Llamazares reniega del Sporting de Gijón para ganar una silla en las elecciones a Oviedo: así ha cambiado de chaqueta

Dos mensajes separados por el tiempo retratan a Gaspar Llamazares. Él se presenta ahora como candidato al Ayuntamiento de Oviedo y sus aficiones futbolísticas, por lo visto, han cambiado. Si en 2016 Llamazares se confesaba en redes como "apoyo" del Sporting, ahora que compite por una silla política en Oviedo -rival clásico del Sporting- asegura que no es "socio de ningún" club y que "nunca" ha estado "en ningún partido de fútbol. Cada uno que se asocie a lo que le guste".

El primero de los tuits corresponde al 21 de mayo de 2016. En aquel momento, Llamazares aseguró lo siguiente: "Para los que me acusan de pesimista: creo en la política, milito en Izquierda Unida, defiendo la sanidad pública y apoyo al Sporting".

Es más, el 7 de junio de 2015, Llamazares aseguró: "Felicidades al Sporting de Gijón. Demostración práctica de que quien resiste gana".

Pero el 5 de mayo de 2023, ya con el traje electoral de Oviedo enfundado, Llamazares ha afirmado: "Ni soy socio de ninguno ni he estado nunca en ningún partido de fútbol. Cada uno que se asocie a lo que le guste. Faltaría más".

Por lo visto, ya no apoya al Sporting. ¿Será por pesimismo?.

El 6 de mayo aclaró más: "Desde hace más de un siglo se intenta identificar a la izquierda con los enemigos de Oviedo y ahora del Real Oviedo, todo para ocultar que las derechas no han demostrado ser sus amigos". ¿Ahora ya es amigo del Real Oviedo?

¿Qué ha cambiado por el camino? Pues que IU se presenta a las elecciones por el Ayuntamiento de Oviedo con una candidatura que dice apoyar el "compromiso" y que encabeza el antiguo apoyo del Sporting, Gaspar Llamazares.

Su candidatura dice defender "la movilidad, los barrios y el contacto con la naturaleza". Y

el que fuera coordinador general de IU retorna, de este modo, a la primera línea política después de seis años fuera de la arena.

Llamazares vuelve a la política y lo hace por la puerta municipal. "Ofrezco colaboración y diálogo. Mi trayectoria lo avala. No he bloqueado presupuestos ni polarizado la vida política e intentado representar rigurosamente a colectivos sociales, trabajadores y sectores medios en base a una política seria, de diálogo y colaboración", ha asegurado el ex dirigente de IU.