipales. Partido Popular y PSOE se disputan la región y el ayuntamiento en una lucha muy ajustada, que se dirimirá por unos pocos votos, y que tendrá consecuencias de cara a las próximas elecciones generales. Como resume un dirigente de Génova, "el que gane la Comunidad Valenciana y la ciudad de Valencia tiene despejado el camino a la Moncloa".

Por ello, Alberto Núñez Feijóo ha elegido este enclave para el mitin central de campaña. En una plaza de toros abarrotada, el líder del PP ha dado la vuelta al ruedo acompañado por sus candidatos a la comunidad y al ayuntamiento, Carlos Mazón y María José Catalá.

Ante 12.000 personas y a una semana de las elecciones, Feijóo ha lanzado este domingo un mensaje directo a los votantes de Vox y Ciudadanos. "Es necesario apostar por el cambio y cuando se apuesta por el cambio no vale con cualquier opción. No demos nada por hecho, no hay nada ganado ni nada perdido. No penséis que el voto es solo un papel. Es imprescindible unir el voto en torno al PP. Si quieres cambio, concentra el voto en el PP", ha comenzado un enérgico Feijóo que ha explicado que los populares están "tocando el cambio con los dedos y sería una lastima no consolidarlo, que ese cambio se nos fuese de las manos después de haberlo tocado".

Concentrar el voto

"A las personas que no votaron al PP, a los votantes liberales y de centro que les ilusionó el proyecto de Cs, a los votantes de Vox que desean gobiernos fuertes y comprometidos con nuestro país, a los votantes socialistas que les avergüenza el rumbo de nuestro país...", a todos ellos, Feijóo se ha dirigido para pedirles "la oportunidad" de gobernar.

"Si te indigna el sanchismo y que no rompa con Bildu, vota. Si no queréis gobiernos en los que decida Podemos, vota. Si no perdonáis que más de mil violadores hayan visto rebajadas sus penas y más de 100 estén en las calles, vota", ha elevado el tono de voz. "El voto es el arma más poderosa de la democracia. Es nuestra oportunidad, no vamos a tener otra oportunidad", ha sentenciado para después insistir en que hay que unir "el voto en torno al PP para hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio".

Y ante sus candidatos valencianos, el líder del PP ha asegurado que está convencido de que "el domingo, las urnas van a hablar con claridad, precisión y determinación".

Catalá y Mazón

Unos minutos antes, intervenía también en el mitin la candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, que ha asegurado que "quiere acabar con la pereza, el sectarismo y el frentismo" del actual alcalde Compromís, Joan Ribó. En clave nacional, ha sentenciado que el PP "no quiere a terroristas en listas municipales y autonómicas. Y no queremos pactos con terroristas". Durante su discurso, también ha querido dar un "agradecimiento especial" a Rita Barberá en la ciudad en la que fue regidora durante casi un cuarto de sigo.

Por su parte, el candidato a la comunidad, Carlos Mazón, ha sentenciado que "el cambio en España" va a "comenzar en la Comunidad Valenciana", y también ha lanzado un mensaje a los indecisos y a los votantes de Vox y Cs: "Les convoco a aunar esfuerzos, porque la unión multiplica y la división nos aleja del cambio que ya estamos tocando con la punta de los dedos. Que concentren los esfuerzos en el PP".

Una semana de nerviosismo que acaba en Valencia

Tras una semana de nerviosismo en Génova, sus dirigentes celebraban este domingo haber "superado con éxito" este mitin central de campaña ya que reconocen que durante esta semana han sentido el "vértigo de no llenar" la plaza de toros de Valencia. "Nuestro miedo era pinchar, no llenar, pero eso no ha sucedido y todo gracias a los valencianos", aseguran explicando que "no había gente de otras comunidades autónomas".

"No hemos necesitado autobuses de otras partes de España para llenar el acto", sentencian orgullosos. "En este instante, hay movimientos en los pasillos de la Moncloa. Han visto este lleno, lo están comparando con su acto de este sábado y están nerviosos", ha bromeado el líder del PP durante su intervención. "Que un presidente de izquierdas le tenga miedo a la calle es que debe estar haciendo ya las maletas", ha sentenciado en referencia a Pedro Sánchez.