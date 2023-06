Los montes universales alertan de que las talas masivas ponen en peligro los ecosistemas de la Red Natura 2000 en Aragón

Los montes universales alertan de que las talas masivas están poniendo en peligro los ecosistemas de la Red Natura 2000 en Aragón. Los vecinos de la sierra de Albarracín llevan años denunciando las talas masivas que han destrozado refugios como el de la Vega del Alto Tajo-Muela de San Juan y el Puerto de Bronchales-Orihuela, en la provincia de Teruel, al sur de Aragón.

En un amplio reportaje del que extraemos algunos testimonios pero que se puede leer íntegramente en El Español, los paisanos de la zona dan cuenta de lo que está sucediendo. Un antiguo pastor transhumante narra la anécdota de que en los años 50 tenían que cruzar el río Tajo pero que cuando bajaba con mucha agua tuvieron que cortar tres o cuatro pinos para usarlos de puente. "Nos costó la broma una multa de 5.000 pesetas por haberlos cortado", cuenta Maximiliano Belenchón, de 93 años, al diario. Y su hija añade que antes "el bosque era sagrado" que "se conservaba y se cuidaba. Era el bien más preciado. Se cortaba lo mínimo. Son la mayor riqueza que tiene nuestra sierra".

Y de eso se ha pasado a la situación actual en la que "las procesadoras van haciendo calles, arrasando todo lo que se encuentran a cuatro metros a ambos lados" por lo que "se llevan por delante el 80% de la masa forestal", alerta el ecólogo Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad.

La resistencia

Lejos de rendirse, desde la Asociación S.O.S. Montes Universales recogieron en poco tiempo más de 100.000 de firmas para detener la tala masiva de árboles además de elaborar un manifiesto con más de 60 científicos en el que se pedía el "cese inmediato de estas actuaciones, así como un replanteamiento del Plan de Ordenación de Montes en la Vega del Tajo que tenga por objetivo una gestión forestal sostenible compatible con los objetivos de conservación de paisajes, especies y hábitats de interés comunitario en un espacio protegido Natura 2000, definida con la participación ciudadana de los mismos habitantes del territorio, sus mayores conocedores".

Y culpan a la Administración de lo que está sucediendo: "No podemos entender cómo la propia Administración, que es la encargada de proteger el medio ambiente, es quien se lo está cargando. Nosotros no defendemos ninguna ideología ni credo político. Tenemos un único interés, que no machaquen nuestros recursos naturales. Pero están tratando nuestro monte como si de un cultivo se tratara, con el objetivo de sacar más madera en menos tiempo", denuncia otro natural de Guadalaviar.

Además, han denunciado también el ridículo precio al que se está pagando la madera. Ocho euros la tonelada, lo que supone la décima parte del precio al que solía venderse antes de que entraran las máquinas en la zona. "Antes se cortaba menos y valía más caro. Nos están destrozando el monte por dos duros. Dan ganas de pagar tú los 300 euros para que los árboles se queden donde están", cuenta Belechón.

Señala la noticia que siguen esperando conocer el informe de evaluación de impacto ambiental de las talas que solicitaron en 2021. Una resolución que acaban de recibir del Consejo de Transparencia de Aragón (CTAR), con fecha 22 de mayo de 2023, concluye que no existe tal informe.

Otro vecino, Carlos Casas, profesor de secundaria, de Orihuela del Tremedal, se pregunta dónde acaban los pinos que se talan de forma masiva. Podrían acabar en la mayor planta de pellet de España, Arapellet, que está en Aragón, en Erla. O que, según consta en el proyecto de Ordenación de Grupo Montes de Guadalaviar, "podría considerarse como uso potencial el aprovechamiento de biomasa como recurso energético".

Con todas estas actuaciones se está poniendo en peligro el hábitat de numerosas especies protegidas en la Red Natura 2000 y que "la sola presencia de un endemismo es motivo suficiente para que se paralicen las talas de forma inmediata, por el grave daño que ocasionan en su hábitat", advierte a El Español el entomólogo Victor Redondo, autor de un informe sobre las especies de mariposas protegidas y endémicas de los Montes Universales.