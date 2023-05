El juzgado de Primera Instancia de Zaragoza ha adoptado medidas cautelares urgentes "en protección de la menor" ante el riesgo de sustracción parental de Emily Vaquero Palii, la niña de dos años desaparecida junto a su madre el viernes 19 de mayo. La mujer la recogió en casa de sus abuelos paternos para llevarla a un cumpleaños y no se ha vuelto a saber nada de ninguna de las dos. Su teléfono móvil no está operativo y no se ha puesta en contacto con el padre de la pequeña.

Según explicó Alejandro Vaquero en declaraciones a Libertad Digital, la pareja se encuentra en proceso de divorcio. Él inició los trámites en diciembre porque la situación "no era saludable para la niña". Pero la que todavía es su mujer no está de acuerdo. Algo que podría haber motivado su marcha, llevándose consigo a la bebé. Cuando él llegó a casa se encontró con que "faltaba una maleta enorme con un montón de enseres personales". Es entonces cuando se da cuenta de que "se ha ido para no volver".

Pasadas las 21.30 horas puso la denuncia, al entender que su mujer podría haber incurrido en un delito de sustracción de menores. Así lo ha entendido el juez de Zaragoza que ha adoptado las medidas cautelares de urgencia y que recoge en el auto "el temor a que la madre abandone España y se vaya a un país que ponga problemas para su devolución", explican a LD fuentes cercanas al caso. De ahí que haya decidido "tomar cartas en el asunto para propiciar la localización de madre e hija".

Medidas cautelares urgentes

1. El juez atribuye al padre de Emily en exclusiva tanto la guarda y custodia de la menor como el ejercicio de la autorización familiar.

2. Indica que no procede establecer un régimen de visitas entre la madre -Iryna Palii- y la pequeña, sin perjuicio de lo que se pueda determinar cuando sea localizadas.

3. Prohíbe la salida del territorio nacional de la menor, salvo autorización judicial expresa, y también expedición de su pasaporte.

No es suficiente

Las medidas "llegan tarde pero han llegado, que es lo importante", señala el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills. La asociación que representa activó ayer una alerta internacional en la red de cajeros Euronet que- está previsto- se mantendrá como mínimo hasta el próximo lunes. "Esto significa que será visible en las pantallas 115.000.000 de veces al día", destaca.

"El juzgado ha tomado las medidas oportunas, Policía y Guardia Civil tienen la orden de localizar tanto a la madre como a la hija, pero va siendo hora de que tanto el Ministerio de Justicia como el de Exteriores tomen cartas en el asunto", advierte. "No puede ser que constantemente haya menores sufriendo este tipo de sustracción. Y es una vergüenza que se vayan a países donde no se aplica la restitución o bien se ponen excusas para que no se cumplan los autos judiciales de España".