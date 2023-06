Arnaldo Otegi ha trasladado ya a Pedro Sánchez el mensaje de que incumplir sus pactos con Bildu en la formación de gobiernos locales "no es un buen negocio". Y ahora ha sido desde Pamplona, donde han trasladado un segundo mensaje al PSOE. El remitente es el propio candidato proetarra a la Alcaldía de la capital navarra, Joseba Asiron, y le ha comunicado al PSOE de María Chivite que "no existen terceras vías", que deben "abandonar el veto" a Bildu y que "en la medida en que persista un bloqueo del PSN (PSOE)" igual será el apoyo al PSOE en el Gobierno autonómico de la Comunidad Foral. El ultimátum está en la mesa.

La cuenta atrás se acaba y el próximo sábado 17 de junio los ayuntamientos tienen que estar formados. El PSOE no quiere exhibir públicamente sus pactos con Bildu en Pamplona, Vitoria y la Diputación de Guipúzcoa. Pero Bildu exige ya el pago de la parte del pacto de Pedro Sánchez.

En medio de este crucigrama, Sánchez ha ordenado buscar una "tercera vía": apoyar Bildu, Geroa (la marca navarra del PNV) y el propio PSOE-PSN a un partido cercano a los de Otegi. A un tapado. Su nombre es Zurekin y lleva dentro a antiguos miembros de EA, uno de los partidos fundadores de Bildu.

Pero Bildu acaba de dejar claro que no acepta medias tintas y que quiere las tres plazas. Asirón, en esta línea, ha comunicado ya a los socialistas que "sólo hay una posibilidad" de que el próximo día 17 se forme un "Gobierno progresista en Pamplona". El de Bildu. Desde el partido proetarra no dudan en aclarar que la base de su pacto con Sánchez pasa por que en cada institución gobierne "la fuerza progresista más votada", sin tener en cuenta el voto de los partidos constitucionalistas. Y, efectivamente, ese pacto lleva a entregar Pamplona, Vitoria y la Diputación de Guipúzcoa a lo que el PSOE llama fuerza progresista: a Bildu.

Acuerdo con cinco puntos

Bildu ha trasladado, además, un acuerdo de Gobierno ya al PSOE. Uno con cinco puntos. El primero pasa por un supuesto "marco integral de convivencia" que impulsaría "la participación ciudadana". No se aclara si eso llegaría a consultas separatistas, pero sí incluye un brutal apoyo a la lengua vasca en Navarra. El segundo pilar, como no, es la transición energética y el cambio climático; el tercero habla de vivienda y justicia social, un apartado que debería incluir el trato a los okupas; el cuarto habla de alterar la urbanización de una de las zonas más clásicas de Pamplona –el paseo de Sarasate—, crear un "ekoparque" y más obras en la ciudad y algunos de los barrios de más voto de Bildu. Y el quinto pasa por una plan de barrios que pretende discriminar el tráfico en coche particular.

Sea como sea, Bildu ya ha exigido a Pedro Sánchez la entrega del ayuntamiento de Pamplona. Los proetarras no son la primera fuerza tras las elecciones del 28-M y necesitan el apoyo del PSOE-PSN. Se lo han exigido y el PSOE ha reaccionado, como era lógico, intentando eludir lo que Arnaldo Otegi no ha dudado en calificar de "pacto". Bildu ha ido a más: ha amenazado a los socialistas con duras consecuencias si incumplen ese pacto y ha anticipado ya a Sánchez que se negará a darle la gobernabilidad de Navarra al PSOE, donde, de nuevo, la socialista María Chivite no ha tenido el mayor número de votos, pero depende de los proetarras para mantener la Presidencia foral.

Y el PSOE-PSN ha buscado una posible salida a un problema de imagen que se tiene que decidir el 17 de junio en el caso del ayuntamiento de Pamplona, es decir, antes de las elecciones generales del 23 de julio. Y la salida para intentar que no se note el pacto entre proetarras y socialistas es un tapado cercano a EH Bildu. Una persona de un partido –Zurekin– que ha asumido a antiguos cargos de EA —uno de los fundadores de Bildu— pero con los que podrían disimular su alianza con Otegi. Pero ahora la respuesta de Bildu es rotunda: o todo o nada.