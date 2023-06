Ataque de nervios en los comunes de Colau por las andanzas de Iglesias en Barcelona

Pablo Iglesias es un gran experto en hacerse el interesante. Despojado de los atributos de la vicepresidencia del Gobierno y del liderazgo formal de Podemos, su especialidad es el manejo de la información y de las expectativas. Y su fugaz visita del pasado lunes a Barcelona, donde era festivo, disparó todas las alarmas en "En Comú Podem", la formación de la alcaldesa en funciones de la capital catalana, Ada Colau, de Jéssica Albiach en el Parlament y de Jaume Asens en el Congreso de los Diputados.



En plenas negociaciones entre las diversos grupos y partidos de izquierda para concurrir junto a Sumar, la propuesta de Yolanda Díaz, en las próximas generales, Iglesias acusó a los comunes de Cataluña, a Compromís de Valencia y a Más Madrid de vetar a Podemos en la plataforma liderada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo. Iglesias utilizó sus púlpitos mediáticos de Cataluña, la emisora del conde de Godó y la televisión autonómica TV3.



La andanada coincidió con una "misteriosa" visita a Barcelona, donde, según explicó en RAC1 sin dar detalles, iba a mantener una serie de reuniones. El "dato" causó un profundo impacto en la dirección de los comunes, que ayer mismo se dedicaron a difundir la especie de que Iglesias y ERC estaban negociando la confección de una candidatura conjunta. Al trascender que diversos dirigentes de "En Comú Podem" estaban dando por hecho en los medios esa negociación entre Podemos y el partido republicano catalán, ERC se vio obligada a desmentir la "información".

Vender una moto



La presidenta de "En Comú Podem" en el parlamento catalán, Jéssica Albiach, ha deslizado este miércoles que a ellos les llegó la historia de Podemos, que no le gustaron las palabras de Iglesias sobre el boicot cruzado a Podemos pero que no quiere añadir más leña al fuego. Al parecer, alguien vendió una moto a la formación de Colau, cuyos dirigentes no dudaron en utilizar en la batalla campal en la que se han convertido las negociaciones para formalizar una alianza de izquierdas bajo el paraguas de Sumar.



La cuenta atrás para llegar a un acuerdo ha comenzado. La fecha límite es el viernes. En público, dirigentes de todas las formaciones expresan su convicción de que se arribará a un pacto. En privado, se mantienen las desconfianza, los recelos y el resentimiento entre los diversos actores de los diferentes "espacios" en confluencia.