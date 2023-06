Sánchez mintiendo de plató en plató mientras el PSOE "pasa de limpiarle la carita"

El Mundo

"El separatismo amenaza a Feijóo con un "frente común" si potencia el castellano en la escuela catalana". Con lo lejos que llega uno hablando catalán, esa lengua tan extendida en el mundo. "Se trata de una indefendible huida hacia delante en favor de un modelo que no solo no funciona, sino que niega derechos fundamentales y alienta la persecución de quien únicamente invoca sus derechos", dice el editorial.



"La educación catalana, utilizada como fábrica identitaria y con estructuras muy ideologizadas, cobija una de las vulneraciones de derechos que de forma más institucionalizada se dan en nuestro país. Será crucial que el PP no se desvíe de sus promesas en esta materia".



"Guardiola pide parar el reloj de la investidura para pactar con Vox "en unos días"". "La presidenta del PP de Extremadura quiere entablar de nuevo una negociación con el partido de Abascal hasta el final de esta semana". Esta no sabe lo que quiere.



Y bueno, pues ayer tocaba que Sánchez fuera al Hormiguero. Dijo que mentir no es mentir, es rectificar. Pues mira Pedro, si llegas a Moncloa diciendo que no pactarás con Podemos, jamás de los jamases con el partido de ETA, nunca con los separatistas, no voy a indultar a golpistas y luego decides rectificar, lo decente es convocar elecciones para que los votantes decidan si apoyan esa rectificación. Si no lo haces, eres un embustero, un fraude, porque los votantes no te han dado su confianza para que hagas lo contrario de lo que has dicho que harías. Y sí, González también mintió con lo de la OTAN y también se le reprochó. ¿Te acuerdas de Javier Krahe y la "lengua de serpiente"?



Jorge Bustos está de acuerdo. "Pedro miente. Es su naturaleza. Pedro lo llama rectificar, pero eso también es mentira". Motos "lo acorraló desde el principio pidiéndole cuentas por sus ataques al programa. Sánchez reiteró mecánicamente su teoría de la burbuja antisanchista que algunos desalmados -como este pobrecito hablador- inflan para ocultar los logros civilizatorios de su gestión. Pero la convicción era escasa y los presuntos chistes solo eran aplaudidos por orden del compasivo regidor". "Pero según avanzó la entrevista, Pedro impuso su verborrea a Pablo, que prefirió dejarlo hablar, quizá por pereza". Más bien, como dice Pablo Molina en Libertad Digital, "el presentador del Hormiguero hace, de lejos, el mejor programa de entretenimiento de la televisión española, pero para tratar con Sánchez hace falta un killer y él no lo es". Y todo el mundo se aburrió como una ostra.



Raúl del Pozo dice que "el presidente sigue con sus ataques de narcisismo y dice que le llaman perro. Está tocado del ala con el ego maltrecho. Parece que no distingue lo bueno de lo incorrecto, sigue herido al ver su imagen rota. No comprende por qué provoca rechazo, aunque en las últimas entrevistas se esfuerza en parecer humilde". ¿Sánchez humilde? No nos hagas reír, lo que está tratando es de colarnos que una trola no es una trola y practicando el tan criticado trumpismo.

El País



"Una ofensiva ultraconservadora apunta a los LGTBI en el mundo". Pero qué manía le ha entrado a la izquierda política y mediática con las conspiraciones. Y todo por una lona de Vox que la Junta Electoral ha hecho retirar, lo que no hizo con la lona de Podemos contra un individuo particular para atacar a Ayuso. Hay que revisar lo de la Junta Electoral, seguro que Sánchez las ha corrompido.



"Feijóo intenta a toda costa volver al antisanchismo", dice Carlos Cué. Ha sido el propio Sánchez el que lo ha planteado así, Carlos. "El giro de la campaña atrapa al líder del PP, que se rebela: "No admitimos lecciones de pactos". El Gobierno echa toda la carne en el asador con un megadecreto de ayudas". Eso ya lo hizo en las municipales y mira para lo que sirvió.

"Si el eje de las municipales fueron los pactos del PSOE con Bildu, ahora los acuerdos del PP con Vox monopolizan la agenda, algo que tiene inquieta a la cúpula popular, que intenta salir de ahí cuanto antes, según admiten fuentes de este partido". Y con la maquinaría mediática de Sánchez a todo tren. En fin, como dice Cué, "aún quedan 26 días, y todo puede cambiar rápidamente".

Idafe Martín Pérez (hace tiempo que se fueron de El País las firmas conocidas) tiene una pregunta para usted. " ¿Cuál deben usar los medios con los políticos cuando mienten o, perdón, rectifican? Depende". Idafe compara los casos del embustero Sánchez con Guardiola.



"Carlos Alsina recibió en su entrevista a Pedro Sánchez con un directo al mentón: "¿Por qué nos ha mentido tanto?". El presidente le dijo que había rectificado sus posiciones y cambiado de opinión en función de los acontecimientos políticos. ¿Mintió Sánchez? Leyendo muchos medios el día después de la entrevista está claro que sí porque la mayoría informó titulando con esa pregunta". Lo mismo es que no se ha tratado de una mentirijilla electoral, Idafe, sino de una colección de trolas sin fin para mantenerse en Moncloa.



"Guardiola viajó a Madrid a la toma de posesión de Isabel Díaz-Ayuso y donde dije ya no dije y ahora Vox merece "respeto, diálogo y acuerdo pragmático". Su asesor de prensa, contrario a Vox, se fue a la calle. Volvió el orden. ¿Mintió Guardiola? ¡Nooooo! Según El Mundo y La Razón, lo que hizo fue "rectificar". El Confidencial lo llamó "recular". ABC fue más romántico: "Tiende la mano a Vox". Entrañable". Lo que es entrañable es tratar de comparar un caso aislado de una chica en Extremadura con la enfermiza tendencia de un presidente del Gobierno al engaño y al embuste.

ABC



"PP y Vox ultiman un encuentro para desbloquear Extremadura". Extremadura necesita estabilidad, que diría Sánchez. "La figura de Jorge Buxadé cobra peso en Vox en plenas negociaciones territoriales con el PP". Este hombre da mucho miedo.



Alberto García Reyes dice que "mientras Feijóo se aclara con Vox y Yolanda susurra suave en sus mítines con el fin de construirle al PSOE un colchón de plumas a su izquierda, Sánchez trata de convencerse a sí mismo en los platós de que no escribe sus promesas electorales en el agua. Pero cada palabra suya cae como una hojilla, bamboleándose en la nada, al suelo del cinismo. Todo tiene un límite. Llega un momento en que las cosas ya no cuelan". Y además, empieza a cansar. "Si se le deja hablar suele acabar culpando de su decadencia a una conspiración mediática. Él, que tanto habla de trumpismo". Y mira que habla.



Teodoro León Gross le da una buena sacudida al PP. "El PP anda como pollo sin cabeza, asustado desde el error en Extremadura tras Valencia, hasta perder el control de una campaña que ha descarrilado de la línea potente del plebiscito al sanchismo". "Entretanto Vox, aunque sacudido por los perfiles ultramontanos de su nomenclatura regional, por ahora se limita a reclamar sin muchos aspavientos que se reconozca su representación proporcional salida de las urnas". SALIDA DE LAS URNAS, a ver si nos entra en la cabeza.



"En este tablero, el PSOE apuesta todo a estigmatizar los acuerdos con Vox y asombrosamente ha logrado que un PP timorato les haya comprado ese marco". No sé de qué te asombras. Sánchez ha pactado "con todo a su izquierda, incluso más allá de las líneas rojas con Bildu y la propia Esquerra, indultados sus delitos. A partir de ahí, para el PP negociar con Vox no es una opción, sino una consecuencia inevitable". Porque además, no tiene otra.



Flipa Gross con "el descaro colosal de exigir al PP que no haga lo que sí hizo el PSOE, y que además no lo haga para permitir al PSOE seguir haciéndolo. Es de locos. Esto supondría aceptar que el PP sólo puede gobernar con mayoría absoluta, mientras el PSOE puede hacerlo con cien escaños y todo lo que pille en el Congreso, poscomunistas, populistas, indepes, abertzales, cantonalistas, carlistas y el sursum corda". Alucinante.



"El PP necesita reaccionar y empezar por romper ya el marco de que pactar con la extrema izquierda es progresista y pactar con la extrema derecha es antidemocrático". Y tiene menos de un mes para hacerlo.



La Razón



"Vacío del PSOE a la orden de Moncloa de agitar a los pensionistas". El PSOE no está en campaña. "El equipo del presidente es consciente de la apatía y del rechazo que generan internamente, donde se les responsabiliza directamente del fracaso estrepitoso en las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Sánchez está en plena campaña de lavado de imagen mientras muchos cargos socialistas en ayuntamientos y comunidades andan recogiendo sus despachos para pasar al paro tras la debacle del 28M". Búsquese usted la vida, presidente.



"El antisanchismo actúa como principal fuerza de movilización en las encuestas, es el motor del voto contra la candidatura del PSOE en estas elecciones, y también es el motor de la apatía socialista en esta campaña". Cada uno recoge lo que siembra. "Creen que la sobrexposición mediática del presidente es un teatro, un espectáculo al servicio de la audiencia, pero no al servicio de la causa socialista". Sánchez solo tiene una causa, y es Sánchez.

Rocío Arguyo les entiende. "Después del batacazo en las municipales y autonómicas, el partido hecho un cristo, no me extraña que los suyos pasen de hacerle la conga para limpiarle la carita". "Y mientras tanto Sánchez, paseando su cuerpo serrano de plató en plató, con la cara de hormigón armado y el cuajo de Manolete, echándole la culpa de todo a la prensa, a la deshumanización del adversario y, a la que te descuidas, hasta al chachachá".

Por los platós de Atresmedia, la empresa de La Razón, por cierto. Es la empresa que ha ofrecido sus espacios para lavarle la carita al déspota embustero de La Moncloa.



Marhuenda denuncia la campaña de los medios que están enloquecidos con "el riesgo de la llegada de la ultraderecha y la derecha extrema. Se trata de advertir de que los derechos y las libertades corren peligro. A esto se añade que vuelvan con la amenaza del fascismo y que nos va la vida en ello". Qué razón tienes Marhuenda, a tu compañero de empresa, García Ferreras se le ha ido la olla. Tiene el programa dedicado en cuerpo y alma en salvar a Sánchez y aterrar al personal por cuatro tonterías que han dicho algunos de Vox. Para salir corriendo.