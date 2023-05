"La desesperación" lleva al PSOE a acusar a Feijóo de inventarse un "vuelo fantasma" en la recta final de campaña

Este domingo por la tarde, Alberto Núñez Feijóo tenía previsto volar desde Valencia hasta Tenerife para ofrecer un mitin tras haber llenado por la mañana la plaza de toros de la ciudad del Turia.

Se ha cancelado el vuelo regular que me llevaba de Valencia a Tenerife y, lamentablemente, no puedo llegar al mitin que teníamos esta tarde. No ir en Falcon tiene estas cosas. Mañana estaré en la isla por la mañana y en Las Palmas a mediodía. Un abrazo al @ppdecanarias. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 21, 2023

Según explicó el propio líder del PP en un mensaje de Twitter que publicó le fue imposible ya que el vuelo se canceló. "Se ha cancelado el vuelo regular que me llevaba de Valencia a Tenerife y, lamentablemente, no puedo llegar al mitin que teníamos esta tarde. No ir en Falcon tiene estas cosas", ironizaba Feijóo atacando a Pedro Sánchez, algo que no gustó en el PSOE que se puso a indagar en ese vuelo.

El PSOE envía un comunicado atacando al PP

A primera hora de la mañana, los socialistas enviaban un comunicado titulado "el vuelo fantasma de Feijóo" en el que aseguraban que el tuit del líder del PP era mentira y que "en el día de ayer no se canceló ningún vuelo programado para la jornada en el aeropuerto de Valencia. Los vuelos a Tenerife salieron con normalidad".

"Para hacer honor a una campaña limpia y transparente, el Sr. Feijóo debería explicar por qué hace referencia a un vuelo fantasma que nadie ha podido localizar, aportando las pruebas necesarias que demuestren que ayer se canceló su vuelo a Tenerife y por eso no pudo llegar al mitin. Utilizar la mentira y el ataque al gobierno en un mismo tuit demuestra la campaña que está realizando el Sr. Feijóo al frente del PP. Cero propuestas, cero ideas, solo ruido", llegaban a decir desde el PSOE desde donde también difundían un vídeo acusando a los populares de mentir.

La respuesta del PP

En "aras de dar máxima transparencia", desde el PP han querido minutos después aclarar este asunto enviando incluso la tarjeta de embarque que demuestra que Feijóo iba a tomar ese vuelo.

En un comunicado Génova asegura que "la desesperación del PSOE en el tramo final de campaña lleva a sus dirigentes a dudar de la anulación de un vuelo que iba a tomar ayer el presidente del PP entre Valencia y Tenerife". Tras ello, informan con todo detalle de lo ocurrido este domingo.

"El vuelo VLC-TFN FR630 que iba a tomar Feijóo estaba programado por una compañía aérea de bajo coste. Salía a las 17.55h de Valencia con cierre de puertas a las 17.25h. Fue reservado y abonado el 20 de abril junto con el de su acompañante. El presidente del PP se dirigió al aeropuerto alrededor de las 16.15h tras mantener un encuentro con, al menos, 25 profesionales de los medios de comunicación en Valencia", comienzan.

Tras ello, aseguran que ya en Manises fue informado "de la anulación del vuelo, con las tarjetas de embarque ya emitidas". En ese momento, se ve obligado a cancelar su acto en Santa Cruz de Tenerife. "Tras varias indagaciones se acreditó que la compañía aérea informó por correo electrónico (a la cuenta facilitada por la agencia de viajes que gestiona los desplazamientos del partido) de la anulación del vuelo. Sin embargo, no se produjo comunicación de dicha circunstancia desde la propia agencia de viajes al Partido Popular", argumentan los populares para explicar por qué Feijóo fue a tomar ese vuelo. "El presidente viajó, finalmente, a las 19.50h en un vuelo regular, llegando a Canarias entrada la noche". Allí estará este lunes haciendo campaña.

Que Sánchez aclare sus vuelos partidistas

Desde el PP aprovechan también la circunstancia para explicar que "todos y cada uno de los desplazamientos del presidente en esta campaña se han realizado en un vehículo del Partido Popular, en trenes o en vuelos regulares. Cualquier dato acerca de horarios de billetes y demás está a disposición de los medios de comunicación. Una vez realizado este ejercicio de transparencia exigimos al PSOE que informe los medios de transporte usados por su secretario general para asistir a sus actos electorales".

"Si el equipo de Pedro Sánchez considera que, en un país que se mofa del uso del Falcon para ir a conciertos musicales o trasldarse en un helicóptero Súper Puma para ir a bodas privadas, lo óptimo para sus intereses sería confrontar con el PP acerca de los medios de transporte utilizados Alberto Núñez Feijóo. Es evidente que la brecha entre lo que piensa Ferraz y lo que piensa la calle es cada vez más evidente", sentencian en su comunicado los populares.