El PSOE negocia un tapado de Bildu para esconder la entrega del ayuntamiento de Pamplona a los proetarras

EH Bildu ya ha exigido a Pedro Sánchez la entrega del ayuntamiento de Pamplona. Los proetarras no son la primera fuera tras las elecciones del 28M y necesitan el apoyo del PSOE-PSN. Se lo han exigido y el PSOE ha reaccionado, como era lógico, intentando eludir lo que Arnaldo Otegi no ha dudado en calificar de "pacto". Bildu ha ido a más: ha amenazado a los socialistas con duras consecuencias si incumplen ese pacto y ha anticipado ya a Sánchez que se negará a darle la gobernabilidad de Navarra al PSOE, donde, de nuevo, la socialista María Chivite no ha tenido el mayor número de votos, pero depende de los proetarras para mantener la Presidencia foral.

El PSOE-PSN no ha tardado un buscar una posible salida a un problema de imagen que se tiene que decidir el 17 de junio en el caso del ayuntamiento de Pamplona, es decir, antes de las elecciones generales del 23 de julio. Y la salida para intentar que no se note el pacto entre proetarras y socialistas es un tapado cercano a EH Bildu. Una persona de un partido que ha asumido antiguos cargos de EA —uno de los fundadores de Bildu— pero con los que podrían disimular su alianza con Otegi.

Desde el PSN no han tardado en darse cuenta del fuerte impacto electoral que ha tenido en el resultado del 28M el hecho de que su socio estrella —EH Bildu— haya llevado 44 etarras en sus listas, siete de ellos condenados por asesinato. Y quieren esquivar de cualquier manera la letal imagen que daría para el PSOE de Pedro Sánchez el ver, no ya que Bildu apoya a su presidente, sino que es su presidente el que sienta en gobiernos locales a los proetarras teniendo otras opciones.

Plan de camuflaje

Por ello se ha puesto en marcha todo un plan de camuflaje: intentar dar a Bildu el control real del ayuntamiento de Pamplona sin que se note. Y la estrategia ha encontrado un candidato que, eso sí, por el momento, Bildu no acepta.

Desde el PSN el mensaje oficial lanzado a la opinión pública es el de que que no se apoyará a EH Bildu. Que no hay problema en cerrar un acuerdo entre PSN, EH Bildu y Geroa Bai, pero que tendrían que ser con otro candidato distinto del oficial del partido de Otegi, Joseba Asiron. Y los socialistas no han tardado en deslizar una opción a sus aliados de Bildu: la de un pequeño partido llamado Zurekin, que se ha colado en las elecciones locales de Pamplona y que cuenta con líderes que ya han militado en uno de los partidos fundadores de Bildu —EA—. Un partido cercano a Bildu y que, creen los socialistas, podría ser admitido como origen de un tapado que opere en favor del partido de Otegi.

Zurekin se presenta afirmando que "los grupos políticos Podemos Navarra-Ahal Dugu, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre junto al espacio independiente" han decidido unirse "en un proyecto común con la intención de regenerar y revitalizar la dinámica de la política navarra, fomentando su conexión con la realidad social de la Comunidad".

Lo cierto es que su líder local militó en EA. Y Bildu -Reunir en vascuence- fue impulsado por Otegi como una coalición electoral formada por los partidos políticos Eusko Alkartasuna y Alternatiba, las agrupaciones Herritarron Garaia y Araba Bai, más todo un repertorio de separatistas de izquierdas. Bildu ha dejado claro a Sánchez que no acepta medias tintas. Que quiere que pague su parte del pacto. Y exige que le dé el ayuntamiento de Pamplona antes de las generales. Los pactos de Pedro Sánchez llaman a su puerta. Y lo hacen justo antes de las elecciones generales recién anticipadas al 23 de julio.