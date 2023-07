El director de la Guardia Civil dice que la nueva dotación de guardias recuperará el tamaño de la plantilla… en 2027

Los representantes de los guardias civiles ya han tenido la primera reunión con el nuevo, y último, director de la Guardia Civil de la actual legislatura de Pedro Sánchez. Su nombre es Leonardo Marcos González. Sustituye a Mercedes González, que sustituyó a María Gámez en uno de los periodos de mayor inestabilidad en la cúpula que se recuerda en el cuerpo de la Benemérita. Y sus palabras quedarán para la memoria de los presentes. Porque ha asegurado que ya se estaba poniendo solución a la necesidad de más efectivos en el Cuerpo porque, con las actuales convocatorias de plazas, se conseguirá restituir el tamaño de la plantilla. Sí, pero en 2027. Es decir, según sus propios cálculos, cuando el siguiente presidente de España acabe su mandato.

Las actas de la reunión reflejan las palabras pronunciadas. Pero no las caras de los presentes, que no daban crédito a que se explicase que no había un problema de plazas mientras se reconocía que habrá una legislatura entera con infradotación de guardias siempre que el siguiente Gobierno no lo solucione.

Se trató de un "Pleno Extraordinario, con la presencia del recién nombrado, Director General de Guardia Civil, Don Leonardo Marcos González". Allí, las asociaciones presentes, entre ellas JUCIL, dieron "la bienvenida al nuevo director general de la Guardia Civil". "Comenzamos la intervención reclamando, con respecto a la Oferta de Empleo Público (OEP), que la Dirección General de la Guardia Civil haga más, ya que llevamos 10 años en los que la Guardia Civil ha ofertado menos plazas de acceso, mientras que en la Policía Nacional han ido aumentando". La exposición no es sino una forma diplomática de decir lo que parece obvio: que hay una decisión de ir suplantando puestos de la Guardia Civil por los de Policía Nacional.

"En los últimos 10 años hablamos de 4.000 plazas menos de oferta de empleo público en Guardia Civil con respecto al Cuerpo de Policía Nacional. Consideramos que, teniendo en cuenta el despliegue territorial, el número de plazas ofertadas de acceso a la Guardia Civil debería de ser superior", expusieron en la reunión con el director general los responsables de la asociación mayoritaria del Cuerpo, JUCIL. "Es urgentemente y necesario un aumento de plazas en la Guardia Civil, por el grave déficit de agentes en todas las especialidades y en particular en seguridad ciudadana, debido a que los tiempos de reacción en avisos es muy alto precisamente por falta de personal", añadieron a su explicación los representantes de los guardias civiles.

JUCIL explicó el argumento: "Si seguimos esta tendencia de falta de personal, unido a la escasa oferta de empleo público para la Guardia Civil decidido por el Gobierno de turno, la Guardia Civil tenderá a su desaparición, tal y como ya se está observando en la pérdida de competencias y cese de unidades, muchas de ellas, por falta de personal y otras, gracias al Ministerio de Interior". En cuanto a las vacantes en el extranjero para suboficiales, la asociación solicitó que se "aumentasen". "En la actualidad hay 15 vacantes para sgto/sgto 1º y únicamente 1 para bgda/subtte. Sólo existen 16 vacantes para suboficiales, y consideramos que los suboficiales tienen los mismos derechos que los oficiales y cabos y guardias". Por todo ello, "JUCIL solicita un aumento de vacantes al considerar que esa escala sufre una discriminación en comparación con el resto", añadió la asociación.

Igualmente se solicitó "la entrega de material con una disminución del tiempo de espera en sus plazos. Hay que dotar al personal con prendas de vestuario de entretiempo, ya que nos encontramos con que, en muchos casos, el vestuario no cumple su función, como, por ejemplo, en las demarcaciones de frío extremo, donde no se dispone de vestuario acorde a la temperatura".

Pero, más allá, de las demandas de los guardias, lo más llamativo fue la respuesta del nuevo director de la Guardia Civil. Marcos González aseguró que "en los últimos años, la reposición [de efectivos del Cuerpo] ha sido de cerca del 125%". Y que, por lo tanto, "siguiendo la tónica actual, hasta el año 2027 no se estará en disposición de igualar los efectivos con los que contaba la Guarida Civil en el año 2012". Todo ello, mientras el nuevo responsable desmentía datos sobre "las cifras de la Oferta de Empleo Público publicadas, porque las cifras filtradas no son correctas y tampoco son oficiales".