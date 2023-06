El delegado del Gobierno en Madrid dice que Bildu "ha hecho más por España que todos los patriotas de pulsera"

El nuevo delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha sorprendido este jueves en un desayuno informativo deshaciéndose en elogios con EH Bildu cuando trataba de justificar los pactos de Pedro Sánchez en esta legislatura.

Preguntado por las alianzas del Gobierno, Martín ha sentenciado que "esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles de vidas de ciudadanos apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados, dignificando la vida de miles de pensionistas españoles, mejorando las condiciones laborales de miles de ciudadanos posibilitando unos presupuestos que han materializado estas cuestiones". Unas palabras aberrantes al referirse a Arnaldo Otegi y los suyos, que aún siguen sin pedir perdón por los crímenes de ETA y justificando a quienes los cometieron hasta el punto de que para el 28-M 44 etarras iban en las listas del partido, siete de ellos con delitos de sangre.

En su opinión de Martín, sin embargo, los "supuestos enemigos de España" han "hecho más por los españoles y por España que los que han hecho todos los patrioteros de pulsera".

"Por tanto mi pregunta no es con quién se ha pactado, si no cómo es posible que esos patrioteros de pulsera -en clara referencia a PP y Vox- no estuvieran remando a favor de España y los españoles estos cinco años. Es la gran reflexión de esa etapa", ha zanjado.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha defendido que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha referido al PSOE y no a Bildu al decir que han hecho "más por España y los españoles que los patrioteros de pulsera".

Intento de justificación de Lobato

Tras el acto, y ante el eco que han tenido las declaraciones, el líder del PSOE en Madrid ha tratado de desdecir a su compañero de partido. Preguntado por los periodistas, Juan Lobato

En declaraciones a los periodistas tras un desayuno informativo protagonizado por Martín, Lobato ha dicho que las palabras de Martín no se han interpretado adecuadamente y ha indicado que él comparte "lo que sabía que iba a decir el delegado del Gobierno, que era que el PSOE y los socialistas en el gobierno durante estos años" a los que les han llamado "enemigos de España" han hecho "mucho más con esa reforma de las pensiones y con todas las políticas públicas" que, como el delegado ha trasladado, "esos patriotas de pulsera".

"Y yo eso lo comparto, los socialistas, es a lo que creo que el delegado del Gobierno, por lo que tenía hablado con él y me había ya explicado, se refería", ha defendido.