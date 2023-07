Golpe de la justicia europea a Puigdemont, que lo deja a expensas de la extradición

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha rechazado los dos recursos presentados por Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. A todos los efectos, los antedichos carecen de inmunidad por su condición de eurodiputados. La primera reacción ha sido la de Puigdemont, que ha encajado el varapalo con un mensaje en Twitter en el que afirma que "nada se acaba, bien al contrario. Todo continúa. Presentaremos recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y de los europeos".

El TGUE mantiene, por tanto, la validez de la decisión del Parlamento Europeo de admitir el suplicatorio del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los eurodiputados catalanes prófugos de la justicia en España. Sin embargo, las defensas de Puigdemont, Comín y Ponsatí tienen un plazo de dos meses para presentar recurso de casación ante el TJUE, iniciativa que el letrado de Puigdemont Gonzalo Boye ha avanzado nada más conocer la sentencia desfavorable.

Las defensas de los separatistas consideran que Pablo Llarena deberá emitir otras euroórdenes por los cambios arbitrados por el Gobierno y sus aliados independentistas en el Código Penal. Al decaer el delito de sedición, consideran estos letrados que Llarena deberá modificar las euroórdenes y que eventualmente debería pedir otro suplicatorio al Parlamento Europeo.

Puigdemont anuncia recurso

No obstante, la posición de Puigdemont queda en extremo debilitada. De momento, la decisión del TGUE puede tener consecuencias sobre la movilidad en Europea de los fugados. En el mensaje de Twitter el expresidente de la Generalidad admite que "hemos trabajado duramente para obtener otra sentencia, pero también estábamos preparando el camino a seguir en el caso de que el resultado fuera el que hoy se ha comunicado". También apunta que "tenemos dos meses para presentar recurso a la máxima instancia judicial europea, que después dispondrá de seis meses para tomar una decisión".

Además, lamenta Puigdemont que "hoy la disidencia política está más amenazada en Europa. Las minorías políticas que defiendan causas que incomoden a los estados tendrán, si esta sentencia no se revierte, más dificultades para ejercer sus derechos".

Especulaciones sobre el regreso del prófugo

A pesar del duro correctivo del TGUE, la situación no cambia para Puigdemont siempre que se mantenga en Bélgica, país refractario a cumplir los acuerdos de justicia de la Unión Europea en el caso de los delincuentes españoles. Puigdemont y su entorno habían especulado con un regreso a Cataluña si la sentencia del TGUE era favorable a sus intereses y los eurodiputados prófugos recuperaban su inmunidad parlamentaria. También consideraban que la sentencia podía incurrir en ambigüedades favorables a sus intereses, pero no ha sido en absoluto el caso. "El Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados", apunta el comunicado del TGUE.

El Parlamento Europeo aceptó en votación conceder el suplicatorio de Llarena para actuar contra los golpistas catalanes, que tuvo como primer efecto la retirada de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Su situación no cambia, con independencia de que el magistrado del Tribunal Supremo deba modificar el contenido de las euroórdenes al desaparecer en España uno de los delitos que se imputaba a los fugados, el de sedición

La imparcialidad de la eurocámara

Los prófugos argumentaban en su recurso ante el TGUE que el presidente de la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo es el diputado de Ciudadanos Adrián Vázquez y que el ponente pertenecía al mismo grupo político en Europa que Vox, a lo que los magistrados han replicado que los eurodiputados aludidos "actúan en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento". Además, subraya el TGUE que el ponente "fue designado conforme al turno en igualdad de condiciones establecido entre los grupos políticos", por lo que no aprecian parcialidad alguna en el procedimiento.

Al respecto de la sentencia, el presidente de la comisión de asuntos jurídicos, Vázquez, ha declarado que "respalda el buen nombre y el trabajo del Parlamento Europeo y el proceso de inmunidades".

Desolación separatista

La sentencia del TGUE ha impactado en el independentismo como un auténtico jarro de agua fría, tanto por la contundencia del texto como por las posibilidades que abre para una extradición de Puigdemont. El largo contencioso sobre la inmunidad se ha saldado de forma totalmente contraria a los intereses de los independentistas, sin ningún margen de maniobra y sin poder aferrarse a ninguna grieta jurídica.

Petición de extradición

El riesgo ante una nueva petición de extradición por parte de Llarena se eleva en extremo. Los hechos que la justicia atribuye a los fugados se cometieron antes de que obtuvieran una condición de eurodiputado que es nula a los efectos de inmunidad. En declaraciones a la emisora Rac 1, el presidente de la comisión de asuntos jurídicos del parlamento europeo, el ya citado Adrián Vázquez, ha señalado que Puigdemont y Comín no podían ser considerados eurodiputados tras la sentencia del TGUE y que se debería aplicar la Ley electoral española y retirarles el acta y las prebendas. También ha comentado que si Bélgica se negaba a extraditar a Puigdemont ya no estaría burlando a los tribunales españoles, sino a los europeos y a la misma esencia de la Unión Europea.

Puigdemont se queda sin el escudo legal del que presumía para lanzar desafíos a la justicia española. Tras reactivarse la euroorden podría ser detenido en cualquier momento y aunque ese es un escenario improbable, pesa en el ánimo de los partidos independentistas que se haya abierto de una manera tan rotunda esa posibilidad.