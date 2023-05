Sánchez, ciego de ira, plantea una campaña "radical y guerracivilista"

El Mundo



"España quiere avanzar sin bloques ni trincheras". Para eso es fundamental volver a la era presanchista. Sánchez y Podemos se han cargado la convivencia y nos han situado al borde de un guerra civil. "Los nuevos barones del PP forzarán investiduras en solitario: "Vox no tiene alternativa"". Mejor que el PP deje sus tonterías con Vox. Los va a necesitar. Punto. La guerra es contra Sánchez, no contra Vox.

Y Sánchez quiere morir matando, pero matando de verdad. Convocar unas elecciones el 23 de julio tiene el riesgo de que la gente sufra lipotimias y golpes de calor. "Mítines de madrugada y pánico a la mesa electoral: así serán las primeras elecciones en pleno verano".

"La cita en fechas anómalas cambiará los hábitos de partidos y votantes, que temen ser reclutados para ayudar en los comicios". El caprichito de Sánchez serán colas para votar sudando a mares, ciudadanos obligados a pasar horas en una mesa electoral en colegios sin aire acondicionado a 40 grados. Sánchez será personalmente responsable de lo que pase. Este tipejo es más malo que un dolor y quiere castigar a los españoles por no votarle. Pues vamos a hacer un esfuerzo. Iremos a votar aunque sea en bañador.



Como dice el editorial, "el presidente podría haber esperado a septiembre, pero ha elegido el 23 de julio. Cualquier responsable gubernamental en un Estado de derecho debe alentar la participación en las elecciones. Que se celebren a finales de julio no parece obedecer a ese fin. El trastorno que genera en los ciudadanos es evidente". Si es que es un psicópata peligroso.



Se ha cargado las vacaciones de mucha gente que lleva meses trabajando. Las de Angels Barceló, seguro. Y además es puente en muchas regiones. "Cabe plantearse la posibilidad de que se dé un problema de logística electoral, si parte de los ciudadanos que deben componer las mesas electorales no se presentan en los colegios". Sánchez ha enloquecido de ira.



"El presidente no ha recurrido a este instrumento clave para la expresión democrática por el interés nacional, ni por unas condiciones excepcionales que lo justifiquen, sino por razones espurias: para reforzar un liderazgo cuestionado dentro de su propio partido". Miserable.



Federico Jiménez Losantos también cree que "Calígula" Sánchez, como lo definió Jesús Úbeda, "nos castiga obligándonos a votar en la ardiente semana del 18 de julio, de triste recordación. Por no votarlo el 28, convoca unas elecciones generales, a las que no irá con el PSOE, ya que también a su partido, o mejor, su cortijo, lo ha disuelto; en lo orgánico, al saltarse la Ejecutiva; en lo político, al hacerlo rehén del segundo plebiscito que convoca sobre Su Persona". El déspota le ha dejado claro a su partido que aquí manda él y sólo él.



"Tras una campaña radical, polarizadora y guerracivilista, que lo hará aún más odioso a los españoles, Sanchezstein será el jefe de la oposición al régimen, no a un Gobierno PP-Vox, el factor que una todas las violencias antisistema contra el poder elegido democráticamente. El PSOE será carne de cañón". Porque no hay que perder de vista que el 24 de julio toda la izquierda estará en la calle si gana el PP montando gresca.



Emilia Landaluce responde a la tropa que considera un gesto de valentía la decisión del psicópata. "Se puede atribuir la decisión de Sánchez de convocar elecciones a la valentía, pero también a un acto de desesperación, de frenesí. Como los que Sánchez perpetra cuando se ve acorralado, precisamente cuando más peligroso es". Le puede la ira, el odio y el deseo de venganza. Por eso ha convocado en pleno julio, se quiere vengar de los españoles. Nos quiere putear por no votarle.

El País



"Yolanda Díaz registra Sumar como partido y mete presión a Podemos". ¿Podemos? ¿ Qué es Podemos? "Todo se mueve en el espacio a la izquierda del PSOE". O sea, la ultraizquierda de siempre. Pues los resultados del 28-M no son muy alentadores.



"El PP pretende esquivar los acuerdos con Vox postergándolos hasta después de las generales". Estos del PP no se enteran. El partido que más ha crecido en estas elecciones ha sido Vox. La gente no teme a Vox, eso son trampas de la izquierda en las que el PP cae una y otra vez. Hoy, El País lleva en su portada una entrevista con el alcalde de Varsovia -sí, de Varsovia - alertando del peligro de Vox. ¿Qué sabrá el alcalde de Varsovia sobre Vox? ¿Sabe que lo fundó un hombre que estuvo más de 500 días secuestrado en un zulo por una banda que es ahora socia del presidente del Gobierno, por ejemplo?



José Luis Sastre hace recuento de la campaña electoral, ya historia. "Sánchez decidió hacer en las municipales una campaña personal y de gobierno, inundada por una agotadora lluvia de anuncios. A Alberto Núñez Feijóo le bastó con repetir una idea: el antisanchismo. La idea del antisanchismo ha funcionado". Es que no es una idea, Sastre, el antisanchismo existe y tiene sus razones de ser. La gente que votó a Sánchez tras prometer y jurar que no pactaría con Podemos, ni con Bildu, ni con los separatistas; la gente que votó a Sánchez porque iba a traer a Puigdemont del flequillo; la gente que votó a Sánchez porque no iba a indultar golpistas, y un largo ectétera de mentiras y fraudes. Y para colmo, se dedica a gobernar para sus grupis y escupe a más de la mitad de España. Pues claro que existe el antisanchismo. Es lo peor que le ha ocurrido a la democracia, al margen de Podemos. Y le echaremos, vaya si le echaremos.



"El PP ha ganado unas elecciones porque las ha perdido Pedro Sánchez. El presidente lo asumió "en primera persona" en la escalinata de La Moncloa. A la carrera, trata de combatirlo con su inversa, llamando al voto contra Vox y sus eventuales alianzas con el PP. O unos u otros". En lo que no parece haber caído el presidente es en que los que producen rechazo están en su bando, empezando por él mismo, mientras el voto a Vox crece y crece cuanto más les insulta.

ABC



"El PP cree que el adelanto electoral diluye la fuerza de Vox para tumbar Ejecutivos regionales". Dejémonos de bolitas de cristal y vamos a lo que vamos. A darle la última estocada a Sánchez. "El PSOE diseña una estrategia trumpista en redes sociales contra el PP". El vídeo es vomitivo y de fácil respuesta. El hermano de Guerra, el GAL, Barrionuevo entrando en la cárcel, Roldán, Mariano Rubio, los ERE, Filesa y, como guinda, las mentiras de Pedro Sánchez, que esas las conocemos todos y son muy recientes. Y seguro que mucho me dejo.

Ignacio Camacho está alarmado. "Resulta inexplicable que ahora les tiemblen las piernas a los populares, dispuestos a tragarse la leyenda del estratega infalible". No es infalible, es un tramposo. "Mientras el domingo por la noche la conclusión unánime era la de que la derecha tiene ganadas las generales, desde el lunes ha empezado a cundir una extraña desconfianza entre sus votantes, quizá asustados ellos también ante el mito del resistente indomable y sus jugadas audaces. El único factor que puede salvar al presidente de la definitiva debacle es que el adversario comience a dudar de sus propias posibilidades". Seguramente es cansancio, Ignacio, con un fin de semana en la montaña recuperaremos el resuello.

Pero Ignacio ve síntomas de miedo. "Que si la desmovilización, que si la fecha, que si la reputación ventajista del presidente, que si las suspicacias sobre el voto por correo. Todos esos prejuicios tarugos que pueden conducir a un bloqueo autoinducido de las expectativas de vuelco". Así que hala, a dejar de quejarse y un último esfuerzo. Una semanita de vacaciones en junio y como miuras a votar el 23 de julio.



Manuel Marín, más animado, dice que "el malestar, el hartazgo y la visceralidad en el rechazo al sanchismo se han acumulado como la grasa en el tejido adiposo".



"Te dirán que todo en Sánchez es audacia, cálculo frío y estadística. Que todo es arrojo de un valiente a pecho roto, un prestidigitador sorprendente, que es Adenauer redivivo, un estadista. Pero hoy sólo es un tipo nervioso con los fantasmas y las ventanas abiertas de Ferraz por las que un día cayó desde su despacho repleto de cajas". Y que tiene a su partido hecho unos zorros. "La pregunta es quién en el PSOE está anímicamente dispuesto a tomar su cruz y seguir al mesías", después de dejarles en el paro. "Tu cargo en la diputación o el ayuntamiento ya lo tiene otro", pero "te enviarán a un mitin a sonreír y aplaudir con tu bilis y tal... incluso, ya sin trabajo" a este déspota. ¿Y le vas a votar? Apuesto a que muchos se quedarán en casa.



María José Fuenteálamo da en el clavo. "Sánchez ha convocado sus elecciones desde la rabia. Su peor baza no es esa, sino que ahora será un presidente triste tratando de interpelar al alma profunda de sus votantes… desde el miedo". Una de sus últimas propuestas era no trabajar en los días de inmenso calor y va y obliga a la gente a votar con más de 40 grados. En Andalucía está prohibido convocar elecciones en los meses de julio y agosto, pero a este hijo de Satanás se la suda.

La Razón



"Pacto de Feijóo con los barones: si gana, irá a una investidura sin Vox". ¿Y a qué viene eso ahora? Primero, ganar a Sánchez y después ya hablaremos. Carmen Morodo tenía que ser. "El adelanto de las elecciones generales ha descolocado la agenda de todos los partidos ante una campaña anómala en todos sus parámetros, empezando porque los partidos se encuentran a 53 días de las urnas sin programa, sin listas, con las estructuras orgánicas agotadas y la opinión pública también agotada". La bestia herida.



"Moncloa tiene que pedirle a los que han perdido el poder, por culpa de Sánchez, o eso dicen internamente, que ahora trabajen para que Sánchez gane. En los territorios, el PSOE no va a hacer campaña normal, hará la mínima «para justificar», según se escucha fuera de Ferraz. Solo la harán los que vayan en listas, pero los aparatos de las organizaciones regionales no moverán un dedo". Que le manden al carajo de una vez y le castiguen en las urnas. "Sánchez diseña una campaña «a cara de perro»". Pues su verdadera cara.



Pero, como dice Vicente Vallés, "paradójicamente, lo que Sánchez ofrece a los españoles el 23 de julio es un nuevo gobierno de coalición, un Frankenstein-2, para evitar que en el ámbito nacional ocurra lo que el 28 de mayo ha ocurrido en los ámbitos autonómico y municipal: que las urnas entreguen el poder a una eventual coalición del PP con Vox". O sea, que va a hacer campaña ofreciendo lo que los españoles han rechazado masivamente. Y encima con él como cabeza de cartel. Bravo.