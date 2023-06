Jiménez Losantos estalla contra la "bocachancla" del PP y "la purga" de Vox: "Es una maldición"

El Mundo

"Abascal militariza Vox con Buxadé en su cruzada cultural". Mala cosa, Abascal, mala cosa, empezáis a dar miedo. "El arquitecto en la sombra del nuevo Vox, responsable de la purga interna que ha apartado de las listas a trece diputados de la anterior legislatura, como Mireia Borrás, Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso. Buxadé es, además, delegado de Abascal en las negociaciones territoriales del PP como la de Extremadura y devoto enlace de Vox con el tradicionalismo católico del Opus Dei, Legionarios de Cristo, Hazte Oír, Camino Neocatecumenal, Emaús...". Si acabamos con Podemos también podemos acabar con este Vox.



Federico Jiménez Losantos echa chispas con lo de Extremadura. "Tras el éxito de Valencia y Barcelona, el PP encaraba la campaña de las generales con los mejores auspicios. Pero como ha dicho alguien, sólo el PP es capaz de defender las ideas del PSOE con el entusiasmo de María Guardiola, secundada ayer por Borja Sémper, diestro en el arte del tiro al pie". Y por si fuera poco, llega la purga de Vox. "Sánchez del Real, que, como Pelayo, era partidario de un acuerdo semejante al de Baleares, es descabalgado por Buxadé y su valido Hoces, que se cargan el acuerdo para demostrar que mandan. De principios, nada. De valores, menos. Lo que en Buxadé es alarde de poder personal travestido de dignidad, en Guardiola es mera torpeza disfrazada de virtud". "Estamos en lo de siempre: la derecha política despreciando por mezquinos intereses de partido a la derecha social. Y la izquierda difunta, resucitando. Es una maldición". Y aún queda un mes para meter la pata. A este paso, gana el sanchismo.



Rafa Latorre dice que "María Guardiola está recibiendo elogios por su impertérrita coherencia". Sí, en La Sexta y en El País es una heroína. Se puede ser coherente sin decir las tonterías que ha dicho esta mujer. "Lo de verdad coherente sería que el PP se abstuviera para permitir un gobierno de Guillermo Fernández Vara, indiscutible mal menor frente a la repetición de las elecciones o a una coalición tan maléfica como la que Guardiola describe que le propone Vox". Totalmente de acuerdo, no se puede estar repitiendo elecciones a todas horas. Lo que van a conseguir es que nadie vaya a votar.

El País

"Malestar entre cargos del PP por el descontrol de Feijóo en los pactos con Vox". La baronesa roja ha roto la campaña del PP. Será muy coherente, pero parece una infiltrada de Sánchez. "Dirigentes nacionales y territoriales admiten en chats y reuniones que la líder extremeña María Guardiola ha ido "demasiado lejos en sus declaraciones e insultos contra el partido ultra", mientras diputados y cargos orgánicos cuestionan la visión federal del líder y que retome el estilo de Rajoy de esperar a que los problemas se disuelvan solos". ¿Qué líder? ¿El PP tiene un líder?



Dice Carlos Cué que "la campaña se ha girado de una manera que no le conviene nada al PP". Y tiene razón. Lo único positivo es que Sánchez se está dedicando a hacer el indio. "Pedro Sánchez ha entrado de lleno en campaña con presencia prácticamente diaria en entrevistas o en un inusual formato que se ha inventado el PSOE y que consiste en una conversación con sus ministros sobre un tema específico, pero sin preguntas de la prensa y con un público de dirigentes del partido". Parece un loco ridículo.

ABC



"Hacienda investiga si la trama de Tito Berni ocultó mordidas en bitcoins". De la campaña habla Julián Quirós con evidente hartazgo. El PSOE "se ha quedado pequeñito y reducido a Pedro Sánchez y esas entrevistas más falsas que la playa de Borja Sémper, donde le da la enhorabuena a sus ministros y les anima con aquello de Richard Gere: «Quiero que me hagas más la pelota»". Es que no se puede hacer más el ridículo. "Mientras en el otro lado, en el antiguo partido verticalista de Fraga y Aznar, desde el 28M ha brotado un ramillete de barones asilvestrados, cada uno con su música, animados por la flema de Feijóo y las ganas de emular a Díaz Ayuso". Normal que la gente pase total de la política.

Álvaro Martínez quiere que Sánchez vaya a Sálvame. "Ahora que anda de gira por las televisiones y las radios y que hasta se ha reinventado a sí mismo como indiscutible 'rey del plasma' al entrevistar en circuito cerrado a sus ministros, quizá esta tarde aparezca Sánchez en el último 'Sálvame' de la historia". Oye, pues sería un gran final. Sánchez empezó su carrera política en Sálvame y él y el programa mueren a la vez. "Hoy debería ser Sánchez la estrella invitada en el sepelio de 'Sálvame' ". Éxito asegurado, que diría Dolores Delgado.

"Casi diez años después de aquella llamada a 'Sálvame' se sincronizan ambos crepúsculos, el del programa y el del presidente y todo –signo vital, nombres, estado de ánimo y circunstancia– parece guionizado de tal forma que constituiría una fantasía que Sánchez volviese a llamar al plató gritando «¡sálvame!» en pleno hundimiento de ambos". "Sánchez en 'Sálvame' sería la metáfora perfecta del condenado pidiendo clemencia". Venga, Sánchez, dale el gustazo a tu enamorado Jorgeja.



María José Fuenteálamo es de las que han caído rendida ante los encantos de la baronesa roja extremeña. "Si la comunidad vuelve a las urnas, Vox pondrá toda su energía para que no parezca una segunda vuelta entre Vara y Guardiola. Pero ahí su 'no' a los de Abascal será una baza para la nueva líder popular -aunque haya a quien no le guste, ya lo es-". María José, si Extremadura vuelve a las urnas habrá una abstención enorme y ganará Vara por goleada. "Podrá lanzar un mensaje aún con más fuerza: a Vox sólo puede pararlo el PP. Lo ha demostrado Isabel Díaz Ayuso". No compares, por favor. A Ayuso no se le ha ocurrido enfrentarse a Vox con los argumentos de Podemos. "La idea es más que interesante para Génova. No porque los votos del partido verde no les valgan, sino porque saben que a quien busca comerse Vox es al PP". Eso no va a pasar. Y mira, no, no es buena idea obligar a la gente a ir a las urnas una y otra vez.



La Razón



"El poder económico teme el efecto desestabilizador de Vox". Vaya. Que se sepa, aquí quien ha puesto a caer de un burro al poder económico han sido Sánchez y Podemos. "Incertidumbre en el Ibex y entre fondos de inversión, que anticipan inestabilidad y disfunciones. «Gente de nivel no entrará en un Gobierno con Abascal de vicepresidente»". Carmen Morodo, la reina de Ferreras (sin desmerecer a la insoportable y permanentemente cabreada Angelina Rubio) haciendo campaña por Sánchez.



Visto cómo ha ido la semana, con la Guardiola tocando las narices a todas horas, el sanchista Toni Bolaño está feliz como una perdiz. "Parece que Sánchez va a lo suyo. Nuevas promesas, atacadas con saña por los trolls de las redes que le acusan de todo con un lenguaje que refleja la cortedad de miras y mente, entrevistas a sus ministros, modalidad un poco naif ,que quieren que les diga, y apariciones públicas por doquier que para dolor de sus adversarios sale vivo y con fuerza".



"A su derecha, desolación y caos. María Guardiola, la chica del alcornoque según Federico Jiménez Losantos, peca de bocachancla". "La señora Guardiola, autoerigida en la valquiria extremeña, da entrevistas a diestro y siniestro porque ya saben, cuando en el pueblo te llaman de la capital te consideras importante. Vamos, ejerces de pueblerino". Y Feijóo haciéndose la estatua mientras su Borja hace el ridículo con las sombrillas. "Así, la señora Guardiola, heroína o villana según el cristal con el que se mire, se ha ido metiendo en charcos esta semana". Como Feijóo no de un golpe en la mesa se le van las cosas de las manos.



José Antonio Vera escribe algo de lo que se habla poco y se informa menos. Sólo Marta Arce se ha molestado en avisar de la que se avecina en Libertad Digital. La ley de restauración de la UE que pretende acabar con la agricultura y la ganadería. Esa legislación "arruinará a decenas personas que ahora viven del campo o la pesca". "Cientos de familias se quedan sin su fuente principal de ingresos al clausurarse por decreto la actividad de decenas de autónomos de la agricultura, la ganadería y la pesca, así como de numerosas pymes y cooperativas".



"Está demostrado que impedir la ganadería y la agricultura en los parques naturales es el principal motivo de que los actuales incendios sean de "sexta generación", debido fundamentalmente a que la ausencia de gestión convierte los matorrales en combustible, con lo que el fuego se propaga con suma facilidad".



"Al impedirse la ganadería y la agricultura, además, se condena a la ruina a miles de personas, se reduce la producción alimentaria y perdemos soberanía alimentaria, pasando a depender de países como Marruecos, escasamente ecológicos en sus prácticas de laboreo. El precio de los alimentos se disparará más, con más inflación. Muchas familias no podrán acceder a alimentos de calidad, con las consecuencias para la salud que ello conlleva. Ocurre igual con la drástica reducción de los caladeros de pesca, convirtiendo al pescado en un producto escaso y para ricos, y a nuestros pescadores en pobres de necesidad".



"La ley también consagra la política de "eliminar obstáculos de los ríos", o sea azudes, presas y embalses, algo en lo que nuestra vicepresidenta Ribera se viene empleando con ímpetu. Destruir pantanos en España no es lo mismo que en Dinamarca. Aquí tenemos sequías y son absolutamente necesarios para combatirlas. Algo que se ha demostrado eficaz, pero que Europa está empeñada en liquidar con la finalidad de que los ríos discurran por sus cauces sin ningún impedimento". ¿Pero qué está pasando en Europa? Hay que detener este desastre.