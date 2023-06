El tiempo sigue corriendo y, de momento, Sumar y Podemos siguen sin alcanzar un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones tras el desastre de las municipales y autonómicas. Este lunes, el exvicepresidente Pablo Iglesias ha señalado a los tres hipotéticos culpables de que el acuerdo no se cierre: según ha dicho,Más Madrid, comunes y Compromís no quieren pactar con Podemos y están planteando vetos a dirigentes de Podemos.

Aunque Iglesias se resistió a precisar si aludía a Irene Montero al hablar de personas "vetadas", el ex líder de Podemos insistió en señalar a los supuestos boicoteados del pacto: según dijo, "hay tres fuerzas políticas" de ámbito territorial que "están diciendo abiertamente con Podemos no", en referencia a Más Madrid, Compromís y los comunes, el partido de la derrotada Ada Colau.

Según el exvicepresidente, estas tres formaciones tienen el derecho a expresar que no quieren confluir "con nadie" y mantener la hegemonía de izquierda en estas comunidades, pero ha alertado de que "eso no es realista". "Pierde de vista el momento de excepcionalidad como el que estamos viviendo, creo que nadie debería asumir esa posición de absoluta autosuficiencia y que debería haber acuerdo en esos tres territorios", ha señalado en una intervención en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

"En los demás territorios los acuerdos pueden avanzar y se pueden concretar, pero creo que hay problemas con esas tres organizaciones. No por lo que estén discutiendo en la mesa de negociación, que no tengo el detalle, sino por lo que están diciendo sus portavoces públicamente", ha señalado.

Al respecto, Iglesias ha asegurado que no debe existir ningún veto de nombres en la confección de Sumar y ha apelado directamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz para que diga que en su partido político "cabe todo el mundo" y no se plantee "ningún veto encima de la mesa". "Quien pone vetos por delante lo que está diciendo es no quiero acuerdo", ha avisado.