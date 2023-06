Sánchez dice que quiere "pinchar" la "burbuja de maldades" contra él con su tour mediático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que "el error más importante" que ha cometido durante esta legislatura es la rebaja de penas a agresores sexuales como consecuencia de la ley del 'sólo sí es sí'.

"El error para mí más importante que hemos cometido durante estos cuatro años es el de un gobierno feminista que ha aprobado 200 leyes, el haber cometido un error, en este caso técnico, en la ley del sí es sí, que provocó una serie de efectos indeseados de rebajas de penas a agresores sexuales. Para mí, este es el mayor error que he cometido en esta legislatura", ha asegurado Sánchez, este domingo, en una entrevista en el programa Lo de Évole de La Sexta. En cualquier caso, ha asegurado que "nunca" ha tenido sobre la mesa el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"No, en absoluto, nunca tuve sobre la mesa ese cese, al contrario, pese a las discrepancias que he podido tener con la ministra de Igualdad, siempre he antepuesto la estabilidad", ha explicado, a pesar de que, según ha añadido, "se han dicho cosas muy gruesas" por parte de su "socio de Gobierno".

pic.twitter.com/ItUzD7vhCF Nunca pensé que Pedro Sanchez iba a decir esto. Bueno, ha tenido que ser el fin de su gobierno para que al menos, reconozca la gran metida de pata que fue la ley del Solo si es sí. — Jorge 🇵🇪 (@jorguinhook) June 26, 2023

Indultos a los golpistas

Durante la entrevista también se ha referido a los indultos a los golpistas catalanes y ha defendido esas "rectificaciones o cambios de posición" argumentando que "mentir significa decir algo a sabiendas de que no es verdad con propósito de engañar. Rectificar o cambiar de posición es distinto, y lo he hecho por una causa mayor", como, añadió, la convivencia en Cataluña, "donde estamos mejor".

¿Mintió sobre los indultos? "Rectifiqué. Hoy Cataluña puede respirar más tranquila". #LoDePedro. pic.twitter.com/wsMCW992jp — Lo de Évole (@LoDeEvole) June 25, 2023

"Que te vote Txapote"

Ha mentido también al hablar de los apoyos de Bildu a su Gobierno diciendo que no gobierna con los proetarras, pero que sí ha llegado a pactar leyes con esa formación política como, añadió, con cualquier otra porque lo fundamental, dijo, "no es con quién sino para qué".

El presidente del Gobierno ha criticado, así mismo, "las manipulaciones, mentiras y maldades" de la derecha como la frase "que te vote Txapote" o su uso del Falcon, entre otras.

El nombre de un terrorista de ETA visto en una camiseta es maldad, es la utilización sin escrúpulos del sufrimiento de las víctimas. Es tratar de situarme a mi y al PSOE en unas coordenadas que no obedecen a nuestra historia.@sanchezcastejon #LaMejorEspaña pic.twitter.com/c6SK64vTv2 — PSOE (@PSOE) June 25, 2023

Ataque a los medios

Sobre su posible salida del Ejecutivo, ha afirmado que para identificar a los poderes económicos que a su juicio no le quieren en La Moncloa, hay que "seguir la pista del dinero" y los "sobresueldos". Sin embargo, no ha querido mencionar ningún nombre concreto. Además ha asegurado que mantiene una relación correcta y profesional con los principales líderes empresariales del país.

"Cuando me dicen, pero ¿quiénes son? Como dicen en las novelas policíacas, siga la pista del dinero. El dinero de los sobresueldos y del dinero de aquellos que siempre han pensado que este país es suyo", ha señalado.

Preguntado sobre si alguna persona del poder económico le ha insinuado que le van a hacer caer, ha afirmado que "no se atreven a tanto", aunque ve "evidente" que en sus terminales mediáticas se ha hecho un gran esfuerzo para conseguirlo.

A su juicio se percibe ese mensaje en editoriales y columnas de medios de comunicación conservadores y en la derecha política, que para el presidente "no deja de ser una terminal de ese poder económico". "Insisto, quien quiera saber exactamente a quién me estoy refiriendo, que siga la pista del dinero", ha reiterado.

Sin embargo, se ha negado a dar nombres concretos. "Yo soy presidente del Gobierno y no voy a entrar en señalar a un empresario o en señalar a un medio de comunicación, ha indicado, antes de lanzar de nuevo la misma sugerencia: "Que sigan la pista del dinero".

- ¿Quién no le quiere en el poder?

- "Siga la pista del dinero".#LoDePedro. pic.twitter.com/kxD95rtyEw — Lo de Évole (@LoDeEvole) June 25, 2023

Sin entrevistas en 4 años

Además, ha argumentado que tiene que estar en todos los programas de los medios de comunicación para "pinchar esta burbuja que se ha inflado de mentiras, manipulación y de maldades" contra él. Considera que su error en estos años ha sido no haber prestado atención al "factor corrosivo y al veneno" que han metido en la sociedad la derecha y la ultraderecha con lo que han llamado "sanchismo". El jefe del Ejecutivo ha descrito "esto que llaman el sanchismo" como una "burbuja que han inflado estos años en base a tres cosas: mentiras, manipulaciones y maldad".

En los últimos 4 años no ha dado entrevistas a: Ana Rosa Quintana

Vicente Vallés

Carlos Herrera

ABC

El Mundo

La Razón "He evaluado mal la fuerza corrosiva del antisanchismo".#LoDePedro pic.twitter.com/XaNclGS5ds — Lo de Évole (@LoDeEvole) June 25, 2023

De las elecciones convocadas en pleno verano, el presidente del Gobierno ha dicho que espera una participación alta. En concreto, cree que estará entre el 73% y el 76%, varios puntos por encima de la última convocatoria en noviembre de 2019 que fue de un 71,75%. Además, ha vaticinado que ganará y no se ve en un mes fuera de la política.