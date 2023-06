El Mundo



"Sánchez agita el Orgullo para intentar frenar al PP en la calle". ¡Qué gran idea! El Orgullo, justo lo que más les preocupa a la mayoría de los españoles. ¿Se le ha ocurrido a él solito? Yo casi diría que agita más la calle que el corrupto socialista de Griñán no entre en la carcel, por poner un ejemplo.



Dice el editorial que "una bandera tan transversal como esta no debería ser objeto de una patrimonialización política que se repite año tras año y que empaña una causa justa. Como ha ocurrido con el feminismo, la izquierda ha querido hacer suya una reivindicación a la que ha contribuido históricamente, pero que no le pertenece. Esa patrimonialización, apoyada por algunos colectivos muy politizados, se ha traducido en la inaceptable exclusión de los partidos de centro y de derecha e incluso en violentas agresiones contra sus representantes".



"Las llamadas de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a salir a la calle contra una España supuestamente negra en la que equiparan al PP con Vox suponen una utilización del Orgullo que agrava el frentismo de esta campaña". El Orgullo no mueve un solo voto.

Y ayer le tocó a Feijóo ir a El Hormiguero. Dice Jorge Bustos que "emergió Feijóo, con chaqueta y camisa blanca, es decir, vestido de Feijóo. Pronunció una frase fundamental ya empezada la entrevista, tras la cual podría haberse marchado con la satisfacción del deber cumplido: "Yo no soy Pedro Sánchez". Solo con eso arrancó una ovación. Es su mayor baza electoral". Pues sí, a ver si procura no meterse en líos como el de Extremadura y ya está, no tiene que hacer nada, con no ser Sánchez tiene ganadas las elecciones.

"El ambiente era muy otro. Se le recibió con gritos de "presidente, presidente", y Feijóo no se creía que se los dirigieran a él. Eso gustó a Motos, a quien se veía relajado, capaz de plantear una conversación entre dos humanos, no entre un humano y un simbionte". "Irradió, en fin, la normalidad que acaso los españoles extrañen tras una década estomagante de jugadas maestras y gurús del ajedrez comprado en los chinos". Un poco de tranquilidad, vaya.

Aunque mientras siga vivo Sánchez será difícil. Es un mal bicho. Como dice Javier Redondo, "sabe que la batalla del 23-J la tiene perdida. Así que aspira a que no sea la definitiva; a crear las condiciones propicias de confrontación y cieno y promover otra coalición negativa, o al menos un lío morrocotudo que desgaste a Feijóo, provoque un cisma en la derecha y revuelo en sus bases". La ciénaga y la cloaca, su hábitat natural.

"Su intención es erigirse en adalid europeo de lo que su aparato de propaganda denomina con hipérbole e hipertrofia «ola reaccionaria». La tercera pata para el sostén de su artificio es Von der Leyen". Esa tía cae muy mal en España, pero muy mal, pero Sánchez no lo sabe.

David Jiménez Torres no entiende la campaña de Sánchez. "¿Cuántos españoles consideran que la distribución ideológica de tertulianos es uno de los grandes problemas del país?". Buena pregunta. Sobre todo porque la mayoría no soporta a los todólogos que pululan por los medios. "¿Cuántos declaran a los encuestadores que lo que les quita el sueño por las noches es la existencia de una burbuja antisanchista? Estas son algunas preguntas que suscita la extravagante campaña electoral de Pedro Sánchez; una campaña que, en lugar de transmitir ilusión, parece exigir una indemnización". Es de locos, no le soportamos y se empeña en meterse en nuestras casas a todas horas.

"Con todo, lo más sorprendente del nuevo argumentario es la insistencia en que se ha "deshumanizado" a Pedro Sánchez. Ese rasgarse las vestiduras casa mal con el tratamiento que el oficialismo dispensa a algunos dirigentes de la oposición, y muy singularmente a Isabel Díaz Ayuso". Ver a este macarra haciéndose la víctima revuelve el estómago.



"Pero lo verdaderamente irónico es que se queje de deshumanización quien habla como lo hace sobre varios millones de sus gobernados". La mayoría, lleva insultándonos cinco años, para él, o eres un ultraizquierdista, un terrorista o un separatista o solo mereces que te escupa en la cara.

Fernando Palmero habla de lo que no se habla. "Corre la degradación institucional en paralelo al paseo triunfal de Pedro Sánchez por los medios de Prisa y los platós de entretenimiento de Atresmedia. Y mientras el presidente del Gobierno aprovecha la oportunidad que le están regalando ambos grupos mediáticos para revertir el sentido de las encuestas, se suceden inquietantes informaciones que quedan perdidas en la zona invisible de las webs". Una, lo de Marruecos y el Sahara. "Lo grave es que estaríamos ante una imposición de Mohamed VI a España, supuestamente -y mientras no dé una respuesta convincente el ministro Albares seguirá habiendo sospechas- bajo chantaje".

"Además, mientras Sánchez se reía de los españoles con el Gran Wyoming y Pablo Motos, la Justicia trataba sigilosamente de impedir que entrase en la cárcel José Antonio Griñán, un político corrupto, condenado por malversación y prevaricación, en una trama institucional que desvió 700 millones de euros de dinero público". Ferreras ni lo ha mencionado. Si fuera del PP habría montado un especial. "Pero no se habla en los platós de estas cosas". Y nadie pregunta a Sánchez por estos escándalos, no se vaya a molestar el presidente.

El País

"Ni matrimonio, ni adopción, ni cambio de sexo en la sanidad pública: los derechos LGTBI que Vox quiere eliminar". La sanidad pública debería incluir el dentista antes que el cambio de sexo, digo yo.

"La batalla electoral en los medios: lucha desigual en el salón de ‘El hormiguero’". "Motos avisa, al inicio de la entrevista con Feijóo, que iba a ser "diferente" a la de Sánchez. La derecha mediática critica al presentador por dejar "vivo" al líder del PSOE". Y la izquierda mediática lo aplaude. Cosas de la vida. Natalia Junquera le dedica mucho espacio a Jiménez Losantos. Se ve que escucha esRadio con mucho fervor.

"La "vida hecha" de Feijóo en ‘El hormiguero’, entre Barrancas y Julio Iglesias", titula Manuel Jabois el paso de Feijóo por el programa de Motos." La democracia española está en manos ahora mismo de El hormiguero y el efecto que causan entre la audiencia los dos principales candidatos a presidir el Gobierno". Sí, una campaña bastante atípica, donde opinan hasta las hormigas.

"Feijóo llegó al plató en americana y preocupado porque era el primer programa de televisión que iba a ver su hijo, de 6 años, y que además no lo vería por él sino por las hormigas. El niño debió de flipar cuando Motos le recitó a su padre las ideas, o como se llamen, de la presidenta de las Cortes que acaba de conceder el PP a Vox en Valencia: antivacunas, antiabortista, negacionista del sentido común y de la alegría". Aquí solo se pueden tener las ideas, o como se llamen, de la izquierda. O piensas como Jabois, o al paredón.

"A Sánchez le dejaron los dos varios recados por su entrevista; Motos —aclaración para espectadores decepcionados— se quejó por no haber podido colocar algunas preguntas porque Sánchez se alargó en sus respuestas", aburre a los muertos, pero debe creer que esas parrafadas interminables le vienen bien. "Mientras, Feijóo dijo que él se echaba para atrás en su butaca y no avasallaba, que no echaba de la mesa a Motos y que respondía a las preguntas". Motos lo agradecería, porque Sánchez estuvo a punto de subírsele encima. "Qué es el sanchismo", le preguntó Motos. "Maldad, mentira y manipulación", respondió Feijóo". De diez.

Daniel Gascón dice que "algunos se sorprenden de que Sánchez "salga vivo" de los platós críticos: su enternecedora fe en el poder de la prensa hace pensar que son periodistas o asimilados; al presidente lo desprecian y lo temen a la vez. Sánchez responde lo que quiere" y, además, "las críticas le resbalan". "Quizá se interrogue a sí mismo, y esa es la conversación que no me querría perder". Un cara a cara de Pedro Sánchez con Pedro Sánchez.

ABC

"El PP gobernará en solitario en Baleares y pacta con Vox el fin de la discriminación del castellano". Ignacio Camacho dice que "Pedro Sánchez lleva una semana tratando de demostrar que su fama de camandulero es una injusticia, una etiqueta colgada sobre su figura por las manos enemigas que mecen la cuna de la industria comunicativa. Otra trola: si hay en España alguien o algo que controle los medios con clara hegemonía es el aparato de poder monclovita, cuyas terminales se extienden a la televisión, la prensa y los conglomerados empresariales que las dominan". Es que tiene guasa la cosa. Escuchar una tertulia de Ferreras es como si hablará el propio Sánchez, lo mismo las de Cuatro, o la 1.

Luis Herrero sentencia a Guardiola. "Yo no sé si el error inicial lo comete Mazón al precipitar el acuerdo con Vox, o Guardiola haciéndose fuerte en la idea de que con el partido de Abascal no iría ni a la vuelta de la esquina. Lo que sé es que esa manera disímil de enfrentarse a un problema idéntico ha metido al PP en un lío de tres pares de narices". Pero si es que no le queda más remedio. "Núñez Feijoo, después de estar tocando el violón durante dos semanas", le dijo a la extremeña "que calladita está más guapa".

"En horas veinticuatro ha pasado de ser la rebelde con causa del PP a convertirse en la virgen desflorada por la 'realpolitik'. De la virtud al pecado. Nada de esto hubiera pasado si no se hubiera puesto tan estupenda durante su campaña electoral". Esta chica debería dimitir, es la única salida para mantener la dignidad.



La Razón

"ERC no volverá a investir a Sánchez sin referéndum". Qué plastas son estos separatistas. José Antonio Vera dice que "dicen algunos que al presidente le ha entrado de golpe el síndrome del cagaprisas, suerte de padecimiento que le sube al personal cuando ve que no le llega la camisa al cuello". Pero tiene narices la cosa. No me puedo creer que no se hubiera dado cuenta del rechazo que provoca en la gente a la que ha maltratado tanto.

"La realidad es que al jefe del Ejecutivo no le hacen falta muchos asesores para meterse en varios charcos a la vez". "Las prisas no han sido nunca buenas compañeras de viaje, y al presidente se le ve estos días con la ansiedad del patíbulo, de radio en radio explicando lo que no tiene explicación, improvisando ideas, repitiendo argumentario". En resumen, dando la tabarra. Sánchez, no te creemos una palabra. Y no cambiaste de opinión, mentiste.