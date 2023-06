El PSOE hace méritos con Bildu: convoca plazas de urgencia de Policía Foral para echar ya a la Guardia Civil

Mientras el PSOE negocia con Bildu una solución para mantener el control de los Ayuntamientos de Pamplona, Vitoria y la Diputación de Guipúzcoa sin que se note demasiado la alianza con los proetarras de cara a las elecciones del 23-J, los socialistas navarros han dado una muestra de buena voluntad al partido de Arnaldo Otegi: El Boletín oficial de Navarra ha publicado la convocatoria de una oposición para cien plazas de la Policía Foral. Y su fin no es otro que suplantar cuanto antes a los guardias civiles que desarrollan competencias de tráfico en la Comunidad Foral y a los que Bildu ha exigido que se eche de Navarra cuanto antes.

El concurso se lanza asumiendo una "urgente necesidad de cubrir" plazas vacantes. Ha sido publicado en el portal de Convocatorias de empleo público del Gobierno de Navarra. Y su plazo queda abierto hasta el 8 de julio, un par de semanas antes de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez busca su renovación y ante las que Bildu ya ha anticipado su apoyo sin fisuras, en caso de ser necesario, a su candidato nacional preferido: el del PSOE.

Se trata de un movimiento totalmente en línea con las consignas de campaña diseñadas por Sánchez para el 23-J. Y es que quiere mantener los apoyos de proetarras, comunistas y separatistas pero medio disimulados para venderse como la solución a una supuesta ola de "extrema derecha y derecha extrema". Porque Sánchez es, según ese plan, el espíritu de la democracia frente a la dictadura de todo el resto.

Fuentes del PSOE han reconocido ya a Libertad Digital que los mensajes pueden resultar hasta "esquizofrénicos". Y es que se negará un pacto con Bildu mientras se mantiene, profundiza y hasta se riega con cesiones como el acelerón para echar a la Guardia Civil de Navarra, tal y como ya se pactó. Lo cierto es que Pedro Sánchez quiere reeditar en el fondo un "Frente Popular vendiendo que él no se une a Bildu y ERC sino Bildu y ERC a él por la necesidad de frenar un fascismo que avanza", explican las mismas fuentes.

Una de las plazas donde más se notará esta esquizofrenia será Pamplona. EH Bildu ya ha exigido a Pedro Sánchez la entrega del ayuntamiento de Pamplona. Los proetarras no son la primera fuera tras las elecciones del 28M y necesitan el apoyo del PSOE-PSN. Se lo han exigido y el PSOE ha reaccionado, como era lógico, intentando eludir lo que Arnaldo Otegi no ha dudado en calificar de "pacto". Bildu ha ido a más: ha amenazado a los socialistas con duras consecuencias si incumplen ese pacto y ha anticipado ya a Sánchez que se negará a darle la gobernabilidad de Navarra al PSOE, donde, de nuevo, la socialista María Chivite no ha tenido el mayor número de votos, pero depende de los proetarras para mantener la Presidencia foral.

Y el PSOE-PSN no ha tardado un buscar una posible salida a un problema de imagen que se tiene que decidir el 17 de junio en el caso del ayuntamiento de Pamplona, es decir, antes de las elecciones generales del 23 de julio. Y la salida para intentar que no se note el pacto entre proetarras y socialistas es un tapado cercano a EH Bildu. Una persona de un partido que ha asumido antiguos cargos de EA —uno de los fundadores de Bildu— pero con los que podrían disimular su alianza con Otegi.