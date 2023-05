Feijóo llama al "voto masivo" el domingo para que no se repitan fraudes del PSOE que "nos repugnan"

A tan solo tres días de las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo, el PSOE se encuentra asediado por el escándalo de la compra de votos por correo en Melilla y en Mójacar (Almería), donde han sido detenidos dos miembros de la formación socialista.

"Es una información lamentable", ha sentenciado Alberto Núñez Feijóo que este jueves se encontraba en Valencia haciendo campaña. El líder del PP no se quiso pronunciar este miércoles sobre este asunto a la espera de conocer más detalles, pero 24 horas después ha dejado claro que "es evidente que estamos ante supuestos muy graves que nos avergüenzan como españoles y que nos repugnan como demócratas".

Por eso, ha realizado una llamada "al voto a todo el mundo", porque "no podemos avergonzarnos de que haya una serie de personas que no respetan la democracia en España y la mejor forma para mandar un mensaje de responsabilidad es votar masivamente el domingo para que no se vuelvan a repetir estos fraudes que sonrojan a cualquier demócrata".

Feijóo se ha mostrado "convencido" de que tenemos un "buen sistema electoral", pero también ha añadido que tras lo sucedido en Mojácar y en Melilla "todas las garantías son pocas cuando hay personas pertenecientes a partidos políticos que no tienen principios". Por ello, ha considerado que "si hemos de revisar" el sistema actual "para garantizar cuando se lleva el voto a las oficinas de correos una mayor identificación", como ha adoptado la Junta Electoral Central en Melilla, "deberemos de revisarlo".

Pide al PSOE que rompa con sus socios

Tras ello, ha pedido "responsabilidad máxima a los partidos que están detrás de estos fraudes". A los socialistas les ha exigido que "rompa ya con el partido de la Coalición musulmana en Melilla y se comprometa a no pactar con ellos nunca más".

También se ha referido a lo sucedido en Mojácar, localidad que no es extraña para Pedro Sánchez ya que ha veraneado muchos años en el enclave almeriense. "Que repase bien la lista del ayuntamiento de Mojácar y que valore si procede o no procede proseguir con esa lista en las municipales del domingo".