El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al próximo 23 de julio un día después de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo como reacción a la debacle socialistas que supuso para el PP recuperar varias autonomías y grandes municipios ha llevado a la actualidad política española a vivir de campaña en campaña electoral. En este contexto y como preludio a unas semanas de vértigo con mítines por toda la geografía española el presidente y candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Feijóo y Federico han recordado el programa especial de Es la Mañana de esRadio en Sangenjo en el que el entonces presidente de la Xunta tomó la decisión en directo de pugnar por la presidencia del PP por el suicido político de Pablo Casado. El líder popular ha comentado lo que ha sucedido en este tiempo que lleva en el cargo asegurando que "hay muchas más partes positivas" y que el balance ha sido "mucho más de los que esperaba". "Ordenamos y cosimos el partido de forma rápida, asumimos el liderazgo y ha empezado a caminar", ha añadido.

El presidente del PP ha recordado que en este tiempo han conseguido la "mayoría absoluta" en Andalucía y un "espectacular incremento de votos de 5 a 7 millones" que han significado que "por primera vez en siete años el PP ha ganado unas elecciones generales, porque las autonómicas y las municipales lo son". Cree que lo único "negativo" ha sido "dimitir como presidente de Galicia después de cuatro mayorías absolutas. Es algo que impacta y más desde el punto de vista familiar".

Las listas para las generales

En estos días los populares están ultimando las listas del partido para las elecciones generales del 23 de julio y Alberto Núñez Feijóo ha dicho que van a "intentar" cerrarlas "entre hoy y mañana". "La verdad que este partido no ha perdido mucho tiempo con ese tema. No ha habido cuotas, venganzas ni vetos", ha apuntado el líder del PP que ha dicho que van a "ofrecerles a los españoles un cambio seguro y tranquilo". Lo ha comparado con el "espectáculo en el Gobierno con los altos cargos que se han ido porque su objetivo es conseguir un acta" y "las dimisiones en bloque en Aragón o Avila". Viendo eso se siente "muy orgulloso" de su partido porque en el PP "no hay corrientes ni feijoistas".

"El partido es un partido que ha aprendido de los errores que hemos cometido, ahora me encuentro absolutamente cómodo. Escucho a todos los presidentes autonómicos" a la hora de elaborar las listas, ha asegurado Feijóo que no cree en la injerencia de Génova en la elaboración de las listas de las distintas CCAA. Sobre las listas de Madrid para el Congreso de los Diputados ha dicho que no va a dar "los números" porque no le "corresponde darlos". "En la lista va a ver personas que son buenas, que han tenido experiencia en la Asamblea de Madrid y que van a estar en la lista de Madrid". En este punto Feijóo ha dicho que "estaría encantado" de contar con Javier Fernández Lasquetty, pero "ha preferido dar un paso al lado". También ha dicho que habrá gente "de fuera del PP y que militó en Cs como Pablo Vázquez".

Acabar con la okupación

Contestando a las preguntas de los oyentes de Es la Mañana de Federico el presidente del PP ha asegurado que si llega a la presidencia del Gobierno después del 23J harán modificaciones a muchas leyes del sanchismo, entre ellas la de Vivienda. Feijóo ha dicho: "vamos a acabar con la ocupación ilegal de viviendas en España". El expresidente gallego ha indicado que ha "pedido una propuesta de reforma para intentar desalojar a alguien que no tienen un título de vivienda válido" y que "las personas vulnerables tendrán un política de vivienda adecuada". En este sentido ha indicado que "es evidente que la ley de vivienda es una ley que tenemos que modificar. La okupación de vivienda en España no puede continuar y debemos modificar las leyes".

Ha insistido en defender el acuerdo en Cantabria y ha asegurado que el PP no influirá de ninguna manera contra las investigaciones sobre el PRC. "Esto es lo que pasaba en España normalmente", ha añadido Feijóo que cree que "hemos establecido unas sospechas de todos los políticos" a cambio de apoyos para las investiduras. El presidente del PP ha dicho que "si el PSOE gana las generales y no pacta ni con los separatistas ni con Podemos yo me abstendré en la investidura, pero Sánchez nos ofrece Frankenstein II". "Lo que no es normal es que tengamos un candidato a la presidencia del Gobierno que este dispuesto a ser presidente sin ganar las elecciones", ha remarcado.

Sobre la Lomloe ha indicado que "aprobar y suspender no puede ser lo mismo" y que una vez que decida quién ocupará la cartera de Educación sea esa persona "nos diga lo que se puede rescatar de esa ley". Sin embargo, sí ha dicho que van a "cambiar el paradigma de la educación en nuestro país" y que habrá "una Evau con características básicas y troncos comunes en todo el país. Estoy a favor de que haya un tronco común".

En el ámbito de la Justicia ha dicho que "lo primero" que hará será "modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial" para que "de los veinte miembros del CGPJ los elijan ocho las Cortes y el resto los jueces". Feijóo no ha querido dar nombres sobre posibles ministros, pero sí ha asegurado que tiene "un buen equipo para el ministerio de Justicia". "Estamos trabajando con ese equipo para una amplia convocatoria de jueces en toda España", ha añadido el líder del PP que quiere "demostrar que creo en la independencia judicial, que no quiero mangonear en la justicia y que creo en la independencia de jueces y fiscales".

También ha indicado:"no creo en l a Ley de Memoria Democrática". Sobre la elección de Dolores Delgado ha indicado que "es inaudito que un fiscal de sala se nombre en contra del criterio de los fiscales y una vez convocada las elecciones" y que lo que harán es "derogar la fiscalía o en su caso vaciarla de contenido".

El Rey, Díaz y las redes

Además, Feijóo ha alabado al rey Felipe VI, el Jefe del Estado y "nuestro mejor ministro de Exteriores, en cualquier lugar del mundo": "Si yo tengo responsabilidad de Gobierno, el Rey será mi Jefe del Estado y el mejor ministro de Exteriores que pueda tener un gobierno que yo presida. Que el Rey tenga una preponderancia en la acción exterior del país será una línea permanente de mi política. Lo tengo clarísimo desde el principio: tenemos al Rey más formado en décadas. Es un activo de España incuestionable".

Preguntado por Yolanda Díaz, ha respondido que "es una persona muy hábil, ¿no? Mucho. Fíjese dónde estaba y dónde ha llegado". En su opinión, la líder de Sumar "ha ido mejorando su habilidad de estar en el lugar oportuno en el momento oportuno": "Hay que reconocerle que es candidata a la presidencia del Gobierno proviniendo de una concejalía de Ferrol".

Finalmente, ha dicho que, tras el discurso de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en las Cortes, no le aplaudió a él en sí, sino "al pueblo colombiano": "A este señor le invitan las Cortes a dar un discurso, y yo voy porque formo parte de las Cortes. Entiendo que tanto la cena como el aplauso se refieren al pueblo de Colombia. No le oculto que no me importaría que hubiese un cambio en Colombia". También ha criticado el uso abusivo de las redes sociales por parte de los jóvenes y ha pedido controles: "Nos preocupa mucho que un menor pueda tener acceso a pornografía y a webs impropias. Tenemos que hacer un esfuerzo tanto los operadores de móviles, los operadores de contenidos, como los Estados".