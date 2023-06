El pacto PNV-PSE quita solo tres alcaldías vascas a EH Bildu; con el PP serían Guipúzcoa, Vitoria y siete pueblos

EH Bildu, la coalición que lidera Arnaldo Otegi e integra en su seno a los herederos de Batasuna-ETA, fue la gran ganadora de las pasadas elecciones municipales y forales del 28M en el País Vasco. Multiplicó de una forma importante tanto su número de concejales como los municipios que quedó como primera fuerza política. Lo que no está claro, todavía, es el número de consistorio que gobernará tras la constitución de ayuntamientos del próximo sábado 17 de junio.

Es seguro que la coalición batasuna se hará con el bastón de mando de las 90 localidades vascas en las que consiguió mayoría absoluta. De ellas, 12 están en Álava, 32 en Vizcaya y 46 en Guipúzcoa. A partir de ahí, empieza el rompecabezas de los pactos políticos. Entran en juego las posibles alianzas con las pequeñas coaliciones o partidos municipales y las formaciones políticas de ámbito regional o nacional, como PNV, PSOE-PSE, PP o Podemos.

Los líderes regionales de Podemos ya han dejado claro que darán su voto a la "fuerza progresista" más votada e incluyen sin rubor a EH Bildu dentro de esa expresión. Es por ello que está previsto que la ramificación de Irene Montero y Ione Belarra entregue en bandeja a la coalición liderada por Arnaldo Otegi otros nueve consistorios: Urduliz (donde el PNV fue primera fuerza), Elorrio y Sopelana en Guipúzcoa, así como Andoáin, Deba, Mondragón, Villafranca de Ordicia, Rentería y Pasajes en Guizpúzcoa.

El pacto de gobernabilidad PNV-PSE, que en su última versión comenzó tras las elecciones municipales y forales de 2019, se volverá a reeditar el próximo 17 de junio. Los líderes de ambos partidos lo dejaron claro en sus primeras comparecencias públicas tras la jornada electoral del 28M y lo sellaron a finales de la pasada semana. El acuerdo afecta directamente a 33 localidades vascas, de las que 18 están en Vizcaya, 4 en Álava y 11 en Guipúzcoa.

Pero solo en tres municipios donde se ha cerrado el acuerdo PNV-PSE fue EH Bildu la formación política más votada, por lo que sin este trato serían los de Arnaldo Otegi los que tendrían que acceder a la alcaldía. Se trata de la localidad de Legutiano (Álava), Abadiño (Vizcaya) y Legazpia (Guipúzcoa). En esos la suma de ambos partidos alcanza la mayoría absoluta y les permitirá evitar que la coalición de Otegi se haga con el bastón de mando del ayuntamiento.

Si a ese acuerdo se suma el PP, que dijo la noche del 28-M que votarían gratis a cualquier candidato que no fuera de EH Bildu para que no gobiernen, aunque a finales de la semana pasada dejaron caer que les gustaría entrar en algún gobierno con PNV y PSE, serían otras tres las localidades donde los batasunos fueron la primera fuerza política pero no podrían gobernar. Se trata de Vitoria, Oyón (Álava) y Durango (Vizcaya). La primera caería en manos socialistas, las otras dos, del PNV.

A esto se añade una institución foral. En las Juntas Generales de Guipúzcoa tanto EH Bildu (22 junteros + 2 de Podemos, que ya ha expresado su apoyo) como peneuvistas (17 apoderados) y socialistas (7 electos) están igualados a fuerzas. Ambos bloques tiene 24 apoderados. Los tres junteros del PP serán decisivos para apartar a la coalición liderada por Otegi de poder controlar la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Si el entendimiento se traslada de forma parcial también a PNV y PP, los populares podrían entregar al PNV otros dos consistorios donde EH Bildu fue la fuerza más votada: el concejo de Cigoitia y Cuartango, ambas en Álava. A cambio, desde el PP solo piden a los jeltzales que les permitan gobernar en dos localidades alavesas donde ganaron las elecciones pero sin mayoría absoluta: Laguardia y Labastida.

Con listas locales en liza hay varios consistorios en juego. EH Bildu tiene números para mantener la alcaldía de Galdácano junto a Auzoak y Usansolo Herria, que junto a Podemos le ayudó en 2019 a tomar el bastón de mando expulsando al PNV. Casi imposible lo tiene en Guernica, donde fue la fuerza más votada, pero todo hace indicar que la plataforma local Guztiontzako Herria volverá a colocar a José María Gorroño como alcalde de la localidad.

Gorroño es un superviviente de la política que lleva años al frente de Guernica. Primero integrado en una lista de Eusko Alkartasuna (2007), después consiguiendo mayoría absoluta en EH Bildu (2011), tras lo que rompió con los batasunos para crear su propia plataforma e ir en coalición con el PNV y conseguir otras dos mayorías absolutas (2015 y 2019). En 2023 ha presentado su propia lista electoral por independiente y todo parece indicar que el PNV le volverá a hacer alcalde.

También en Vizcaya, el ayuntamiento de Arrigorriaga tendrá como llave a NOA, un partido que es una escisión de la plataforma ciudadana de Podemos en la localidad y cuyo único edil es definitivo. Lo mismo pasa con los tres ediles de Omnia en Llodio (Álava), otra localidad donde EH Bildu dio la sorpresa y fue la primera fuerza política del municipio el 28M. En ambos casos, todo hace indicar que esas listas locales se decantarán por entregar el poder a EH Bildu.