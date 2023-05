Carlos García Adanero: "Que a nadie le quepa ninguna duda que el pacto del PSOE y Bildu está hecho"

A menos de una semana para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo las encuestas dan una igualdad casi total entre el bloque de la derecha y la izquierda en el Ayuntamiento de Pamplona que Bildu podría volver a gobernar como pasó entre 2015 y 2019. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el candidato del PP a la alcaldía de la capital de Navarra, Carlos García Adanero, ha comentado cómo se ha blanqueado al partido heredero de ETA por parte del PSOE.

Ha dicho que el inicio de ese acuerdo entre el PSOE y Bildu habría que ponerlo en Navarra que luego "se extiende por toda España" y sobre las próximas elecciones ha indicado que "nadie le quepa ninguna duda que el pacto del PSOE y Bildu está hecho. Eso va a pasar". Para García Adanero "la única forma de que no pase" es que "el PP tenga mayoría de votos junto a Unión del Pueblo Navarro". El candidato del PP a la alcaldía de Pamplona ha reiterado que el pacto del PSOE con Bildu "lo van a hacer" y ha recordado que "lo dijo Otegi el otro día". "Cuantos más votos tengamos más difícil se lo vamos a poner", ha señalado.

La salida de UPN

Sobre la salida de UPN tanto de él como de Sergio Sayas ha dicho que se inició cuando el partido regionalista navarro quiso "pactar con Sánchez" y que no quieren pactar con los socialistas porque el PSOE pasó "una línea roja" con su acuerdo con Bildu y eso "es un antes y un después". En este sentido, ha dicho que "UPN rompe el centro derecha para tener las manos libres y pactar con Sánchez y ahora dice que hay que agrupar el voto. ¿Para qué rompes el centro derecha?".

García Adanero ha comentado que "lo que quieren es presentarse ellos solos y que nadie les haga competencia en la derecha" para "tener las manos libres y pactar con Sánchez". En Navarra la derecha se presenta dividida entre varias formaciones entre las que está UPN, PP y Vox. "Yo no quiero pactar con el PSOE, quiero ganarles", ha indicado el candidato para Pamplona y que la capital de Navarra no caiga en manos "de Sánchez".

"Quiero ser alternativa y no al que le das las migajas cuando Bildu no te hace caso", ha añadido García Adanero que ha recordado que cuando estaba en UPN durante la primera investidura de Sanchez el partido navarro le ofreció apoyo para no tener que pactar con los proetarras. "Es mentira que no tenga más remedio que votar con Bildu", ha apuntado. El candidato del PP para Pamplona ha contado que no dejará el Congreso de los Diputados y menos "después del último año y medio" en el que vive "al día". Ha dicho que hay que seguir enfrentándose "a Sánchez" y que la única forma de "es ganarles".

El blanqueamiento de Bildu

Sobre el partido heredero de ETA ha dicho que el PSOE "los ha blanqueado" porque "ha ido cumpliendo" todo lo acordado con el partido de Arnaldo Otegi. Carlos García Adanero ha recordado que de todos sus socios "es con los únicos con los que ha cumplido". A los proetarras "lo que más les preocupaba era el blanqueamiento".

También ha dicho que "estaba el tema de los presos que para ellos era un problema tenerlos por toda España" y que el Gobierno cumplió lo que dijo Otegi de "presos por presupuestos". Además está "el relato" y por eso "se cambió la Ley de Memoria Democrática hasta el año 1983". "Por eso se cambia la fecha, porque se sentían atacados". El candidato del PP para la alcaldía de Pamplona ha hablado de como está la situación en Navarra y ha dicho que "después de 40 años asesinando es mentira que exista una normalidad democrática aquí. Hay gente que ni quieren votar porque van a identificar a su familia".

Elecciones "definitivas" para Navarra

García Adanero no cree que estas elecciones autonómicas sean definitivas para la región. Ha manifestado que tiene "esperanza en la gente", si bien "es verdad que el blanqueamiento a Bildu le ha venido muy bien" y que la formación proetarra recabará "voto de izquierdas que antes" no hubiera recibido por "reparos".

El candidato popular descarta posibles amaños electorales con el voto por correo: "Me fío de que las cosas están bien hechas para que el voto llegue donde tenga que llegar. Si no, apaga y vámonos. Creo que la gente puede votar con seguridad". Además, ha descartado que la izquierda, sobre todo, la proetarra, acapare más voto joven que los partidos del centro-derecha: "Tengo que reconocer que tenemos mucho apoyo en el voto joven. Me escriben muchísimos jóvenes. He dado charlas, he ido a universidades, etcétera. Seguramente, creo que tendremos más voto joven. Otra cosa es el ruido que pueda meter la izquierda abertzale".

Además, ha dicho que apoyarán la candidatura de UPN si esta "tiene un voto más que nosotros", cosa que desconoce si será recíproca: "No he recibido respuesta". Finalmente, se ha pronunciado sobre que el PP del País Vasco complete sus listas electorales con personas de fuera de la citada autonomía: "Hay que rellenar lista con gente de fuera. Hay gente de dentro que no se atreve, porque vivimos como vivimos". Sobre las burlas de la SER al respecto, ha apuntado que "es un escándalo que haya gente que se ría de eso".