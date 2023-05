Federico Jiménez Losantos alerta: el fraude electoral del PSOE no sucedía desde 1936

Antes de nada, gracias a las Fuerzas de Seguridad y en especial a la Guardia Civil. En segundo lugar, que lo que está ocurriendo no desanime a nadie para ir a votar. Hay que ir a saco contra ellos con el único arma que tenemos los ciudadanos en democracia: el voto. Todos a las urnas. Y un ruego a jueces, fiscales, junta electoral y demás implicados. Cumplan con su deber, no se dejen amedrentar por Sánchez, cumplan con su palabra de defender la Constitución y la democracia. Nos lo deben a los ciudadanos, a Sánchez no le deben nada.

El Mundo

"La sucesión de escándalos trunca el final de campaña del PSOE". ¿Trunca? A la cárcel, deberían ir todos. Y el primero, el coleguita de Sánchez que dirige Correos.

Federico Jiménez Losantos alerta. "No quiero que la actualidad me arrolle comentando la vertiginosa lista de casos de corrupción del PSOE, que todavía hoy pueden ampliar las Juntas Electorales, pero creo que desde 1936 no protagonizaba tantos intentos de alterar el resultado electoral, sea hinchando el censo, sea comprando votos. Esto, antes de las urnas. ¿Qué harán durante y después?". Calla, calla, Federico, no nos asustes más. "Y si la policía detiene entre un diez y un veinte por ciento de los delitos, ¿cuántos habrá que quedarán impunes? Tal vez por eso crece no el bulo sino la vehemente sospecha de pucherazo de Sánchez en las Generales. Le hemos visto embutiendo papeletas en la urna detrás de una cortina para imponerse en unas elecciones del PSOE. ¿De qué no será capaz Fráudez?". Fráudez es capaz de cualquier cosa, pero hemos visto que hay algo que todavía no controla. La Guardia Civil.

Como dice Rafa Latorre, "negar que la credibilidad del voto por correo quedará hecha añicos después de esta campaña es negar la realidad". ¿Y nadie va a pedir explicaciones a Serrano, el amiguete que Sánchez puso al frente de Correos? Dios, esto se parece cada vez más a Venezuela, ¡qué digo! a Nicaragua. "La única manera de recuperar el crédito del sistema es detallar los pormenores de los casos y no enterrarlos en toneladas de apósitos como este, cumbre, que pretende reconfortar al lector del diario oficial: ‘Las denuncias por fraude electoral enfangan el fin de campaña’". Sí, El País no sabe diferenciar entre 'el PSOE denuncia' y 'detenido fulanito del PSOE por fraude electoral'.

"Una de las formas más dañinas de sabotaje de una nación democrática es la precipitación de un fraude electoral, sea o no descubierto". Hombre, si no es descubierto es menos dañino. Pero lo que está sucediendo estas elecciones no había pasado nunca. Y "aún estamos con el desquiciado llamamiento a la calma". Ya, Rafa, pero los ciudadanos necesitan confiar en que todavía es posible frenar la metástasis del cáncer sanchista. Porque si no, o vamos a las armas o al exilio.

Como dice Rafael Moyano, "benditas sean unas elecciones si permiten que afloren temas tan trascedentes". "Olvídense de algunos candidatos y vayan a votar, aunque sólo sea por una cuestión de supervivencia democrática, porque el voto es la mejor manera de defenderse". De momento, la única. Así que hala, a votar. Sólo votando podemos echar a los que nos han traído hasta aquí.

El País

Así, de una primera ojeada, El País se ha pirado a Ucrania y a la agenda verde de la UE. Con eso abre el periódico más vergonzoso de España después de que se haya descubierto que su jefe prepara un asalto a las urnas.

Abajito, como si fuera un tema menor, titula sin pudor: "Investigaciones de fraude y escándalos agitan la campaña". No, Pepa, Barroso, Contreras o quien sea, no. Candidatos socialistas detenidos por comprar votos y manipular censos. Punto pelota. No son todos, es el PSOE el que ha intentado dar un pucherazo. Y El País, su cómplice. Al perrito fiel de Sánchez, Carlos Cué, le ha tocado la china de encubrir el delito. "Las denuncias por fraude vuelven a opacar los debates ciudadanos de la campaña". No, Cué, no confundas, una cosa son las denuncias del PSOE para extender su porquería y otra distinta las detenciones de la Guardia Civil. ¿Sabes distinguir o el sanchismo te ha carcomido la sesera? "Feijóo traslada su confianza en el sistema pero exige a Sánchez "que ejerza su responsabilidad". El presidente se queja de que la derecha "embarra la campaña". Oh, vaya, resulta que la derecha tiene la culpa de que los socialistas sean unos golpistas. "La estrategia de debates de contenido en positivo de La Moncloa queda frustrada de nuevo". Cachis, que el fraude electoral del PSOE le estropee a Sánchez la compra de votos en el Consejo de Ministros, qué mala suerte, al menos eso parecía que no violaba el Código Penal. Al menos no para la Junta Electoral, que se está cubriendo de gloria.

"Y este jueves frenético, todo terminó de estallar en un barrizal nacional al que el PSOE asistía atónito, confiando en que no tenga mucha influencia electoral, mientras los dirigentes del PP no daban crédito al regalo que suponían los escándalos de las últimas horas". ¿El PSOE atónito? ¿Esperan que no tenga mucha influencia electoral? Vamos a ver, Carlos, que se te va la pinza. ¡La Guardia Civil está deteniendo a candidatos socialistas por comprar votos, por fraude electoral! Una chorrada para ti, por lo que se ve. Si hace el PP la mitad de lo que está haciendo tu amo ya estarían rodeando sus sedes y pidiendo su ilegalización. Los tienes cuadrados, chaval. Atónitos estamos los ciudadanos, con el PSOE y con los medios de comunicación del régimen.

"La derecha no va a parar de embarrar la campaña y a pesar de eso a la izquierda y al PSOE no nos van a parar", se quejó Sánchez en un mitin en Entrevías, cuenta el pobre Cué. ¿Que no les van a parar quiere decir que piensan seguir comprando votos y manipulando censos? ¿Con la derecha se refiere a la Guardia Civil deteniendo delincuentes socialistas?

"Sánchez no hizo más mención al goteo de casos, mientras el PSOE anunciaba la expulsión de todos los implicados". Vaya, ya era hora. Porque al principio en lugar de dar explicaciones y asegurar que se van a hacer limpieza se limitaron al 'y tú más' contra el PP. "Sobre todo trató de hacer un llamamiento a la movilización y a concentrar el voto en el PSOE". ¿Puso precio, Cué?

"El gran problema es que la izquierda necesita para ganar una gran movilización de su electorado. Y este tipo de noticias tóxicas dificultan mucho ese intento de llevar a la gente progresista masivamente a las urnas". Cualquier votante de izquierdas con un mínimo de decencia que nunca votará a la derecha debería quedarse en casa. Votar al PSOE en estos momentos es ser cómplice del fraude electoral.

ABC



"Sánchez calla ante el alud de escándalos de compra de votos que cercan al PSOE". "Ferraz busca a la desesperada denuncias contra el PP, mientras las detenciones de socialistas y sus socios se extienden por Andalucía, Murcia, Canarias y Melilla". Eso, en lugar de pedir disculpas, investigar y echar a los culpables, denunciar al PP. Fenomenal, lo están haciendo de lujo. Dice el editorial que "la confianza en las instituciones y en los procesos democráticos es un pilar fundamental de nuestro pacto social por lo que la inacción por parte de la dirección de Ferraz y del presidente del Gobierno sólo puede interpretarse, al menos, como una imprudente dejación de sus responsabilidades". Una sinvergonzonería.

"En más de cuarenta años de democracia no habíamos asistido a una colección de escándalos locales semejante y al descrédito al que estas prácticas delictivas someten a nuestro sistema de elección de nuestros representantes puede ser muy difícil de revertir". Tal vez nos relajamos demasiado, pero al menos tenemos a las Fuerzas de Seguridad funcionando, parece que la corrupción sanchista no ha conseguido penetrar en la Guardia Civil. Lástima que no podamos decir lo mismo de la Junta Electoral Central, que se ha negado a quitar los carteles que atentan contra un ciudadano particular mientras que en Burgos la Junta Electoral de Zona se ha apresurado a quitar unas pegatinas del PP. Y lo del voto por correo hay que revisarlo de arriba a abajo.

"Desafortunadamente, las elecciones del próximo 28 de mayo se celebrarán en una circunstancia insólita en la que podría cundir una grave sensación de desconfianza. Nuestro sistema electoral es solvente y seguro y los resultados electorales están protegidos por una amplia cobertura de garantías. Sin embargo, es de una temeridad injustificable el que ante la colección de casos de presunto fraude en pequeños municipios no haya habido una respuesta política a la altura de la gravedad de los hechos". De Sánchez no se puede esperar que esté a la altura de nada nunca, él va a lo suyo.

"El Partido Socialista afronta ahora una crisis reputacional ante la que, inexplicablemente, sus máximos responsables han decidido guardar silencio". El sanchismo es cada vez más tóxico. Un insensato sin escrúpulos nos gobierna.

Julián Quirós dice que "Pedro Sánchez ha tenido cuatro ocasiones para disculparse pero calla". "Estos son los avales con los que el PSOE concurre a las urnas, y para neutralizar las operaciones policiales anda fabricando denuncias deprisa y corriendo contra el Partido Popular. Esperemos que esta vez no llamen golpistas a los demás". Esperas mucho, Julián, la banda de matones de Sánchez son lo que son.

"Imaginen simplemente que lo de Melilla y Mojácar le ocurre al Partido Popular: no hace falta ser una lumbrera para entrever que en este mismo momento y de forma ininterrumpida toda la artillería mediática del sanchismo estaría enloquecida y gritando a coro ‘Ayuso dimisión’", dice Carlos Herrera. Vamos, ayer tuve que apagar la televisión. En Cuatro, Risto Mejide y su pandi como locos hablando de denuncias del PSOE y pasando por alto las detenciones de sus candidatos. Pero si hasta había una tía hablando de Gürtel. Escoria.

"Tampoco tengo muchas dudas de que el Comando Marlaska ha movilizado todo de lo que dispone para cumplir la orden que a buen seguro le ha soltado un furioso Sánchez: ‘Fernando, encuentra lo que sea y hazlo ya’". "Les quedan apenas dos días hábiles para buscar por tierra, mar y aire: la Brunete está preparada para decir: ¡Paren las rotativas! Tic-tac, tic-tac, tic-tac…". No nos descuidemos, no perdamos de vista el 11-M. Sin ir más lejos, la izquierda ha convocado una huelga ¡hoy, viernes!, en la enseñanza. Así titulaba ayer Público, el panfleto online de Podemos y Roures: "Los profesores estallan contra Ayuso e irán a la huelga dos días antes del 28M". No tienen límites.

La Razón

"El mapa del fraude acecha al PSOE a 48 horas del 28-M". "Los últimos días han evidenciado que la campaña se ha hecho eterna para los intereses de Pedro Sánchez y del PSOE, convertida en un vía crucis, en el que ha comenzado a recoger una parte menor de todo lo que ha sembrado", dice el editorial. Eso, una parte menor. Pues no le queda. "Cuando pensaban apagados a duras penas los tizones del escándalo de los candidatos terroristas de EH Bildu, socios prioritarios de Moncloa, ha saltado la oscura y turbia trama de compra de votos". La primera vez en toda la democracia y con Sánchez de presidente, el de la urna tras una cortina.

Sánchez "ha convertido los mítines en consejos de ministros con tómbola millonaria y clientelar y los consejos de ministros en mítines tan flagrantes que han sido objeto de reproche por la Junta Electoral". Un ventajismo descarado, la oposición no tiene consejos de ministros ni BOE.

"Editorialmente nos hemos manifestado con insistencia sobre los estragos extraordinarios que el sanchismo ha causado en nuestro estado democrático". "Las urnas del domingo deben enviar un mensaje contundente en aras de un cambio político inaplazable que replique de paso el clima fangoso e irrespirable con la marca PSOE de las últimas horas". Y, de paso, echar a Podemos de Madrid.

Sandra Golpe no se corta un pelo. "La campaña del fraude", titula. "Creía yo que el caso Vinicius iba a protagonizar el tramo final de la campaña, ahora que el mundo entero nos señala y nos critica por el espectáculo bochornoso en Mestalla, pero no. Todavía nos quedaba pasar por el trance de asistir a una sonrojante lluvia de denuncias por fraude electoral, a un terremoto de incalculables efectos en las urnas este 28M. Se pone francamente interesante la noche del domingo". Ya te digo, los que madrugamos lo vamos a pasar fatal.

"Estupefacta se queda una asistiendo a las últimas detenciones de políticos". "Es algo inédito, dramático, inexplicable, vergonzoso, propio de repúblicas bananeras". Y ha tenido que suceder justo con un gobierno bolivariano de PSOE y Podemos. El PSOE tiene mucho que explicar, pero de momento, Sánchez guarda silencio y solo se afana en encontrar su basura en el PP. Ese no es el camino. Así que hala, ciudadanos libres e iguales, a votar con ganas y en Madrid a echar a Podemos. Nos vemos el lunes.