Carta de un militante de Podemos a Iglesias y Yolanda Díaz: "No tenéis ni idea de combatir la pobreza"

Mientras Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra, Ángela Rodríguez Pam, Íñigo Errejón, Pablo Echenique y un largo etcétera de cargos comunistas siguen pegándose por ver sus puestos en un hipotético pacto de izquierdas o por no ver a otros en lo que consideran que son sus cargos, la reacción de las bases no se ha hecho esperar. Un miembro de esas bases es Josep J. Pallás. Se trata de un antiguo militante de Podemos que ya mostró su crítica en público en época del covid por la elusión de Pablo Iglesias de su responsabilidad. Ahora, apartado por completo desde aquello, vuelve a escribir. Lo hace sin vivienda social, sin ingresos para subsistir y marginado por su propio partido, pese a lo que afirma "a mí nadie me ha echado del partido. Sigo siendo militante y me han defraudado por completo".

La carta se dirige a "Pablo Iglesias, Ada Colau y Yolanda Díaz". Y comienza señalando que "soy militante de Podemos con cuarenta años de activismo social, soy de izquierdas y mi perfil es el de un hombre de 60 años calificado en riesgo de exclusión social extrema, tengo un piso de mi propiedad con una Ejecución Hipotecaria pendiente en la ciudad de Esparreguera (Barcelona) pero está okupado y vivo literalmente en la calle".

La carta da más detalles de su vida: "En mi ciudad, Esparreguera, gobierna una coalición de izquierdas entre PSC y Cataluña en Comú, de Ada Colau. La Concejalía de Servicios Sociales la gestiona ésta última formación política. El Ayuntamiento dispone de un piso para emergencias habitacionales pero lo tienen vacío por sus propios intereses". "Solicité la intervención del servicio de mediación municipal para intentar mediar con la familia okupa y el propio Concejal de Servicios Sociales boicoteó el proceso y no se produjo", añade. "Durante la campaña electoral de las municipales me sacaron de vivir en la calle y el Ayuntamiento pagó un hostal para que no molestara, una vez finalizada la campaña electoral el próximo 8 de junio no se hacen cargo y volveré a vivir en la calle".

La conclusión del autor de la carta es rotunda: "Todos los resortes de la izquierda contra la pobreza una vez más han vuelto a fallar. Sólo me queda una única opción y es solicitar la mediación a través de la empresa Desokupa, pero no puedo pagar sus honorarios ya que cobro una ayuda social de 480€ al mes. Hablaré con Dani Esteve para que tenga a bien dejarme pagar a plazos su intervención mediadora si acoge mi caso. Mi caso no es único y hay muchísima gente que está como yo y peor que yo".

La carta señala que "está más que demostrado que cuando la supuesta y presunta izquierda transformadora alcanzamos el poder político en pueblos, ciudades, comunidades autónomas y en el propio Estado los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y la calidad de vida retroceden a marchas forzadas. No es un problema de ideología, sino de las personas que dirigen el proceso ideológico, que en su ambición de alcanzar el poder personal y lograr un mejor status social y económico al ser diputados y representantes, obvian por completo sus orígenes y compromisos".

La misiva añade: "No estamos preparados ni maduros para gobernar y cumplir con las necesidades que requiere nuestro país, España. Pretender forjar la unidad de las izquierdas en 10 días cuando no habéis conseguido SUMAR en 40 años es de risa". "No tenéis ni idea de combatir la pobreza ni queréis hacerlo porque no sois pobres, pero nos necesitáis para ir a votar, no sabéis combatir a Vox ni al PP con argumentos sólidos que ofrecerle a la ciudadanía para demostrar que nuestras políticas son más convenientes que las de los adversarios sin inocular el odio, no sabéis acercaros al PSOE más que para aprovecharos de su representatividad y no ganarla por nosotros mismos", añade la carta: "Es necesaria una nueva generación de dirigentes de la izquierda con altura de miras, sin egos y con capacidad para pactar con cualquiera si el que se beneficia es el conjunto del país".

El autor de la misiva señala: "Sale más rentable y productivo que gobierne la derecha y que la izquierda estemos en la oposición corrigiendo los errores de ésta, así es como mejor hemos avanzado casi siempre. Mientras tanto Desokupa hace lo que vosotros como dirigentes no hacéis por desidia, dejadez y falta de voluntad personal y política. No tenéis derecho a la queja".