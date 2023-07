Pumpido entra en campaña: fuerza la deliberación de un recurso en el TC sobre la renovación del CGPJ para atacar al PP

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido entrar en la campaña electoral de las elecciones generales del 23-J al forzar la deliberación de un recurso en el Tribunal de Garantías sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todo ello con el objetivo de atacar al PP de Alberto Núñez Feijóo y beneficiar al PSOE de Pedro Sánchez.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) falló hace dos semanas por 4 votos a favor y 3 en contra que se habían vulnerado los derechos de seis aspirantes de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) a formar parte del CGPJ por no completar en tiempo y forma el proceso de renovación del órgano. El TEDH afirmaba que la decisión del Constitucional de no admitir a trámite el recurso de estos candidatos al estar fuerza de plazo vulneró su derecho de acceso a la Justicia ya que la resolución no estaba motivada. Aprovechando esta sentencia, Conde-Pumpido decidía a finales de la semana pasada volver a deliberar sobre el recurso este lunes en la Sala Primera del TC que preside.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "es una vergüenza la actuación de Cándido Conde-Pumpido y que sólo tiene el objetivo de hacer daño al PP en plena campaña electoral, achacándole el bloqueo en la renovación del CGPJ". Recordamos que el Gobierno de los jueces está en funciones desde diciembre de 2018.

"No había ninguna prisa para volver a estudiar el recurso en el TC porque la sentencia de Estrasburgo aún no es firme. Hay 3 meses para presentar un recurso ante la Gran Sala del TEDH por parte de la Abogacía del Estado por iniciativa propia o a instancia del propio TC. Además, de la propia Asociación Judicial Francisco de Vitoria también puede recurrir", añaden.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD manifiestan que "la actuación de Conde-Pumpido está rayando la presunta prevaricación porque la sentencia de Estrasburgo se limita a dar la razón a los magistrados recurrentes, pero no ordena en ningún momento al TC que vuelva a deliberar sobre la admisión a trámite del recurso y mucho menos a estimarlo. El Constitucional ya lo inadmitió hace dos años y es una decisión firme que Conde-Pumpido no puede revocar, se cree que la Ley es él".

"La maniobra de Conde-Pumpido para desgastar al PP no tiene sentido porque la propia sentencia de Estrasburgo critica el sistema actual de elección de los vocales del CGPJ que defiende el Ejecutivo de Sánchez, mostrándose favorable a la reforma que pretende efectuar el PP para que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los jueces", concluyen.

Cabe destacar que la Sala Primera del TC que estudiará este lunes el recurso está compuesta por los magistrados izquierdistas Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, María Luisa Segoviano y por los conservadores Ricardo Enríquez y Concepción Espejel. Campo ha decidido abstenerse en este caso y habría empate a dos ya que los conservadores se oponen a estudiar nuevamente la admisión del recurso. No obstante, Conde-Pumpido podría ejercer su voto de calidad como presidente para inclinar la balanza.

Carta de protesta de 3 magistrados conservadores del TC

Los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional Concepción Espejel, Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo han remitido una carta en los últimos días al presidente Cándido Conde-Pumpido solicitando la retirada del polémico asunto del orden del día alegando que "es una cuestión sujeta al debate público entre las fuerzas políticas, incluso en el periodo electoral en el que ahora nos encontramos tras la disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio".

"Resulta igualmente notorio que es práctica consolidada de este Tribunal no interferir en los procesos electorales en curso con la deliberación de asuntos que pudieran tener incidencia en tales procesos", concluyen.