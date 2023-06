El 24-J pasarán muchas cosas

El Mundo



"Los socios de Sumar no quieren a Irene Montero en las listas pero sí aceptan a Belarra". Aquí va a haber sangre. A Irene Montero le ponen la excusa del desastre de la ley del sí es sí, que por cierto, votaron todos. "El que tiene peor pronóstico es Pablo Echenique, a quien sus excesos verbales y ser un disciplinado soldado de las estrategia de Galapagar le colocan el disparadero a pesar del interés de Podemos por que repita". Bueno, disciplinado mientras tenga carguito, si no hay carguito Echenique no tendrá problema en dejar tirado a su jefe. Este mal bicho se vende al mejor postor.



"Todo indica que la decisión que dirimirá el futuro de Podemos la tomarán las 26 personas que forman parte del Consejo de Coordinación, es decir, la Ejecutiva nacional. Y es que, Podemos lanzó ayer por sorpresa una consulta entre sus bases para pedir plenos poderes para dirimir si confluyen con Sumar o si, en cambio, van al 23-J en solitario. Serán Belarra, Montero, Echenique y el resto de miembros de la cúpula quienes estarán mandatados para decidir qué sucede en base a las condiciones sobre la mesa". Vamos, como con todo en este partido que da tantas lecciones de democracia. Decide el jefe.



"El referéndum aparece en un momento interno muy delicado, con una parte del partido cuestionando no sólo la actitud de la dirección, sino presionando fuertemente para que ésta rebaje las exigencias para alcanzar un acuerdo con Sumar. Al frente de esa ola de presión están varios líderes autonómicos, como los de Madrid, Extremadura, Navarra, Galicia y, desde ayer, Aragón. Y la amenaza que sobrevuela si no hay acuerdo es una ruptura de la formación o una desbandada de cargos". Muchos cargos que ya no tienen cargo.

El espectáculo "retrata la decadencia de un partido que prometió «asaltar los cielos» y acabar con «la casta» pero que, nueve años después, pelea por asegurarse una cantidad exigua de diputados fieles a sus dirigentes, capitaneados aún por su fundador, Pablo Iglesias".



"La consulta fue el instrumento que Iglesias e Irene Montero idearon en 2018 para salir reforzados del escándalo de la compra de su chalé. Ahora recurren de nuevo a la trampa plebiscitaria para blindarse sea cual sea la decisión". Pero la tribu podemita traga con todo lo que diga amito Iglesias.



"El balance de Podemos en estos años es nocivo. Su papel ha sido clave en la degradación de la convivencia, la quiebra de los consensos básicos y el deterioro institucional". Ha sido el peor cáncer que le ha pasado a España desde la democracia, lo peor, un monstruo destructor, puro veneno. Contamos los días para que desaparezcan y abrir la botella de champán.



Pero vamos, Yolanda es más de lo mismo. "Es el tono, más moderado, y no las bases ideológicas, lo que diferencia a Yolanda Díaz, quien igualmente rechazó reformar el sí es sí. Podemos y Sumar no libran una batalla de ideas , sino una descarnada lucha por el poder". Que va ganando la Yoli pero que puede que se estrelle el 23-J. Y entonces sí habrá pasado el peligro.



Federico Jiménez Losantos comenta el escándalo del Consejo Fiscal. "Nuevo pago de Sánchez al trabajo sucio en la sentencia de la Gürtel, amorcillada por De Prada y regurgitada por Garzón en La Sexta, cuando nadie había podido leerla. La Justicia anuló el oscuro embutido, pero ya era presidente Sánchez.



Ayer, García Ortiz, designó a Dolores Delgado, "contra el Consejo Fiscal y el decoro, fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. La primera es obra legal de la ETA, por gentileza de Sánchez; la segunda, uno de los pingües negocios de Garzón, que descubrió con Cristina Kirchner y simultanea como abogado del Cartel de Puebla, defendiendo allí a Maduro y aquí su testaferro Saab; o a Petro, que ganó las elecciones en Colombia con dinero del narco, según ha denunciado su íntimo Benedetti, y antes su nuera, que delató a su hijo y jefe de campaña, por traicionarla con su mejor amiga. El narco rojo es venéreo".



"Los derechos humanos han sido siempre un área del terrorismo comunista, eficacísimos contra las democracias de Perú y Colombia. Unos matan y otros defienden los derechos humanos de los asesinos contra sus víctimas. En España, los derechos humanos están asegurados por la Constitución. Estas checas judiciales vienen a robar nuestros derechos prácticos en nombre de los teóricos. Los que defenderá Delgado son los del mejor cliente familiar, Maduro. Es coherente uncir la memoria de los pistoleros a los derechos humanos del genocida".

El País

"Podemos lleva al límite la negociación con Sumar". "Los principales escollos están en el número de puestos de salida en las listas para Podemos y la presencia o no de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la papeleta por Madrid". El sillón. Estos eran los que venían a regenerar. Menudo follón tienen montado. Todo huele a que Belarra se largará con Yolanda y dejará a la parejita de Galapagar en el chalé con el guardián Echenique.

Estefanía Molina dice que "la nostalgia de bipartidismo asoma la patita este 23-J". Sí, un poco de paz y tranquilidad no le vendría más a este pobre país exhausto de broncas. "Y es que no es casual que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hayan planteado la campaña en términos bipartidistas".



"En realidad, la pulsión bipartidista no es la causa, sino la consecuencia del fin del ciclo que abrió el 15-M. Certifica una verdad incómoda: los nuevos partidos no simbolizan ya que el sistema vaya a ser mejor o distinto, como se creyó en 2015.Su fracaso quedó certificado este 28-M, con la defunción de Ciudadanos y la debacle de Podemos". Una pena lo de Ciudadanos, una buenísima noticia lo de Podemos.



"Nada es más bipartidista que plantear la campaña como una lucha cara a cara por el poder. Como en la vieja alternancia, la gobernabilidad se vuelve ya preferible a la autocrítica, que quedará sepultada bajo la idea que lo de enfrente es peor. Pero puede salir mal a los grandes partidos. Si la implosión del sistema enseñó algo hace 12 años es la imprevisibilidad". No habrá sorpresas. Sánchez lo puso a huevo para ahorrarnos varios meses más de sanchismo. El 13-J pondremos fin a la etapa más negra de la democracia, llueva, truene o nos asemos de calor.

ABC



"El fiscal general consuma su dedazo". "El fiscal general del Estado ha consumado uno de los ejercicios de arbitrariedad más explícitos conocidos en España al designar, contra el criterio mayoritario del Consejo Fiscal, a Dolores Delgado –su amiga personal y antigua jefa– primera fiscal de Sala de Memoria Democrática. De este modo, Álvaro García Ortiz consagra para Delgado la máxima categoría de la carrera a través de un 'dedazo' que la mayoría de sus compañeros rechaza abiertamente". ¿Y aquí no van a venir parlamentarios europeos, como intentaron hacer con Doñana? ¿Esto no les parece preocupante?



"Tres razones de pura lógica jurídica, y ética también, debieron impedirlo. Primero, porque lo hace sin disimular su urgencia adelantando un nombramiento tan discutible justo antes de las elecciones generales, lo cual representa desde un punto de vista estético un oportunismo impropio que mina la credibilidad y el prestigio del Ministerio Público. Segundo, García Ortiz lo hace sin abstenerse y guiado por el enchufismo, privilegiando a Delgado pese a que para ese puesto existían otros tres candidatos con más trayectoria, méritos y cualificación profesional que ella. Y tercero, obviando una cuestión de incompatibilidad elocuente ya que Delgado es pareja de Baltasar Garzón, cuya labor profesional está vinculada al asesoramiento de colectivos víctimas de la 'memoria histórica'". Pues se lo han pasado por el forro, típico del sanchismo.



"Es imprescindible una profunda regeneración institucional. La Fiscalía no debería ser un 'ministerio' más de cualquier Gobierno. Son imprescindibles nuevos mecanismos que refuercen la autonomía e imparcialidad de sus miembros porque tener dependencia orgánica de un Ejecutivo no implica en absoluto estar a sus órdenes. La Fiscalía está al servicio de la legalidad y del ciudadano, no de La Moncloa ni del amiguismo". Sánchez lo ha podrido todo. Pero también hay que decir que el PP no ha estado muy ágil en ir a Europa a denunciar las cacicadas de Sánchez.



"Podemos lleva al límite el pulso con Sumar mientras las regiones se rebelan". "A pocas horas de expirar el plazo, la cúpula somete a sus bases si le dan el poder para decidir si debe pactar con Díaz". Con lo de Galapagar estuvieron más espabilados. La decisión queda en manos del "Consejo de Coordinación de Podemos. Es decir, se trata del secretariado o dirección nacional formada por Ione Belarra, Irene Montero, Pablo Echenique o Lilith Verstrynge, entre otros. El núcleo duro". "La propia dirección de Podemos está haciendo campaña en redes sociales para que los militantes voten a favor. Pero, si las bases votan que no, la negociación acabaría hoy mismo. Y, si las bases votan que sí, serán Belarra, Echenique o Montero quienes finalmente decidan si se presentan en coalición o en solitario, arrebatándole esa competencia a la militancia morada". O sea, Pablo Iglesias.

La Razón

"La guerra por la sucesión de Sánchez entra en acción". La madre del cordero, estamos asistiendo a un auténtico cambio de época. "Los barones emplazan al presidente y a su «núcleo duro» al 24-J. No se rebelan ya «por responsabilidad con las siglas socialistas»". Cuando no es por una cosa es por otra.



"El PSOE no trabaja hoy en dar la batalla por aguantar y mantener el poder, sino en situarse para el día después del 23-J y acertar con la mejor solución para afrontar «una de las etapas más difíciles» con las que ha tenido que lidiar el partido. Sin contar los votos del 23-J, ya vaticinan que el poder socialista se va a quedar limitado, casi estrictamente, al grupo parlamentario, que lo diseña Pedro Sánchez, y que será el principal bastión de resistencia del «sanchismo»". Pues si resiste el sanchismo se acabó el PSOE.



Toni Bolaño, inasequible al desaliento, adora tanto a Sánchez que cree que ganará las elecciones. "Están intranquilos y tratan de visualizar el futuro del PSOE sin Sánchez. Pero una cosa es desearlo y otra, muy distinta, vender la piel del oso antes de cazarlo". "Pedro Sánchez no está vencido y va a por todas el 23-J. De momento, la primera batalla interna la gana por goleada colocando a sus personas de confianza al frente de las listas". Hombre, Toni, en las listas no hay batallas, las hace el jefe. Punto.



"Belarra trata de sofocar una rebelión en su propia cúpula". "Convoca una consulta a la militancia para que le otorgue poder absoluto para pactar o no con Díaz. Quiere evitar que dirigentes críticos de la dirección puedan rechazar su decisión si no hay "ok" hoy con Sumar". Pueden irse de Podemos. Para lo que queda en el convento.



Marhuenda se lo está pasando pipa, como tantos otros y pide más marcha. "He de reconocer que resultará más divertido informativamente que Podemos se integre en Sumar y la guerra interminable se prolongue a lo largo de la próxima legislatura". menudo carajal.



"La mayor ventaja de la líder de Sumar es que cae simpática a los medios de comunicación. Por ello, criticarla es una herejía imperdonable. Pablo Iglesias se ha convertido en un ángel caído que no despierta ninguna simpatía en aquellos que le reían las gracias". Bueno, no te creas, las víctimas despiertan empatía. "Con la profundidad intelectual y la capacidad de reflexión que caracterizan a la izquierda política y mediática, hay un personaje malvado que es Iglesias y un ser angelical que es Yolanda". Pues vaya con la angelical, es una bruja. "El primero tendría que partir al exilio y ordenar a sus acólitas que se postren ante la elegida. La realidad es que Irene Montero se ha convertido en un activo tóxico que no quiere nadie". No, hombre, Marhu, Irene marchará con su amor. Como tu dices, no la quiere nadie.



Tomás Gómez está mosca con las listas que está elaborando Sánchez. "Las listas que está elaborando, configuradas con los fieles y algunos candidatos que han sido derrotados en las municipales y que será, presumiblemente, su guardia pretoriana. Pedro Sánchez ha generado muchas aversiones y, ahora, intenta cicatrizar heridas a golpe de huecos en las candidaturas. La incorporación de los que fueron defenestrados en otro tiempo, como Carmen Calvo o José Luis Ábalos son ejemplos manifiestos de que quiere diluir al máximo lo que podrían ser voces críticas". Vamos, que el tío no piensa dimitir. Pues que no se equivoque, "el 24 J pasarán cosas en el PSOE". Y esperemos que una de ellas sea que Sánchez se vaya a su casa.