Feijóo y Ayuso cierran la campaña en Madrid: "Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo"

Ni la incesante lluvia que cayó este viernes por la tarde en Madrid aguó la fiesta al Partido Popular. Tras quince días viajando por toda España, Alberto Núñez Feijóo cerró la campaña de las próximas elecciones municipales y autonómicas del domingo junto a su candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su cabeza de lista para el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Consideran los populares que la campaña ha sido todo un "éxito", tanto a nivel nacional como autonómico y local en Madrid. El ambiente del mitin de cierre así lo probó. Desde las seis de la tarde de este viernes, simpatizantes y afiliados se dieron cita en el Palacio Municipal de Ifema donde un Dj amenizó la tarde hasta que empezó el acto en el que compartieron escenario Feijóo, Ayuso y Almeida.

Feijóo hace un llamamiento al voto

Los tres dirigentes populares hicieron un llamamiento al voto para el próximo domingo, especialmente Feijóo. El líder del PP se refirió a la "mayoría de españoles que se han quedado atónitos y avergonzados por la imagen que ha dado nuestro país en los últimos días" con un PSOE protagonizando numerosos escándalos.

"A la mayoría de españoles que desean una política mejor, a la España cansada del gobierno, empecemos a derogar el sanchismo". "Entre el sanchismo o España, España", proclamó Núñez Feijóo que pidió que el "voto para el PP sea un voto claro". Por ello, se volvió a dirigir directamente a los votantes de Vox y Ciudadanos: "Les pido el voto a los que se consideran liberales o de centro, a los que votaron a Cs y ahora confían de nuevo en el PP. Les pido el voto a aquellos que dejaron de votar al PP y votaron a Vox porque querían gobiernos fuertes y comprometidos". También, a aquellos socialistas que se "avergüenzan" de todos los escándalos protagonizados por el PSOE.

Ante un auditorio entregado, el líder del PP también quiso referirse a aquellos que intentan "dividir" a los populares. En concreto, a aquellos que inciden en las diferentes opiniones entre el propio Feijóo y Ayuso: "En el PP se opina y se debate libremente porque no somos una secta, somos un equipo", sentenció.

"En 2023 vamos a derrotar el sanchismo"

Antes de Feijóo, el primero en tomar la palabra fue un eufórico José Luis Martínez Almeida, abogado del Estado que confesó que "nunca había aprendido tanto de derecho penal" como en esta campaña gracias al PSOE. El alcalde de la capital pidió un voto masivo y unánime para el PP este domingo. "Somos la casa común del centro-derecha. Somos la casa común de todos los españoles".

"Llenemos las urnas de votos por la unidad, por la prosperidad, porque nosotros vamos a gobernar para todos. Votemos con la cabeza alta porque somos el Partido Popular, el partido que mejor ha servido a Madrid y a los madrileños, a España y a los españoles", dijo. Y es que para Almeida, "el 28M sólo puede fallar una cosa, la movilización, que no vayamos a votar", advirtió. "Sólo puede fallar que no nos movilicemos, que no vayamos a votar al PP: cada voto cuenta, que nadie dé por sentado que la victoria está garantizada".

El candidato se dirigió a Alberto Núñez Feijóo señalando que Madrid será el final del sanchismo y que desde aquí "te vamos a llevar al Palacio de la Moncloa, presidente". "La peor pesadilla de Sánchez no era dormir con Pablo Iglesias en la Moncloa, sino la noche del 28M", afirmó. Y explicó que "las elecciones municipales son las primeras elecciones nacionales que hay desde noviembre de 2019. En ese año la presidenta y yo resistimos al sanchismo. En 2023 lo que vamos a hacer es derrotar al sanchismo. Y la derrota del sanchismo en Madrid resonará en toda España. La papeleta del PP en todos los municipios de Madrid es una papeleta que acerca la derogación del sanchismo".

"Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo"

La presidenta madrileña tomó la palabra después. Fue un discurso dividido fundamentalmente en dos partes. En la más sentimental quiso expresar su agradecimiento a su familia, a su equipo, a sus más estrechos colaboradores, entre los que nombró a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Ante los rumores que apuntaban a su posible salida a partir del próximo domingo de la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso quiso zanjarlos de raíz. "MAR, eres el mejor. Y solo te dejo marchar si sales por Durango", dijo en referencia a que éste cierra la lista en este municipio vasco.

La segunda parte fue un ataque directo al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin piedad. Un misil tras otro a la línea de flotación del sanchismo. "La campaña con la que Pedro Sánchez pretendía comprar a España, Consejo de Ministros a Consejo de Ministros, con el dinero de todos, se ha convertido en su campaña más larga: una semana más y no hay un delito tipificado en el Código Penal que no protagonice un candidato de la izquierda. Por pertenencia a banda terrorista, a banda juvenil, por secuestro, por pegar, por acosar a compañeros…, ya sea en Galapagar, en Salou, en Tenerife o lo más grave: por comprar papeletas, incluso cambiar papeletas por papelinas porque le han comprado el voto a inmigrantes y a toxicómanos", afirmó.

"Pero lo que ha pasado demuestra que España sigue viva, que sus instituciones aún resisten y que en el PSOE no se han enterado: Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo", lanzó en referencia al que protagonizó en 2016, lo que le costó la salida del PSOE. "Pero no lo va a conseguir porque a pesar de sus asaltos, las instituciones siguen en pie y España funciona".

"Que te vote Txapote"

En este punto, Ayuso enumeró, como una letanía, todo lo que ha estado dispuesto a "sacrificar" Sánchez con tal de "mantenerse" en el poder: "el dinero de los parados, el voto de los inmigrantes, el prestigio de España en las instituciones internacionales, nuestra dignidad con Marruecos, nuestra fama ante el mundo para que no nos insulten y nos pongan de machistas, racistas u homófobos", comenzó.

"El Estado de Derecho ante etarras, violadores y golpistas; la unidad de España, los derechos de los españoles acosados por los nacionalistas, la dignidad de las víctimas, la independencia judicial y el cumplimiento de las sentencias; la neutralidad del Parlamento, la Guardia Civil, una deuda inasumible y antidemocrática para las nuevas generaciones, la libertad de prensa, la libertad de cátedra, la persecución y el escarnio de los familiares, de quien se les oponga; periodistas a los que pretenden perseguir y controlar, incluso, sus cuentas corrientes. Insultos a las empresas, a los empresarios y ahí están sus armas: el decretazo, el pucherazo, la homilía bolivariana sin preguntas de los periodistas, las ruedas de prensa en el aparcamiento de la Casa Blanca, la persecución del presidente de los Estados Unidos por los pasillos, las leyes chapuza, el Código Penal a la carta, los indultos, la ingeniería social, colocar a sus amigos, colonizando las instituciones, marginando a los funcionarios de carrera, perseguiendo a sus enemigos el Falcon y siempre con marca de la casa: la mentira". Así las cosas, sentenció: "Ya no le vota ni Txapote".

"Aquí estaré, la de siempre y donde siempre"

La presidenta cerró su campaña pidiendo masivamente el voto "para sortear las trampas y para poner en su sitio a los enemigos de España y a los españoles, a los enemigos de todo lo que nos hemos dado juntos porque nos quieren débiles, empobrecidos y enfrentados".

Ayuso concluyó reiterando varias de las cosas que pronunció en el tan esperado congreso que la coronó presidenta del PP regional. "Quiero dirigirme al pueblo de Madrid que me dio su confianza mayoritaria en las elecciones del 4 de mayo del 2021: mi vida ha quedado definitivamente marcada y para siempre por las suyas y ahora no sé andar otro camino y no sé vivir de otra manera. Y, por tanto, aquí estaré: la de siempre y donde siempre, trabajando sin descanso".

"No nos van a volver a encerrar ni a controlar y jamás esto volverá a salir gratis, ni de forma ilegal ni con una excusa de una pandemia o intentar oscurecer Madrid para salvar al planeta Sánchez; en Madrid todas las puertas, como la de Sol, están abiertas al mundo".