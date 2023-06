Los socialistas salen en tromba a defender a Sánchez de los "insultos, mentiras y desprecios" de los medios

Si este martes fue el propio presidente del Gobierno el que hizo un discurso lamentable ante su grupo parlamentario, lanzando acusaciones a diestro y siniestro, y profetizando el apocalipsis y victimizándose ante lo injusto que era la debacle del 28-M, hoy un grupo de plañideras ha puesto el grito en Twitter por lo que consideran ataques despiadados a Sánchez y su familia.

Ha escocido especialmente un retrato en el suplemento Papel del diario El Mundo, en el que se recogen, sobre todo, las opiniones de socialistas y exsocialistas sobre Pedro Sánchez, como el propio autor del reportaje, Rodrigo Terrasa, ha tenido que explicar en la red social:

Entiendo que determinado socialismo se cabree con este reportaje, pero la inmensa mayoría de las voces que aparecen son del partido. Las críticas más duras a Sánchez salen del PSOE. https://t.co/qlF764fjkw — Rodrigo Terrasa (@rterrasa) June 4, 2023

Este Gobierno, y los periodistas afines, no es que no hagan autocrítica, es que directamente no aceptan la crítica, considerada siempre un ataque a la democracia, que a su entender sólo personifican ellos, con Pedro Sánchez a la cabeza.

Este es, por ejemplo, el increíble comentario que una periodista de El País, Luz Sánchez-Mellado, escribe en Twitter a propósito del perfil de El Mundo:

He leído perfiles de asesinos múltiples y genocidas más objetivos, amables y equilibrados que el de Pedro Sánchez en un periódico de la competencia. Im-presionante — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) June 4, 2023

Pero la campaña de victimización emprendida por el PSOE y sus groupies no queda en un intercambio entre periodistas de diferentes medios. También han entrado en ella, entre otras, la ministra Teresa Ribera y Adriana Lastra.

Así, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha lamentado los ataques personales a Pedro Sánchez y la forma de hacer oposición desde "medios y Parlamento", señalando que "se insulta, miente y desprecia".

Una pregunta de domingo tarde... Es ésta forma de hacer oposición (desde medios y Parlamento)?

No se razona, no se debate, no se respetan obligaciones constitucionales. Se insulta, miente y desprecia. Pasa siempre que gobierna el PSOE. No hay sistema democrático que merezca esto — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) June 4, 2023

"No se razona, no se debate, no se respetan obligaciones constitucionales", ha escrito Ribera, añadiendo que no hay sistema democrático que merezca esta forma de hacer oposición y ha sostenido que este tipo de oposición "siempre" ocurre cuando "gobierna el PSOE". "No hay sistema democrático que merezca esto", ha añadido.

En la misma red social y haciendo gala del mismo victimismo ha escrito la diputada del PSOE Adriana Lastra.

Llevan años destrozando su imagen pública, insultándolo, humillándolo a él y a su familia. Han despreciado sus políticas, sus méritos internacionales, y hasta sus logros económicos.

Lo de hoy es un cúmulo de todo ello. Es vomitivo. — Adriana Lastra (@Adrilastra) June 4, 2023

Lastra ha sostenido que "llevan años" destrozando la imagen pública de Sánchez a través de insultos y humillaciones a él y a su familia.

Resulta curioso que haga alusión a la familia, cuando los socios del Gobierno de Sánchez no sólo se han dedicado a insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamándola asesina entre muchas otras cosas, sino que han hecho una persecución continuada a su hermano Tomás Díaz Ayuso, un ciudadano particular que no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. En ningún momento hemos visto a nadie del Consejo de Ministros afear esa persecución y esos ataques inmisericordes durante la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 28-M. Porque en realidad son los partidos de izquierdas y sus medios los verdaderos especialistas en destruir personalmente a sus adversarios políticos.

Esta reacción tan exagerada igual es sólo fruto de los nervios por el batacazo del 28-M y por lo que las primeras encuestas conocidas vaticinan de cara a las generales del próximo 23 de julio. O es que en realidad consideran que criticar a Pedro Sánchez no es de demócratas.