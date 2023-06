Marta Rivera, sobre la reacción de la izquierda si gana el PP: "Ya salí del Congreso entre monedazos y latas de cerveza"

En el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio ha estado Marta Rivera de la Cruz. La escritora, que durante los últimos años ha ejercido las competencias de Cultura en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fue elegida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como número 2 en la lista de Madrid para las elecciones generales del próximo 23 de julio y se rumorea que podría ser la futura ministra de Cultura si Feijóo logra formar gobierno. Rivera de la Cruz ha contado cómo fue el fichaje del líder del PP.

Ha contado que ella era una de las que "participaba haciendo la quiniela" de los posibles nombres para la lista y en el último Consejo de Gobierno con Ayuso a la presidenta madrileña le sonó el teléfono y la miró y le dijo que le estaban llamando. Ella miró su móvil y vio una llamada perdida del "Presidente Feijóo". Habló con él y le hizo la propuesta de ser número 2 por Madrid. Ha explicado que antes de tomar una decisión lo habló con su marido porque estaba "aterrada, hecha un manojo de nervios". Al final dijo que sí.

Una de las cuestiones que ha contestado la escritora y política es acerca de un posible escenario de tensión en las calles si la derecha llega al poder. "Yo viví eso, cuando tomé posesión con gente que no le gustaba el resultado electoral y ya salí del Congreso entre monedazos y latas de cerveza", ha dicho Rivera de la Cruz que ha indicado que también lo ha sufrido con las huelgas contra el Gobierno de Ayuso alentadas desde la izquierda. Cree que lo que hay que hacer es "plantar cara con firmeza y con convicción de que lo que vas a hacer es lo que toca hacer".

Cree que "el escenario va a ser completamente distinto" del que hubo tras la primera legislatura de Mariano Rajoy porque Feijóo "es un político maduro y experimentado" que tiene "la experiencia de los años" tras varias mayorías absolutas en Galicia. Sin embargo, está convencida de que "el escenario va a ser durísimo". "Lo sabemos todos y el que mejor lo sabe es Feijóo", ha añadido.

Una política cultural para España

La escritora, que podría ser la futura ministra de Cultura de Alberto Núñez Feijóo si consigue formar Gobierno tras el 23J, ha asegurado que en España "lo que tiene que haber es política cultural". Algo que según Rivera de la Cruz "no ha habido estos años" en los que "llevamos cuatro ministros de Cultura" desde 2018. Para Marta Rivera de la Cruz hace falta "una Ley del Cine" desarrollar "el Estatuto del Artista o la Ley de Mecenazgo". Cree que "lo que hay que hacer es fijarse unos objetivos ambiciosos y utilizar la cultura como un elemento vertebrador de España" algo que el Gobierno de Sánchez no ha hecho porque de lo que se ha "preocupado" es de "dividirnos en segmentos".

Sobre su posible elección como ministra de Cultura y las palabras de Feijóo sobre si es necesario ese ministerio ha echado balones fuera y ha comentado que viene "de estar al frente de una consejería de cultura que es un ministerio en pequeñito, no nos dedicamos a que las ayudas se las lleven siempre los mismos". "Lo que tiene que haber es un compromiso serio con las políticas culturales. No nos puede servir el ministerio como excusa. En lo mollar no se ha entrado. No se puede usar un ministerio para no hacer nada". Para la escritora "la gran herramienta de la cultura española es un idioma que hablan quinientos millones de persona".

En este sentido ha dicho que hay un problema con el conocimiento del español en nuestro país y que "el conocimiento del español tiene que ser excelso y preciso". En España "nos hemos acostumbrado a despreciar al que habla bien. Lo que se puede hacer en la escuela o en la universidad" es tener una "exigencia máxima" a la hora de enseñarlo. "En Cataluña, creo que entrar como hay que entrar en el tejido educativo es fundamental. La escuela tiene un papel esencial. El Estado ha fallado a la escuela catalana, hay profesores que se han quedado muy solos en una lucha", ha asegurado. Por ese motivo cree que hay que "tomarse en serio el 25% del español en la Educación catalana y la inspección educativa". Rivera de la Cruz ha hablado también de la persecución del español en Cataluña señalando que "no podemos pedirles a los ciudadanos que sean héroes" porque "la obligación de un Gobierno es ayudar a sus ciudadanos".

Fricciones entre PP y Vox

Marta Rivera de la Cruz no ha querido entrar en la polémica negociación entre el PP y Vox que ha estallado en Extremadura con la discusión sobre la violencia de género o violencia intrafamiliar. Cree que esa cuestión "nos distrae de lo fundamental". "Esto es como el invento de la ciudad de los quince minutos, vamos a intentar encapsular. En el caso de la violencia contra la mujer, que me da igual como se llame, mientras haya mujeres que llegan a las doce de la noche a una comisaría con la cara partida" habrá un problema. "El sistema podría funcionar muchísimo mejor de lo que funciona", ha asegurado. Sobre "el planteamiento de Vox" en este tema ha recordado que ella ha "estado negociando con ellos muchas cosas" y no cree que "haya nadie de Vox que no esté preocupado por este drama que sufren miles y miles de mujeres en España".

Sobre Carlos Mazón y María Guardiola y sus negociaciones con el partido de Santiago Abascal ha dicho que "se encuentran el uno y el otro en dos escenarios distintos". Rivera de la Cruz ha dicho que no se atreve "a decir a nadie como tiene que organizar su casa, pero es urgente que entendamos cual es la realidad y el objetivo: revertir lo que ha hecho el sanchismo, unas heridas que van a tardar en cicatrizar".

Para finalizar, la escritora y política ha comentado el regreso a la primera plana del expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Marta Rivera de la Cruz ha cree que Zapatero "para la actividad que está desarrollando va a estar mucho más cómodo con un Gobierno del PSOE". "A Zapatero no lo entendí nunca, yo creo que está protegiendo lo suyo. A él no le interesa nada que gobierne Feijóo".