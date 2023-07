CCOO denuncia una "caza de brujas" en Correos por el 23J: "El Gobierno no tiene entusiasmo con que la gente vote"

La sorprendente convocatoria electoral de Pedro Sánchez en pleno mes de julio ha abocado a muchos españoles a votar por correo como único modo de poder ejercer su derecho sin renunciar a sus vacaciones. Este martes, Correos ha anunciado que en este periodo se han efectuado 19.400 contrataciones de refuerzo relacionadas con el 23J. Pero el anuncio llega tras las primeras quejas de la tardanza en las fechas de entrega de la documentación y las demandas de sindicatos, que denuncian que las contrataciones "no llegan a tiempo" y tampoco "son las que dicen".

Así lo ha señalado en declaraciones a esNoticia de esRadio, Regino Martín, responsable del sector postal de Comisiones Obreras. Martín ha señalado que empieza a haber "un cabreo monumental en la ciudadanía" y entre "los trabajadores" ante el "apagón informativo", que, denuncia, la empresa ha impuesto y la "caza de brujas" que se ha desatado contra quienes quieren contarlo.

Martín ha señalado cómo CCOO al comienzo de la campaña avisó de que íbamos "camino de los 2,5 millones de votos" por correo y señaló que "ya estamos en 2,3" y los vaticinios van a cumplirse. La empresa, mientras, "lleva contando cuentos" sobre las contrataciones desde entonces mientras hoy por hoy "hacen falta carteros y que las oficinas estén plenamente abiertas".

Hoy, "tras un debate que a alguien no le salió bien", ha señalado, ha salido el presidente de Correos "volviendo a mentir" en alusión a un número de contratos y unas cifras que su sindicato no termina de creerse. "Tenía que haber sido hace quince días", ha insistido.

Poco "entusiasmo" por los votos

Martín ha insistido en que existe "un riesgo de que haya españoles a los que no les lleguen" las papeletas y ha reiterado que desde su sindicato "no vemos a la empresa muy entusiasmada con que la gente vaya a votar". "El Gobierno no tiene mucho entusiasmo con que la gente acuda a votar", ha insistido augurando que la gente "se va a enfadar y con razón". "Los trabajadores sacarán las elecciones adelante, pero es una auténtica falta de pudor que se quiera engañar cuando a los ciudadanos no les llegan los sobres porque no hay suficiente contratación".

Entre las medidas, ha relatado, está la ampliación de horarios pero implementada sólo en "274 de las dos mil oficinas de este país" y aperturas en sábado. "El correo público de este país pertenece a la ciudadanía y no tienen que estar abocados a las horquillas de horarios que le vienen bien al presidente de Correos", ha denunciado Martín señalando que es "un derecho fundamental" y que tendría que haber "carteros en todos los sitios y a todas las horas", y reparto "por la tarde, en sábado y en domingo porque el ciudadano puede ver comprometido su derecho a voto porque al Gobierno le viene en gana".

Los ciudadanos que quieran votar por correo el 23-J aún están a tiempo: pueden solicitarlo hasta el 13 de julio (jueves). El plazo para depositar el voto por correo en cualquier oficina, una vez recibida la documentación, se extiende hasta el 20 de julio (inclusive).