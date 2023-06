'El País' se licúa con el "corazoncito" de Sánchez y se suma a sus insultos a los medios críticos

El Mundo



"La izquierda sale del trauma del 28-M favorecida por la pelea PP-Vox: recupera seis diputados en 20 días". Vox tiene menos de un mes para dejar de hacer el idiota y sus votantes para pensar que le van a regalar el voto a Sánchez. "Guardiola rectifica: busca un gobierno con "respeto" a Vox. Aplaza la Junta de mañana para no lastrar a Feijóo y dimite su asesor de prensa". Demasiado tarde, tiene que irse a su casa. Y a ver si Feijóo aprende que no puede mantener a los casadistas y teodoricos dentro del partido.



Menos mal que Sánchez sigue a su bola. "Sánchez lanza su campaña contra los medios, "veneno y fuerza corrosiva", y con confesiones sobre visitas al psicólogo o el Covid". Se ve que Sánchez no ve las tertulias de Ferreras, no escucha a Angélica Rubio, Carlos Cué, Cristina Fallarás, Antonio Maestre, Ignacio Escolar y un largo etcétera. Y el PP y Vox haciéndose el harakiri.



Federico Jiménez Losantos saca a relucir a Zapatero, que últimamente está muy activo. "Lo que está haciendo Zapatero es reivindicar su legado, y a Sánchez como parte de él, lo que es rigurosamente cierto. Ni Felipe González, ni Javier Fernández, ni Rubalcaba aparecen en sus peroratas. Tampoco Sánchez. De lo que habla es de su pacto con la ETA, base del de Sánchez, de su alianza con el separatismo catalán, que su sucesor continúa, y de su unidad de acción en los comunistas del Grupo de Puebla, donde están el PSOE, Podemos y el PCE. El modelo político para España de Zapatero, antecesor y sucesor de Sánchez, es la izquierda iberoamericana, alineada con Putin y Xi". Hay que cargarse al PSOE.

El País

"Feijóo se alinea con Vox y acusa al Gobierno de "politizar la familia"". Se quejará Sánchez de El País, Natalia Junquera, Pepa Bueno, Carlos Cue, Javier Casqueiro, Elsa García de Blas... ¿Te tratan mal, Pedrito? ¿Lo que quieres es que todos los periodistas de España estén a tu servicio? "El pacto de Castilla y León fue el primero en el que, a demanda de Vox, se eliminó el concepto de violencia machista para sustituirlo por el de "violencia intrafamiliar"". Oh, ah, oh, Natalia se rasga las vestiduras, llamar a la violencia machista violencia intrafamiliar, nos ha quitado el sueño a los españoles. Si esas gilipolleces son lo único que tienen para criticar a Vox lo llevan claro.



"Después de lo de Évole, queremos ver cómo Ana Rosa blanquea a Sánchez", cuenta Íñigo Domínguez, otro baboso del presidente. "Pedro Sánchez ha pasado al contraataque, y por sus narices que quiere ganar las elecciones a pulso a base de salir en la tele, en la radio, y hasta en la carta de ajuste si hace falta". Menos mal que existe Netflix. "Quiere explicarse, hacer ver que no es tan malo, que no es robótico, que tiene su corazoncito, destruir la caricatura de supermalvado de la derecha". Y en eso están los medios sanchistas, en echarle una mano. Sánchez, que ya te conocemos, mientes como un bellaco.



Que después de cinco años de vetos a los medios que no le hacen la pelota como El País, "anuncia una especie de ‘Kamikaze Tour’ por medios hostiles". "Supongo que Federico Jiménez Losantos, aunque no le citaron, colapsaría la centralita de La Moncloa para pedir la vez, pondría cianuro a enfriar y llamaría al afilador", añade Íñigo de su propia cosecha. De cianuro sois más los periodistas de izquierdas. Y se queja Sánchez de que no tiene periodistas que le hagan la pelota.



"Será ocasión de ver cómo se desenvuelve algún gurú de la derecha cabreada, que una cosa es hacer monólogos para despotricar y otra una entrevista seria". No como las entrevistas masaje que le hacen en El País o la Ser.



"Pedro Sánchez salió airoso, la entrevista le salió bien. Y ahora estamos deseando que vaya a ver a Ana Rosa y Federico, para ver cómo se despedazan, o incluso dialogan, y a ellos les acusan de blanquearlo. Si al final gana lo mismo hasta puede ser mérito suyo". Si al final gana, será por culpa del PP y Vox. Sánchez es un psicópata y eso no lo va a cambiar en un mes por mucho que se empeñen los Íñigos Domínguez de turno.

ABC



"Guardiola se repliega y apuesta por bajar la tensión para «poder avanzar» en Extremadura". El daño ya está hecho. Y Vox, ese partido en el que ahora manda Buxadé, tiene mucha culpa.



Girauta advierte. "Con un PP en torno a 140 escaños y un PSOE en torno a 105, y dado que el secesionismo siempre se decantará por este, lo que ahora mismo debería preocupar a cuantos comprenden el peligro existencial (para España y el sistema) de una segunda legislatura del autócrata es que Vox quedara por debajo de Sumar. Es fácil de entender y difícil que suceda. Salvo que los insensatos guardiolas sigan imitando a la izquierda en el empeño y en la caricatura".



José Peláez no ve ningún peligro. "La calle ha asumido que Sánchez no será presidente y la única disyuntiva a la que se enfrenta es si quiere que su voto contribuya a que Feijóo gobierne en solitario o si prefiere que lo haga con Vox". "El PSOE parece no aprender de sus errores e insiste en agitar el miedo a la ultraderecha, sin entender que ese eje de comunicación trabaja a favor de Feijóo y que, gracias a ello, es percibido como un valor refugio que sirve a la vez para acabar con Sánchez y con Vox. Cuanto más abunde el PSOE en este error, más votos estará regalando al PP". Acabar con Sánchez, con Vox y con Podemos. Triplete.



"Según las encuestas, el resultado de Vox no va a permitirle exigir entrar en el gobierno, aunque ya hemos visto en Extremadura que eso da igual y que los números no son motivo suficiente para reducir el odio africano que parte de Vox siente hacia el PP, llegando incluso a regalar la presidencia de la Asamblea al PSOE. Este error ha sido un regalo impagable para la campaña del PP". Bueno, la tal Guardiola también se las trae. ¿Por qué no se presentó por Podemos?



"El voto a Vox empieza a percibirse como una incógnita, un sobre sorpresa que, llegado el momento, quizá no sirva para investir un presidente de centro-derecha sino para entorpecerlo. Y estas sorpresitas no son del gusto de la gente conservadora". Si Buxadé aparece unas cuantas veces más, Vox desaparece. Ese tío da mucho miedo.



La Razón



"El pulso de Vox al PP no impide el vuelco electoral en las elecciones del 23J". "La formación de Santiago Abascal no crece en escaños, pero sí moviliza un diputado más para el PSOE y otro para Sumar". La formación de Buxadé, perdona.



Marhuenda flipa con Sánchez, que anda "a la búsqueda de entrevistas como si fuera un galgo persiguiendo a una presa". Y si no, pues entrevista él mismo a sus ministros. "No había visto nada igual en mi vida. Por supuesto, la izquierda mediática ha comprado el mensaje monclovita. Ahora nos lo muestran como un líder progresista, enrollado y sensible socialmente". La izquierda mediática siempre lo ha mostrado así. Les tiene totalmente fascinados.



"Sánchez insiste en todas las entrevistas que la derecha política y mediática le odia". Se equivoca, es la gente la que le odia. Según Marhuenda, "la realidad es que el odio surge de los dirigentes regionales de su partido". "Cuando pierda el poder descubrirá lo inmisericorde que es el odio de los suyos". Se lo ha ganado a pulso.



"Su frentismo y su política de pactos, heredera del Pacto del Tinell donde el socialismo quiso establecer un cordón sanitario contra el PP, ha conducido al sanchismo y el antisanchismo, que es el legítimo derecho que tiene el centro derecha de acabar con las leyes de adoctrinamiento, la colonización del sector público y el autoritarismo democrático". Más le vale al PSOE que eche a Sánchez y a Zapatero del partido.



Carmen Morodo lo tiene claro. "La dirección popular tiene que asumir con valentía el compromiso de que no gobernará en coalición con Vox, con Santiago Abascal como vicepresidente, porque entonces se metería en el mismo laberinto que el PSOE con Podemos". ¿Y qué sugieres, si no dan los votos? ¿Repetir elecciones? Ni dios iría a votar.

"Vox está bloqueando el cambio del 28M porque sus prioridades son disfrazar la violencia machista, retroceder en igualdad y volver a señalar al que no se ajusta a sus cánones". Vox está bloqueando el cambio porque Abascal ha decidido entregárselo a los ultras, que son los que le financian.



"Feijóo no gobernará con Abascal como vicepresidente, sea cual sea el resultado en las urnas, pero para que el votante del centro derecha se lo crea tiene que explotar su perfil moderado, el valor de la palabra dada y agarrarse al ticket que deberían representar Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola". Pero qué ticket, Morodo, tu flipas. Guardiola es una chica de Teodoro García Egea, el mayor enemigo de Ayuso. Además, Ayuso nunca diría las tonterías podemitas que dijo la extremeña. Esta Morodo se inventa unas cosas.