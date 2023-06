El PP tacha de "idea desesperada" la propuesta de Sánchez: "No le quieren en la calle y propone ir a platós"

"Idea desesperada, ocurrencia, demuestra ansiedad, desorientación… así han calificado desde el Partido Popular la propuesta realizada por Pedro Sánchez de celebrar seis debates electorales con Alberto Núñez Feijóo, uno cada lunes hasta las generales del 23 de julio.

"Como no le quieren en la calle, propone ir a platós televisión", explican en las filas populares en las que consideran que "España no necesita siete debates, el que los necesita es Sánchez, que está más cómodo en un plató que en la calle. Está ansioso porque no sabe por donde sopla el viento", sentencian desde el PP.

La intención de Génova es analizar las peticiones de debates que les lleguen para la campaña en los próximos días y valorar "a cuál o cuáles" asiste Feijóo. Eso sí, en ningún caso, se plantean que acuda a los seis que propone el presidente del gobierno. "Estamos convencidos de que España no está para excentricidades, entendemos su ansiedad y le pedimos calma", ha asegurado Sémper.

"No bajar al barro"

El PP enmarca en esta negativa en una estrategia más amplia: la de no bajar "al barro" de las propuestas del presidente del Gobierno. "Nosotros vamos a seguir trabajando con intensad pero sin entrar en ninguna de las provocaciones a las que Pedro Sánchez nos va a someter", ha explicado el portavoz del PP que ha acusado al presidente del Gobierno de tratar "de generar lío, bronca y dividir a la sociedad".

"No vamos a entrar a ese trapo, bajar al barro del enfrentamiento gratuito y poco edificante", ha insistido Sémper que ha explicado que, a juicio de la dirección del PP, la propuesta de Sánchez demuestra lo "desorientado" que está .