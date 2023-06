Elías Bendodo, sobre el pacto con Vox: "El único límite es la Constitución"

Elías Bendodo ha estado hoy de actualidad por los insultos recibidos por parte de la presidenta del PSOE en Sevilla, Amparo Rubiales, motivo por el que ha sido entrevistado en esRadio. En la entrevista se han abordado otros temas como el de las listas electorales —que "se conocerán la próxima semana"—, los pactos con Vox y la fecha elegida por Pedro Sánchez para celebrar las elecciones generales.

El político popular ha señalado en relación a los pactos con la formación de Santiago Abascal que "no hay una mesa nacional de negociación con Vox, no va a haber un acuerdo a nivel nacional". Pero la obligación del PP como partido es la de "no defraudar las expectativas de cambio de los ciudadanos". En cada municipio y en cada comunidad autónoma los políticos del partido tienen libertad para llegar a acuerdos, con Vox o con otros partidos, como ha ocurrido en Canarias. "El único límite es la Constitución", ha señalado.

Sobre la elección del 23 de julio para ir a votar, considera Bendodo que "Sánchez, antes de irse, nos ha intentado meter a los españoles en su última trampa". Sánchez pretende "que no votemos" y "nos ha puesto en una disyuntiva: o urnas o vacaciones". Pero "la elección no es esa. Es o España o Sánchez", ha dicho convencido de que los españoles van a hacer el esfuerzo de ir a votar ese día.

Los insultos de Amparo Rubiales

Elías Bendodo ha abordado también los insultos proferidos contra él por Amparo Rubiales, histórica socialista presidenta del partido en Sevilla, señalando que el PP va "a seguir adelante" con la querella, pese a que haya dimitido de su cargo en el PSOE sevillano.

El coordinador general del PP Nacional ha señalado que "el partido socialista ha perdido la razón, ha perdido la gestión, ha perdido la verdad" y "sólo le queda la difamación y el insulto". El partido socialista "no tiene nada que ofrecer a los españoles" porque "sólo les queda un CIS trucado y el insulto". "Nos tememos que esta va a ser la tónica general de la campaña", ha añadido.

Usando un símil futbolístico, Bendodo ha hecho referencia a que para ganar un partido hay que meter más goles, no dar más patadas. "El partido socialista ha empezado el partido ahora mismo y ya está empezando a dar patadas. Mal asunto este". A la vista de las listas que está elaborando el PSOE, cree Bendodo que "el partido socialista está empezando a gestionar el postsanchismo".

"Lo que no se puede permitir de un partido que abandera la tolerancia, el respeto, la multiculturalidad, las distintas religiones… diga estas cosas", en referencia al "judío nazi" que le dedicó Amparo Rubiales.

"Todas estas banderas del socialismo son fraudes", como ocurre con la Sanidad Pública y los Servicios Sociales. "Cuando llegamos al Gobierno de Andalucía nos encontramos con que lo que peor estaban eran la Sanidad Pública, la Educación Pública y los Servicios Sociales"

"La tolerancia, el respeto… que abanderan ellos, son otro fraude. Son sectarios. Esta señora —en referencia a Amparo Rubiales—es un perfecto ejemplo de ello".

La fresa de Huelva y las descalificaciones de Ribera

La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ha vuelto a arremeter contra los agricultores de Huelva y ha dicho que el comportamiento de Juanma Moreno por defender al sector de la fresa, es un "comportamiento gamberro".

En relación a estas descalificaciones, Elías Bendodo ha reiterado que "esta es la campaña que va a hacer el partido socialista de Pedro Sánchez".

"Es absolutamente inaceptable, incongruente que todo un presidente del gobierno en vez de ponerse de lado de los agricultores que, con la desinformación de este Gobierno, las empresas alemanas de supermercados han puesto en entredicho los frutos rojos fundamentalmente de la provincia de Huelva, con la cantidad de familias que viven de los frutos rojos en la provincia de Huelva… en vez del Gobierno de España defender a los agricultores españoles, porque los agricultores de Huelva también son españoles, Pedro Sánchez igual no lo sabe, se pone del lado del país que pone en entredicho estas cuestiones en Andalucía" y les incita a que nos visiten para hacer política de un tema en el que "Pedro Sánchez sabe que no tiene la razón".

"Un presidente de Gobierno digno tiene que defender a capa y espada a sus agricultores, no ponerse en contra de ellos y poner en entredicho la calidad de sus productos y cómo se cultivan en Andalucía. Eso es lo último que pasaría en un país serio".

"Nosotros en Andalucía sabemos lo que pasa en Huelva, lo que pasa con los agricultores, con los frutos rojos. Son grandes profesionales, que llevan años, décadas, dando de comer a muchas familias, y ahora un Gobierno por hacer campaña electoral nos pone en entredicho. Es indigno", ha concluido.