El Mundo

"Un hombre de Sánchez rompe la campaña al elogiar a Bildu". Ayer decía Pablo Planas en una brillante columna que en esta campaña veremos cosas que ni en Blade Runner. Pues ayer vimos dos cosas que no creeríamos y que convierten a Planas en un visionario. Primero, Sánchez nos mando en representación suya en Madrid al mismísimo Txapote. Las barbaridades que dijo el delegado de Sánchez le inhabilita para desarrollar ningún cargo. Que "Bildu aporta más a España que ‘los patrioteros de la pulsera’". "’Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles de vidas de ciudadanos apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados’". No sé cómo se sentirán los familiares de los socialistas asesinados por los amiguitos de este miserable y de su jefe Sánchez.



La segunda barbaridad fue la denuncia del PSOE contra El Mundo, ABC y El Español ¡por las encuestas! El partido de Tezanos, el manipulador de encuestas con dinero público, denunciando empresas privadas que, al contrario que las del CIS, han clavado los resultados de las urnas y además no se pagan con cargo al presupuesto. Hay que estar muy desesperado. Ayer, GAD3, aclaró en esRadio que su domicilio empresarial no está en el Tíbet, ni en Japón, ni en las Islas de Pascua, sino en la madrileñísima calle de Alcalá y que Santos Cerdán se puede pasar por allí cuando quiera.



Dice Federico Jiménez Losantos que "hay que reconocerle al PSOE su empeño, no por involuntario menos eficaz, en demostrarnos que hay que votar a las derechas el mes que viene". Pero vamos, en chanclas y bañador. El tal Paco Martín viene "y nos recuerda que la razón para no votar a la izquierda es de orden moral, porque presume de lo que antaño negaba: su fervorosa complicidad con la banda asesina ETA". Y se metió el solito en ese jardín, sin que nadie le diera pie.

"Ni Otegui habla tan bien de sí mismo como Zapatero, Sánchez o este Martín, sucesor de Bolaños como Meñique de la Mano de Sánchezstein. Han unido de tal forma su acción de Gobierno con el tiro en la nuca, los casi cuatrocientos crímenes sin juicio y los doscientos mil vascos expulsados de su tierra para adecuar el censo electoral a la parabellum, que no vacilan en mentir para defenderlos, incluso si no apoyan al Gobierno, sólo por existir. Vox es Ortega Lara, el PSOE está con sus carceleros". Increíble, el tal Paco Martín ha dejado al PSOE en calzoncillos. No están con el partido de ETA por obligación, están con el partido de ETA porque los quieren. Por supuesto, les parecen más decentes que al PP. Ver para creer.

"Un tío que se cisca en 134 asesinados por los terroristas en Madrid debería acabar en una cueva junto a escorpiones y ratas, sus semejantes. Pero hay una razón por la que Sánchez debe echarlo antes del 23-J: por tonto". Le faltó aparecer con un pasamontañas y acabar su discurso gritando ¡gora ETA!

Y encima, Federico pone al sinvergüenza servidor de Sánchez, Otegi, frente a sus mentiras. "Bildu se abstuvo en las seis votaciones sobre el Covid; el PP apoyó cinco; y Vox, una. Las vidas de los españoles les importan como a Sánchez y a usted: entre poco y nada". Nada que añadir.

De la segunda barbaridad del día habla un editorial. "El partido del presidente del Gobierno pretende una vez más cuestionar la credibilidad de la prensa no afín a su gestión y ha elegido para ello la vía del señalamiento público. El PSOE registró ayer ante la Junta Electoral Central (JEC) una reclamación contra las encuestas que Sigma-Dos realiza para El Mundo. La acusación es de una fragilidad extrema y solo cabe interpretarla en el contexto de una precampaña en la que los socialistas temen la desmovilización de su electorado, que puede incrementarse si los sondeos dibujan una derrota rotunda del PSOE". Se les ha ido la pinza.

"Es sorprendente que el PSOE se lance a este señalamiento —también a los diarios Abc y El Español— teniendo al frente del CIS a José Félix Tezanos, que lo ha llevado a un descrédito sin precedentes por su evidente servilismo al PSOE". Al menos este tremendo ridículo nos permite chotearnos del miedo que tienen.

El País

"El PP de Feijóo abre la puerta a las políticas de la ultraderecha". El PSOE se abraza a los etarras, se zambulle en las políticas de ultraizquierda radical y se arrodilla ante los golpistas mientras patea y escupe a media España. Venga, hablemos de pactos.

Elsa García de Blas dice que "el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox para la Comunidad Valenciana desvelado este jueves ha provocado cierto estupor en las filas populares, donde hay hasta choteo por el hecho de que un torero retirado vaya a convertirse en el nuevo vicepresidente autonómico. "Nos falta poner de portavoz a una tonadillera", ironiza un barón popular". Sánchez puso de ministro a un astronauta y de candidato en Madrid a un entrenador de baloncesto.

Resulta que el torero es también licenciado en Derecho, "mucho más que algunos secretarios de Estado", y arguyen que "una cajera era ministra de Igualdad", en referencia a Irene Montero, licenciada en Psicología". Este es el nivel del debate. Están los medios sanchistas echando chispas. Tienen un cabreo sideral. Pues ajo y agua, les queda mucho por sufrir.

"Mientras, Feijóo se afana en defender los acuerdos del PP con Vox tratando de justificarlos porque si no el PP no podría gobernar. "Cuando pierde el PSOE hay que repetir las elecciones, y cuando el PP gana no puede pactar con nadie", sostuvo este jueves en un acto de partido en Palma de Mallorca". La izquierda considera que solo pueden gobernar ellos.

"’El planteamiento de Sánchez es: tenemos que gobernamos nosotros o que no gobierne nadie’, se quejó Feijóo". Y pueden pactar con lo más execrable del Parlamento, como Podemos, Bildu y ERC, pero el PP no puede pactar con nadie.

Lo mismo opina Ignacio Peyró. "Cuesta mucho explicar por qué el sí a Otegi —o a Esquerra— y el no a Abascal". No cuesta, es imposible. Se ponga como se ponga Bolaños, que ayer estaba desatado, Sánchez o las terminales mediáticas de la izquierda. Vox es el partido de Ortega Lara, secuestrado por la banda de Otegi. Nadie tiene las manos manchadas de sangre en Vox. Bildu mete a asesinos en sus listas. Cierto, hay cosas muy difíciles de explicar.

Sobre el Txapote que nos ha mandado Sánchez pasa de puntillas. "El delegado del Gobierno en Madrid, sobre Bildu y su apoyo a medidas sociales: ‘Han hecho más por España que todos los patrioteros de pulsera’". Han salvado vidas, dijo. "Las palabras de Martín —referidas a que los votos de los independentistas vascos y catalanes han servido para sacar adelante los Presupuestos o la reforma de las pensiones y los estados de alarma por la pandemia del coronavirus— han levantado ampollas inmediatamente". Bildu no apoyo ninguno de los estados de alarma, que, por cierto, eran ilegales.

ABC

"El Gobierno aplaude a Bildu: han salvado miles de vidas". Se ha cubierto de gloria, el enviado de Sánchez. "Inexplicablemente, la defensa a ultranza de Bildu se ha convertido en un recurrente ítem electoral del PSOE para blanquear los más de 800 crímenes de aquellos terroristas a los que defiende y homenajea Bildu. Lo más grave es que el argumento de este delegado del Gobierno no se limita ya a reafirmar la legitimidad de Bildu, que existe en tanto en cuanto es un partido legalizado, sino que lo erige en una especie de benéfico 'salvador' de españoles", dice el editorial. Es que es el colmo de los despropósitos.

"Este tipo de mensajes, hirientes para muchos españoles y castigados por cierto en las urnas, demuestra la confusión que hay en el PSOE para mantener un mensaje unívoco y coherente ante la opinión pública. Presentar a Bildu como un socio fiable, y elogiarlo como ejemplar frente a la derecha ‘patriotera de pulseras’, es un error y una burla". Y un insulto, porque esa derecha a la que desprecia y escupe representa a más de media España, y Bildu solo a un grupo de separatistas vascos con un pasado asesino. El PSOE, y en concreto el Gobierno, sigue sin reconocer el resultado de las urnas.

El otro editorial va sobre la broma del día, el tema de choteo. "El PSOE de Tezanos denuncia las encuestas que sí aciertan". Es que los tienen cuadrados. "Resulta inverosímil que Ferraz exhiba un prurito semejante con respecto a las encuestas que publicamos los medios al tiempo que mantiene al frente del CIS a Tezanos, un antiguo miembro de la misma ejecutiva a la que hoy pertenece Cerdán y cuyos barómetros han acabado siendo objeto de parodia pública. Es intolerable que un Gobierno que ha contribuido tanto al descrédito del CIS intente cuestionar predicciones que, como la de GAD3 para ABC, han probado ser mucho más precisas que aquellas que sí pagamos con nuestros impuestos". Una marcianada.

Ignacio Camacho también está atónito con lo del delegado de Sánchez. "A algún cerebro de la campaña socialista le debe de haber parecido un buen plan el de enrocarse en la defensa y el blanqueo de los herederos abintestatos de ETA. Quizá un día de éstos salga alguien comparando a Otegi con la madre Teresa o proponiéndolo para el Nobel de la Paz en la Academia noruega". Pues no me extrañaría, veremos cosas que no creeríamos, ya lo dice Pablo Planas.

"Si ésta va a ser la estrategia gubernamental, y lo parece por la reiteración, se aproxima una hecatombe sanchista. Sacar pecho de sus alianzas no es acercarse al borde de la sima sino dar un paso adelante y lanzarse al vacío con instinto suicida. No hay en España formaciones que susciten tanta antipatía como los sucesores de Batasuna y los partidos separatistas". A este PSOE ya no lo reconoce ni la madre que lo parió. Se ha convertido en un partido invotable para cualquier persona con un poco de decencia. Ya hace hasta apología del terrorismo.

La Razón

"Sánchez se agarra a Vox para paliar la fuga de votos". Sí, con eso ya contábamos. Con lo que no contábamos es con que nos mandara un Txapote para representarle en Madrid.

Sandra Golpe está con Pablo Planas. Lo del delegado de Sánchez "es una provocación absurda, dañina y muy poco inteligente, a escasos 40 días de unas elecciones generales que condicionarán el rumbo de España. Excepto el CIS, las encuestas auguran la victoria del PP el 23 de julio, y en Ferraz están demasiado nerviosos. Si no, resulta inexplicable la denuncia interpuesta por el PSOE ante la JEC contra varios medios y encuestadoras, por omitir datos técnicos menores, irrelevantes, en sus respectivos sondeos electorales. ¡Lo que nos queda por ver!". Por favor, que sean naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión o rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Cualquier otra cosa produce terror.