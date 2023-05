'El País', enfurecido, arremete contra "Ayuso-Erdogán" y los madrileños "fachas"

El Mundo

"El PP arrolla y el castigo a Sánchez borra al PSOE del mapa". Uffffffff, se acerca el fin del sanchismo. Otra maravilla del 28-M: "Las urnas barren a Podemos y a los socios de Yolanda Díaz: los 'morados' desaparecen de Madrid y la Comunidad Valenciana y ceden cinco de sus seis gobiernos". ¡Se acabó Podemos en Madrid! Y ahora a tragarse las calumnias contra Ayuso y su familia en los tribunales. Otro castigo ejemplar.



"Las elecciones autonómicas y municipales fueron planteadas por el PP y asumidas en primera persona por Pedro Sánchez como un plebiscito sobre sí mismo, y los resultados en las urnas fueron ayer elocuentes. Los ciudadanos han castigado de manera categórica la forma de gobernar de Sánchez, marcada por el sectarismo, la mentira institucional y la polarización y por sus alianzas con populistas e independentistas", dice el editorial. "El golpe al PSOE es extraordinario". Más que merecido. O se repiensan de qué van o desaparecen para siempre. Porque no hay que olvidar que si el psicópata de Sánchez es el jefe del PSOE es porque lo eligió la militancia.



"El liderazgo de Feijóo, en cambio, sale claramente reforzado". No es que sea la alegría de la huerta, el gallego, pero es la única alternativa a Sánchez. De momento.



"Se confirma, por otra parte, la desaparición de Ciudadanos y el sostenimiento de Vox". Mis condolencias a Arcadi, el último votante de Cs." También el desplome de Podemos, un cambio sin duda saludable para el país". Más que saludable. Hemos conseguido extirpar ese cáncer, ese veneno para la democracia. Hala, con Dios a Galapagar. "A ello se suma una deriva realmente inquietante en el País Vasco, donde el PNV acusa el avance de Bildu". Eso les pasa por apoyar a Sánchez y traicionar a Rajoy. En el pecado llevan la penitencia.



Jorge Bustos ve un culpable. "La soberbia garrafal de Pedro Sánchez, incapaz de ceder el protagonismo a sus candidatos, ciego a la evidencia de su deterioro personal, temerario en la reivindicación de su alianza con el partido del terror -tan blanqueado que ya es primera fuerza en Vitoria, San Sebastián y Pamplona-, sordo al crujido que emiten los añicos de su credibilidad cuando promete, presume o posa. Ni siquiera tuvo el coraje de acudir a Ferraz a compartir la tribulación de los suyos pese a ser el culpable principal. Ahora activará la alerta antifascista mientras prepara su plan de fuga como el cobarde que es". Primero pasará la guillotina, que se preparen sus colaboradores.



En cuanto a Feijóo, "debe resolver la relación con Vox. ¿Será capaz de gobernar las negociaciones sin mohínes hipócritas pero sin cesiones esenciales que desnaturalicen el proyecto restaurador que él encarna y que ha imantado el voto liberal? Domados los de Abascal y escoltado por su nuevo batallón de barones y alcaldes, Feijóo puede entrar en diciembre a caballo". Y sin olvidar que se lo debe a Ayuso.

Federico Jiménez Losantos dice que "Vox ha tenido un resultado magnífico, excepto en Madrid, que era su plaza fuerte y se ha convertido en su mayor fiasco, en rigor, casi el único, de un partido que desde las elecciones andaluzas ha oscilado entre ser la oposición a la izquierda o al PP, prefiriendo esto último". Ha pagado el precio de zancadillear a Ayuso. Los celos, ay, los celos.



"Es, como decía antes Abascal, de absoluta necesidad, que el PP y Vox se comprometan a un programa de gobierno de cuatro años, para revertir la ruina económica y el deterioro institucional. Si siguen seis meses así, es posible que Sánchez no pueda ganar en diciembre, pero el PP en solitario no podrá gobernar mucho tiempo con permiso del PSOE. Y la vuelta de Frankenstein será terrible. Porque ayer murió el Gobierno Frankenstein. El monstruo, todavía no". Sin Sánchez no hay Frankenstein. O cambian, o el PSOE está muerto.

El País



Día de luto en el periódico sanchista que se ensaña contra Ayuso. "El PP arrebata al PSOE casi todo el poder autonómico y las grandes ciudades".



El editorial muestra una preocupación que no mostró cuando el PSOE pactó con la ultraizquierda, los proetarras o los golpistas. "La gran novedad a la que se enfrenta el PP a partir de este lunes son los muchos municipios y todas las comunidades, menos Madrid, en las que para gobernar debe pactar con una formación de ultraderecha que no ha ocultado su cuestionamiento de algunos de los principios estructurales de la democracia, Vox". ¿Le parece a El País poco cuestionamiento de los principios estructurales de la democracia cuestionar la monarquía parlamentaria o la unidad de España, como hacen los socios de Sánchez?



"Es una decisión de enorme calado porque supone meter a esta formación en la mesa de los consejos de gobierno y esta vez la decisión le toca tomarla directamente a Alberto Núñez Feijóo". Después de tener en la mesa de los consejos de gobierno a Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra creo que podemos soportarlo todo.



"La capacidad de Vox para acceder al poder institucional está entre las noticias menos esperanzadoras de la jornada electoral y obliga a reflexionar sobre la estabilidad de un voto de ultraderecha en España". Eso se lo debemos fundamentalmente a Podemos, que gracias al voto de los madrileños se ha quedado fuera de Madrid. Primero echamos al jefe, después a las niñas del servicio.

"La izquierda tiene una larga reflexión por delante. El PSOE debe asumir el error de una campaña electoral que convirtió en nacional con el presidente anunciando en los mítines acciones de Gobierno percibidas como promesas electorales". Percibidas más bien como si el Consejo de Ministros fuera una tómbola.



"Pero donde la reflexión y la acción parecen más perentorias es en el resto de los partidos del bloque de izquierdas. Divididos, enfrentados, con múltiples marcas por todo el territorio nacional, su declive en estas elecciones es claro y el peligro de reproducir estos resultados en las generales y mermar las posibilidades de reeditar el Gobierno de coalición, evidente". De eso se trata, sí, de mandar al guano al Gobierno Frankenstein, derogar el sanchismo.



"El PP ha aplazado durante mucho tiempo el debate que hoy tiene sobre la mesa y que afecta también a la estrategia del partido: dos líderes territoriales han conseguido la mayoría absoluta. El ciclo que empezó Moreno Bonilla huyendo del modelo Vox con una mayoría absoluta hace un año se consolidó en las municipales, mientras que Isabel Díaz Ayuso ha obtenido la suya mimetizándose con Vox". ¿Mimetizándose con Vox? Pero si ha roto con ellos. El odio hace decir al panfleto sanchista auténticas barbaridades. Y mentir sin pudor, como el jefe.



Claudi Pérez lleva al extremo de comparar a Ayuso con el islamista presidente turco. "Recep Tayyip Erdoğan e Isabel Díaz Ayuso arrasan: son los dos grandes triunfadores de las elecciones". Como un cencerro. "A las izquierdas, después del 28-M, les queda agarrarse a un par de clavos ardiendo. Uno de ellos es agrupar a todo el espacio a la izquierda de los socialistas en una sola voz: le toca a Yolanda Díaz", dice demostrando la desesperación de la izquierda, que se agarra a la nada.



"El segundo clavo es la famosa desmovilización". Vox. "No parece haber mejor catalizador: ahí el examen va a ser para un tal Pedro Sánchez". Pues excepto en Madrid, donde Rocío Monasterio ha pagado caro aliarse con la izquierda, no han hecho más que crecer. A ver si la movilización se debe precisamente a esa ultraizquierda violenta y agresiva de Moncloa.



Marián Martínez Bascuñán también concentra su discurso de odio en Ayuso. "En Madrid las derechas no arrasan, lo hace Isabel Díaz Ayuso al comerse de un bocado a Ciudadanos y darle un buen mordisco a Vox". "Esto no se explica por un proceso natural propulsado por el carácter facha del madrileño. Acabemos de una vez con ese mito". ¡Anda, si ahora no somos fachas! Carmen Calvo llegó a llamar nazis a los madrileños.



"Madrid no vota como una capital europea porque se comporta electoralmente como una capital latinoamericana", dice esta chalada. Hombre, precisamente Madrid es la comunidad que ha eliminado a los bolivarianos de Podemos de la Asamblea y del Ayuntamiento.



Xavier Vidal Folch reconoce que es "incontestable. El Partido Popular, y más si se amalgama con Vox, ha ganado con rotundidad el 28-M". "Aunque no puede deshacerse de la incómoda compañía de Vox, a quien necesitará en distintos enclaves, pues también la ultraderecha ha agrandado su presencia: el crespón más negro de la jornada". ¿Nunca se preguntará la izquierda por qué Vox suben en cada cita electoral pese a las constantes arremetidas de la izquierda política y mediática? ¿Nunca se preguntará la izquierda por qué Ayuso arrasa a pesar de ser la víctima de un odio enfermizo de la izquierda mediática y política? A lo mejor ahí encuentran la clave. Ah, y el crespón más radiante de la jornada ha sido la desaparición de Podemos de Madrid. Eso merece un buen champán.



ABC



"Sánchez arrastra al PSOE a la debacle". "Pedro Sánchez quiso convertir estas elecciones municipales y autonómicas en un examen personal de sus políticas y las urnas se han expresado con una aplastante rotundidad", dice el editorial. "Los españoles se han pronunciado con extraordinaria claridad y han reprobado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y, sobre todo, su insólita geometría de pactos". A lo mejor creía que se iba a librar, el mentiroso de Moncloa. "La derrota socialista supera, con mucho, los peores augurios que se habían realizado desde Ferraz y La Moncloa". Ay, hijo, que alegría.



"Una de las herencias que deja Sánchez es el reforzamiento de Bildu, partido al que no sólo ha considerado un socio prioritario de legislatura, sino al que también ha blanqueado maquillando su pasado como brazo político de ETA". Es lo que quería. Ya sabe Sánchez lo que tiene que hacer cuando deje Moncloa. Irse a vivir al País Vasco o Cataluña, porque en Madrid no va a poder salir a la calle.



"Los resultados de Bildu generan alarma, especialmente en el PNV, porque con una extrapolación de estos resultados a unas autonómicas vascas, tiene factible acceder a la Lehendakaritza y abrir un nuevo desafío independentista al Estado, con el añadido de que sería el partido secuela de ETA quien lo pueda poner en marcha. Bildu, sin duda, se convierte así en una de las principales amenazas a nuestra democracia".



"Pese a todo, nada está ganado y es seguro que veremos al presidente del Gobierno idear nuevos golpes de efecto que intenten revertir lo que, a todas luces, parece anunciar un cambio de ciclo político". Sabemos que es capaz de todo. Pero al final hablan las urnas.



Para Julián Quirós, "lo que ayer emergió electoralmente es un hartazgo nacional con el gobierno Frankenstein, con las mentiras más indecentes y con los socios elegidos por Sánchez para mantenerse en el poder: independentistas y neocomunistas". Y todavía la izquierda mediática no lo quiere ver.



Girauta avisa. Conoce bien al personaje. "La bestia está herida y humillada; podemos esperar cualquier cosa, literalmente: cualquier trampa, cualquier incendio de la convivencia, cualquier abuso de poder". Lo esperamos, hemos visto de todo.



"Si hay polarización y frentismo es porque el gran derrotado de hoy creó un frente, se apropió de las instituciones, trata a los adversarios como enemigos y gobierna contra media España. Esta actitud se recrudecerá hasta las generales". Lo único que le queda ya por hacer es meter a la oposición en la cárcel, como Daniel Ortega. No creo que se atreva a tanto, pero con una bestia herida nunca se sabe.



La Razón

"El PP activa el cambio de ciclo". El editorial ningunea a Ayuso para ensalzar a Feijóo y ve "una clara victoria del Partido Popular, mucho más meritoria cuando a su derecha, Vox ha subido casi cinco puntos en porcentaje de votos. Ciertamente, ahí está el mérito de los candidatos regionales y municipales populares en los buenos resultados generales del partido. Ciertamente, también, está el impulso de líderes como Isabel Díaz Ayuso. Pero, con todo, no sería justo restarle el menor merecimiento al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que, en poco más de un año, ha sabido reconstruir la unidad del principal partido del centro derecha español y devolverle la primacía en el terreno electoral". Feijóo no se comería un colín sin el empuje de Ayuso, pero bueno, no voy a amargar el día a nadie.



" Sobre Feijóo caerán en los próximos días, no hay que dudarlo, las invectivas y las admoniciones de una izquierda vapuleada contra cualquier acuerdo con el partido de Santiago Abascal. Invectivas y admoniciones de los mismos que no han tenido el menor cuidado a la hora de pactar con lo más extremo del arco parlamentario. Tienen, sin embargo, una solución democráticamente impecable: permitir que gobierne la lista más votada en aquellas capitales y comunidades donde no se alcancen mayorías absolutas". Eso es una tontería, en un visto y no visto les hacen una moción de censura y el PP no esperará que Vox le salve el pellejo.



Marhuenda está feliz como una perdiz. "La izquierda política y mediática quedó desolada ante la contundencia de la victoria del centro derecha". Jeje. "Por supuesto, con unos análisis excéntricos se referían, como es habitual, a que el PP tendrá que gobernar en algunas autonomías y capitales de provincia con Vox. Es curioso que cuando afecta al PSOE y sus pactos con Podemos no hagan referencia a la ultraizquierda, los comunistas o los antisistema".Ya los tenemos calados. "En cualquier caso, el gran perdedor es Sánchez". Y Podemos fuera de Madrid. Objetivo cumplido.